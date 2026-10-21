Nữ MC SN 1985 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia trượt trường Báo, học Sân khấu điện ảnh, năm nhất đã làm cộng tác viên VTV

Mỗi mùa Đường Lên Đỉnh Olympia đều kết thúc bằng trận Chung kết năm. Ở trận đấu này, bên cạnh trường quay còn có các điểm cầu truyền hình đặt tại địa phương của thí sinh, mỗi nơi có một MC của VTV dẫn dắt. MC Hoàng Linh là một trong những MC đã nhiều lần đảm nhận vai trò này.

MC Hoàng Linh tên thật là Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1985. Cô mê truyền hình, mê nghề báo từ nhỏ. Năm thi đại học, cô thi hai trường là Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Sân khấu Điện ảnh. Riêng với trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô chọn thi vào khoa Diễn viên chỉ vì... bạn bè rủ.

Không ngờ, kết quả cuối cùng lại là cô không đủ điểm vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nghĩ ở nhà một năm chờ thi lại quá dài, cô quyết định theo học khoa Diễn viên, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, dù ước mơ nung nấu trong cô vẫn là truyền hình.

MC Hoàng Linh khi còn là sinh viên năm nhất ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh (Ảnh: FBNV)

Và may mắn là cô cũng sớm chạm được đến ước mơ của mình. Được biết, ngay từ năm nhất, MC Hoàng Linh đã tìm được cơ hội đến gần với nghề. Hồi ấy, lớp trưởng lớp cô là MC, diễn viên hài Thành Trung, người thường dẫn chương trình ở một tụ điểm âm nhạc nổi tiếng dành cho sinh viên thời bấy giờ.

Thấy cô có năng khiếu, anh giới thiệu cô sang dẫn. Buổi đầu tiên đi dẫn, cô được trả cát-xê 50.000 đồng. Cũng trong năm nhất, một người chị cô quen trong trường giới thiệu cô làm cộng tác viên cho chương trình Ở Nhà Chủ Nhật. Cô có gần 3 năm đóng tiểu phẩm tình huống cho chương trình. Nhờ chương trình, cô có nhiều lần đầu đáng nhớ như lần đầu làm quen với máy quay, quay phim cũng như món thù lao đầu tiên nhận được ở VTV.

Khi Chúng Tôi Là Chiến Sĩ tuyển MC, nhà báo Vũ Thanh Hường, người cầm trịch Ở Nhà Chủ Nhật khi ấy động viên cô đi thi thử. Sau 3 vòng thi tuyển, cô được chọn làm người dẫn đồng hành cùng nhà báo Lại Văn Sâm, khi mới 21 tuổi và còn là sinh viên năm 3.

Cô bắt đầu dẫn Chúng Tôi Là Chiến Sĩ từ khi còn là sinh viên năm 3 (Ảnh: FBNV)

Sau 4 năm học khoa Diễn viên, cô chọn bỏ nghề diễn viên để theo truyền hình. Trong một lần phỏng vấn, cô cũng từng tiết lộ nếu không được làm truyền hình thì có lẽ mình sẽ làm sân khấu. Cô từng nhận được vài lời mời đóng phim, trong đó có Nhật ký Vàng Anh, nhưng đều rơi vào lịch ghi hình quá bận của chương trình nên phải từ chối.

Tháng 5/2022, sau hơn 15 năm, cô xác nhận ngừng giữ vai trò MC của Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Ngoài Chúng Tôi Là Chiến sĩ, MC Hoàng Linh còn ghi dấu ở nhiều chương trình khác như Cafe Sáng, Giờ Thứ 9...

Với Đường Lên Đỉnh Olympia, MC Hoàng Linh từng nhiều lần tham gia với vai trò MC điểm cầu. Cô từng dẫn điểm cầu năm thứ 7, năm thứ 9, năm thứ 12, năm thứ 15, một mạch từ năm thứ 17 đến năm thứ 20, năm thứ 22 và gần đây nhất là Chung kết năm thứ 24 tại điểm cầu tháp Nghinh Phong (Phú Yên).

Hình ảnh MC Hoàng Linh ở Chung kết Olympia 2007 (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó, cô còn nhiều lần đảm nhiệm vai trò MC điểm cầu này (Ảnh: FBNV)

Lần gần nhất là Chung kết Olympia năm thứ 24 (Ảnh: FBNV)

Tổng hợp