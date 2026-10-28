Nam MC SN 1985 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia là cử nhân tài năng khoa tiếng Anh, được trường chọn đi thi Ai Là Triệu Phú rồi vào VTV

Ở trường quay Đường Lên Đỉnh Olympia, bên cạnh người dẫn chính còn có một người phụ dẫn đồng hành cùng các nhà leo núi suốt mùa thi. Từ năm thứ 8 đến năm thứ 13, một trong những người ngồi ở vị trí ấy là BLV Khắc Cường, người phụ dẫn tới 5 mùa. Anh cũng 4 lần dẫn điểm cầu ở trận Chung kết năm. Nhưng ít ai biết rằng con đường đến trường quay của anh bắt đầu từ một lần ngồi trên ghế nóng.

BTV, BLV Khắc Cường tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Cường sinh ngày 18/3/1985 tại Hà Nội. Hồi cấp 3, anh theo học Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, anh thi đỗ lớp Cử nhân tài năng, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội.

BLV Khắc Cường từng học lớp Cử nhân tài năng, Khoa Tiếng Anh, Đại học Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Bước ngoặt đến vào năm 2006, khi anh còn là sinh viên. Anh được Đoàn trường Đại học Hà Nội cử đại diện tham gia số đặc biệt của Ai Là Triệu Phú trên VTV3, nhân dịp kỷ niệm Ngày Sinh viên Việt Nam 9/1. Trò chuyện với nhà báo Lại Văn Sâm - người dẫn Ai Là Triệu Phú khi đó, chàng sinh viên Nguyễn Khắc Cường gây chú ý bởi vẻ ngoài thư sinh, sự tự tin, khả năng giao tiếp và vốn kiến thức về thể thao.

Trong chương trình, anh không ngần ngại chia sẻ mong muốn trở thành bình luận viên bóng đá. Nhà báo Lại Văn Sâm hỏi liệu anh có nghĩ một lúc nào đó mình sẽ làm nghề này không. Anh đáp rằng chuyện đó khó đoán vì tương lai ai mà biết trước được.

Khắc Cường từng ngồi ghế nóng Ai là triệu phú khi còn là sinh viên (Ảnh chụp màn hình)

Khi ấy, anh không ngờ cuộc trò chuyện trên sóng lại mở ra cơ hội nghề nghiệp. Chỉ hơn một tháng sau, anh nhận được lời mời thử việc của nhà báo Phan Ngọc Tiến, lúc đó là lãnh đạo Phòng Thể thao, Ban Thể thao, Giải trí và Thông tin kinh tế của VTV. Từ đó, anh bắt đầu làm việc ở đài.

Anh chưa có kinh nghiệm, nhưng nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp đi trước để dần vững vàng và tự tin lên sóng. Để nâng cao nghiệp vụ, anh còn tham gia lớp đào tạo bình luận viên thể thao tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Anh cho biết mình rất biết ơn những người đã trao cơ hội và dìu dắt mình trong những ngày đầu.

Ngoài công việc biên tập và bình luận thể thao, anh còn có thời gian dẫn Olympia. Anh làm người phụ dẫn các năm thứ 8, 10, 11, 12 và 13, ghi dấu ấn với vẻ ngoài trẻ trung, lối dẫn tự nhiên và cách trò chuyện hóm hỉnh. Anh cũng dẫn điểm cầu Chung kết các năm thứ 8, 9, 11 và 12. Bên cạnh đó, anh còn phụ dẫn Rung Chuông Vàng và một số chương trình khác của VTV.

BLV Khắc Cường thời đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia

Sau đó, anh tập trung phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực thể thao. Anh trở thành gương mặt quen thuộc của 360 Độ Thể Thao, Thể Thao 24/7 và Nhịp Đập 360 Độ Thể Thao, đồng thời bình luận nhiều giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, FIFA World Cup và UEFA Euro. Phong cách bình luận vui vẻ, gần gũi của anh cùng những màn phối hợp ăn ý với BLV Tạ Biên Cương ở AFF Cup 2018 và World Cup 2022 khiến khán giả gọi vui anh là "vựa muối của VTV".

Anh từng chia sẻ nghề bình luận viên là công việc thú vị và đặc biệt, nhưng cũng đi kèm nhiều thử thách. Theo anh, những khó khăn không mất đi theo thời gian mà ngày càng nhiều hơn. Nhờ niềm đam mê với nghề, anh luôn nỗ lực để hoàn thành tốt công việc mình yêu thích. Anh cũng nhắn nhủ các bạn trẻ muốn theo đuổi lĩnh vực truyền hình rằng thực tế có thể khác xa tưởng tượng, và cần có đam mê thật sự mới theo được ước mơ.

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