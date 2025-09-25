"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" đáp trả khi bị nói miệt mài khoe của nhưng chưa có con

Sau khi kết hôn với chồng ngoại quốc, Trương Phương có cuộc sống sang chảnh, dùng đồ hiệu và ở biệt thự sân vườn. Liên tục đăng tải video flex sự xa hoa, "nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam" cũng nhận về không ít bình luận đánh giá tiêu cực.

Mới đây, diễn viên đã có màn đáp trả thẳng thắn trên trang cá nhân sau khi bị bình luận kém duyên nhắc đến chuyện con cái. Cụ thể, dưới bài đăng của cô, một tài khoản đã để lại lời nhận xét: “Nhà rộng, tiền nhiều mà có đứa con nào chưa chị?”.

Không né tránh, Trương Phương lập tức phản hồi: “Em ‘chưa có’ con nên em hỏi để phấn đấu thôi ạ. Nếu một ngày nào đó em có bé, em sẽ yêu thương chứ không mang con mình ra làm ‘tài sản’ để hơn thua với những người phụ nữ khác ạ”.

Phát ngôn này nhanh chóng nhận về sự đồng tình của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Trương Phương đã đáp trả khéo léo nhưng cũng đầy mạnh mẽ khi bảo vệ quan điểm cá nhân. Nữ diễn viên nhấn mạnh con cái là duyên trời cho, không phải thước đo để so sánh giá trị của một người phụ nữ.

Ngoài ra, cô còn để lại dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Người có phước, nhiều người ghét. Người vô phước, ghét nhiều người”, cho thấy thái độ bình thản trước những lời công kích kém duyên.

Trước đó, Trương Phương nhiều lần đáp trả 1-1 những bình luận kém duyên từ netizen

Giữa tháng 9, nữ diễn viên từng phản pháo khi bị cho rằng sống khoe mẽ: "Thật ra lúc trẻ tôi phông bạt rồi, mười mấy năm trước tôi có khoe. Vì mình cũng có tuổi nên cái sự khoe của mình giảm bớt. Già rồi bớt phông bạt lại, nên cũng không có ô tô để đi đâu. Có nhà để ở là may mắn lắm rồi các tình yêu ạ".

Trương Phương từng gây chú ý khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình và được khán giả nhớ đến với vóc dáng nhỏ bé. Dù hạn chế về ngoại hình, cô vẫn nỗ lực khẳng định bản thân trong nghệ thuật và kinh doanh, sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước.

Về cuộc sống riêng tư, Trương Phương từng trải lòng rằng bạn đời của mình hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Trước khi tìm thấy hạnh phúc hiện tại, nữ diễn viên cũng đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.