Nữ MC SN 1989 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia nhận cát-xê đầu đời 3.000 đồng, học chuyên Sử, tốt nghiệp Biên dịch tiếng Anh

Sáng 26/10/2025, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra tại trường quay S14, cùng 4 điểm cầu ở Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp. Ở điểm cầu Công viên Lạc Hồng, nơi cổ vũ cho nhà leo núi Nguyễn Nhựt Lam đến từ Đồng Tháp, khán giả gặp một gương mặt lần đầu đảm nhận vai trò MC điểm cầu của chương trình là MC Phí Linh. Với khán giả VTV, cô quen thuộc qua các chương trình âm nhạc, thời trang và những sự kiện lớn, nhưng nền tảng học vấn phía sau những lần lên sóng ấy ít được nhắc tới.

Năm 2025, MC Phí Linh lần đầu giữ vai trò MC điểm cầu tại Chung kết Olympia (Ảnh: FBNV)

Được biết, MC Phí Linh tên đầy đủ là Phí Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô từng là học sinh chuyên Sử, trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội). Lên đại học, cô theo học Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Biên dịch tiếng Anh.

Trên thực tế, cơ duyên đến với nghề MC của Phí Linh bắt đầu từ rất sớm. Hồi nhỏ, cô theo các bạn tham gia chương trình Những Bông Hoa Nhỏ để hát, đọc thơ và diễn kịch rồi "nổi tiếng" khắp phường Kim Mã (cũ), Hà Nội khi được các anh chị phụ trách luôn chọn đi hát, múa, kể chuyện và dẫn chương trình cho các lễ tổng kết sinh hoạt hè. Khoản cát-xê của cô ngày học lớp 3 là 3.000 đồng.

Đến thời cấp ba, cô mê mẩn cách dẫn của MC Mỹ Linh ở chương trình Văn Hóa, Sự Kiện và Nhân Vật rồi MC Kiều Trinh với các chương trình về Festival Huế. Cô bắt đầu có những ý niệm rõ ràng về nghề MC. Với Phí Linh, làm MC phải là dẫn chương trình do mình tạo ra chứ không chỉ nói lại lời người khác.

Phí Linh tốt nghiệp chuyên ngành Biên dịch tiếng Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: FBNV)

Thời sinh viên, cô là Đội trưởng đội Văn nghệ Xung kích, một trong hai câu lạc bộ lâu đời và có quy mô lớn nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô cũng theo học và tốt nghiệp xuất sắc khóa đào tạo người dẫn chương trình chuyên nghiệp tại trường John Robert Powers với sự dìu dắt của MC Thanh Bạch cùng hiệu trưởng Võ Thị Xuân Trang. Năm 2009, cô giành ngôi Á quân cuộc thi Cầu Vồng, lĩnh vực Người dẫn chương trình của VTV. Ngay từ khi còn đi học, cô đã cộng tác với VTV ở nhiều công việc phía sau màn ảnh trước khi trở thành MC.

Sau đó, cô lần lượt dẫn nhiều chương trình như Quán Âm Nhạc, Thời Trang và Cuộc Sống, Gương Mặt Mới, Giọng Hát Việt... Nền tảng ngoại ngữ từ ngành Biên dịch tiếng Anh giúp cô dẫn song ngữ tự tin. Đỉnh cao nghề nghiệp của cô là vai trò cùng MC Đức Bảo dẫn lễ khai mạc SEA Games 31 năm 2022.

Năm 2026, cô dẫn dắt hai tập đầu của Sao Chọn, show thực tế về văn hóa ẩm thực thuộc khuôn khổ Vietnam iContent. Bên cạnh vai trò MC, cô vẫn là biên tập viên mảng văn hóa giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam, dành khoảng một nửa thời gian cho việc nghiên cứu ý tưởng và vận hành sản xuất các chương trình.

Từ một nữ sinh chuyên Sử, Phí Linh giờ đã trở thành MC quen mặt của VTV (Ảnh: FBNV)

Hơn 20 năm làm truyền hình, Phí Linh cho biết cô vẫn giữ thói quen tự hỏi mình trước mỗi lần lên sân khấu xem điều sắp nói đã khách quan, chân thật chưa và còn ai chưa được nhắc tới, đồng thời không ngại thay đổi kịch bản vào phút chót nếu điều đó khiến chương trình tốt hơn. Ngoài giờ làm việc, cô vẫn học tiếng Anh, đọc sách, tham gia dẫn không cát-xê cho các dự án nghệ thuật như Salon Âm Nhạc Thính Phòng do nhạc sĩ Dương Thụ khởi xướng. Cô cũng bày tỏ mong muốn góp phần đổi mới chương trình, chuẩn hóa quy trình sản xuất chuyên nghiệp tại VTV, nơi cô đã gắn bó gần 20 năm.

Tổng hợp