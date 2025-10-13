Trương Phương được gán cho danh xưng "diễn viên lùn nhất Việt Nam" vì chiều cao khá khiêm tốn 1m50. Cô từng xuất hiện trong một số dự án phim: Cửa sổ thủy tinh; Thương nhớ ở ai... Sau khi kết hôn lần 2, nữ diễn viên không còn hoạt động nghệ thuật mà chuyển sang nước ngoài sinh sống.

Mới đây, nữ diễn viên Trương Phương bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải đoạn video khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì nhận lời khen ngợi, cô lại bị một số cư dân mạng mỉa mai, cho rằng đang "khoe đá giả".

Dưới phần bình luận, một tài khoản để lại lời nhận xét đầy châm chọc: "Có viên đá giả kim cương cũng khoe nên không dám quay sát vào". Trước lời mỉa mai này, Trương Phương không chọn cách im lặng mà lập tức phản hồi bằng thái độ nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. Cô viết: "Dạ em quay sát vào đây ạ. Thôi thì trang sức đeo đẹp là được, bác soi em làm gì tội nghiệp em ạ".

Trương Phương đăng tải đoạn video zoom cận chiếc nhẫn kim cương

Nữ diễn viên đáp trả nhẹ nhàng khi một netizen nói móc mỉa cho rằng cô đeo đá giả kim cương

Trong một clip, Trương Phương cũng lên tiếng đính chính thông tin nhận tiền chu cấp từ chồng cũ. Nữ diễn viên 8x khẳng định cả hai không có tài sản chung, thành quả hiện tại chính là công sức lao động chăm chỉ.

"Từ bao giờ bạn biết chồng cũ chu cấp cho tôi vậy. Tôi còn không biết điều đấy luôn mà bạn biết thì thật đáng sợ. Tôi xin phép được 1 lần đính chính với mọi người, những bình luận toxic trong thời gian qua. Từ trước tới nay chồng cũ không hề chu cấp cho tôi.

Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều là công sức và sự lao động của chính bản thân. Chúng tôi chia tay nhau và không chia tài sản vì không có tài sản chung nào cả. Thế nên mọi người đừng nói như thế tôi tủi thân lắm. Thà là tôi bào chồng cũ, ông cho em thật đi", cô cho hay.

Trương Phương lên tiếng đính chính chuyện nhận chu cấp từ chồng cũ

Trước khi đến với người chồng hiện tại, Trương Phương từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân. Cô và chồng cũ từng có 5 năm bên nhau trước khi đường ai nấy đi. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Cảm ơn bạn bè người thân và mọi người đã quan tâm hỏi han, nhưng tôi ổn. Mọi người đừng lo hay nhìn tôi với ánh mắt thương cảm khi biết chuyện, vì ly hôn là để cả 2 người bắt đầu lại cuộc sống mới tốt hơn". Chồng hiện tại của Trương Phương là người New Zealand, cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.

Chồng của Trương Phương là người New Zealand, cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1987 thường xuyên khoe được chồng Tây tặng nhẫn kim cương size khủng