Sau khi về chung một nhà với chồng thứ 2, diễn viên Trương Phương đã ngưng hoạt động trong showbiz Việt. Hiện tại, cô đều đặn chia sẻ clip về cuộc sống mới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Trương Phương lại đối diện với không ít lời bàn tán và soi mói khi flex hình ảnh sang chảnh ở nước ngoài.

Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1987 thẳng thắn phản pháo khi bị netizen mỉa mai chỉ thích tài sản của chồng thứ 2. Cô chia sẻ đoạn trò chuyện với nửa kia: "Có một số người bảo em chỉ thích tiền của chồng yêu. Em bắt đầu mách chồng, chồng em hỏi: 'Thế em trả lời sao?'. Em bảo là họ nói đúng rồi nhưng mà thiếu, trong mắt em chẳng có gì ngoài chồng em và tiền của chồng em cả". Trương Phương còn khẳng định "Yêu chồng thì phải yêu tất cả những thứ thuộc về chồng mình chứ các tình yêu".

Dưới phần bình luận, một cư dân mạng bày tỏ sự nghi ngờ trước chia sẻ của Trương Phương: "Có chắc là yêu thật... Hy vọng vậy, cũng ráng tin là vậy". Nữ diễn viên 8x liền phản hồi: "Chồng em không nghi ngờ em yêu anh ấy thiệt hay không thì thôi, mắc gì chị hy vọng với tin giùm vậy ạ".

Diễn viên Trương Phương đăng tải dòng trạng thái lên tiếng về chuyện chỉ chăm chăm vào tài sản của chồng

Cô khẳng định yêu tất cả những thứ liên quan tới chồng Tây

Phía dưới bài đăng, nữ diễn viên sinh năm 1987 tiếp tục chia sẻ thêm quan điểm của mình. Cô cho biết bản thân không phải tiêu xài tiền của người khác một cách linh tinh. "Em nói thật không phải tiền của ai em cũng xài bậy bạ. Em phải yêu phải tin tưởng em mới xài các chị à. Hồi em còn độc thân đi hẹn hò, chàng nào mà em không thích là em đòi thanh toán, thật sự người mà em không thích thì muốn thanh toán cho em cũng không có cơ hội ý", cô viết.

Khi đối diện với những lời nhận xét tiêu cực, Trương Phương không im lặng mà thẳng thắn đáp trả

Tháng 1/2025, diễn viên Trương Phương và chồng thứ 2 người New Zealand đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội. Ngày vui có sự tham gia của người thân và bạn bè thân thiết. Được biết, chồng của cô làm trong ngành xây dựng, cũng từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân.

Trong ngày vui, cô từng lên tiếng chia sẻ: "Con là người không thích hứa hẹn và cũng không biết nói những lời có cánh. Con không dám hứa con và anh ấy sẽ sống với nhau trọn đời nhưng con sẽ cố gắng để mọi người không phải đi đám cưới con một lần nữa. Nếu có một lễ cưới khác, đó sẽ là đám cưới vàng hay đám cưới bạc với anh ấy chứ không phải là đám cưới với người khác".

Trương Phương gây ấn tượng khi tham gia các phim: Thương nhớ ở ai, Cửa sổ thủy tinh... Vì sở hữu chiều cao khiêm tốn, cô được gọi với cái tên "nấm lùn showbiz", "diễn viên lùn nhất"...