Nam kế toán ngã quỵ khi đang chạy bộ, phát hiện suy thận nặng vì sống “healthy” nhưng uống cà phê kiểu này

Ông Hoàng (Đài Loan, Trung Quốc) ngoài 40 tuổi, đang làm kế toán, là người rất chú trọng sức khỏe. Ông không hút thuốc hay uống rượi bia, không cao huyết áp, không tiểu đường, mỗi sáng đều chạy bộ và uống một ly cà phê đen tự xay tại nhà. Với ông, đó là “công thức sống khỏe” hoàn hảo.

Cho đến một buổi sáng đang chạy, ông bất ngờ choáng váng rồi ngã quỵ giữa đường.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm khiến gia đình bàng hoàng: mức lọc cầu thận của ông dưới 10%, tương đương suy thận mạn giai đoạn 5, là mức rất nguy kịch.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) biết trường hợp này đặc biệt ở chỗ bệnh nhân không có bệnh nền điển hình. Sau khi hỏi kỹ thói quen sinh hoạt, nguyên nhân dần lộ diện: cà phê.

Ông Hoàng có thói quen mua các túi cà phê hạt dung lượng lớn để tiết kiệm, xay dần và sử dụng trong 6 tháng đến một năm. Hạt cà phê sau khi mở túi được bảo quản trong hộp thường, đôi khi có dấu hiệu ẩm nhưng ông vẫn dùng vì “chỉ là cà phê đen nguyên chất”. Cho rằng không hoá chất bảo quản thì nấm mốc một chút là dễ hiểu nên vẫn uống.

Tại sao uống cà phê nấm mốc, dù nhẹ lại gây suy thận?

Theo bác sĩ Hung, nguyên nhân suy thận nặng là do ochratoxin. Đây là độc tố nấm mốc có thể xuất hiện khi hạt cà phê bị ẩm và phát triển nấm. Chất này rất bền nhiệt, chỉ phân hủy ở nhiệt độ trên 280 độ C, vì vậy nước sôi 100 độ C khi pha cà phê không thể loại bỏ được.

Ochratoxin có thời gian bán hủy dài, cơ thể mất 30-50 ngày mới đào thải được một nửa. Nếu uống cà phê nhiễm độc mỗi ngày, độc tố sẽ tích tụ dần, âm thầm gây tổn thương mô thận.

Ngoài ochratoxin, thực phẩm nấm mốc còn có thể sinh ra aflatoxin - một độc tố nổi tiếng gây hại gan, tăng nguy cơ ung thư và ảnh hưởng hệ miễn dịch.

Không chỉ vấn đề nấm mốc, bác sĩ cũng lưu ý rằng uống cà phê đen quá mức trong thời gian dài có thể gây lợi tiểu mạnh, làm cơ thể mất nước, tăng gánh nặng lọc cho thận và ảnh hưởng huyết áp. Với người có nguy cơ tiềm ẩn, điều này càng dễ đẩy nhanh tổn thương thận.

Điều đáng sợ là suy thận giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện dấu hiệu, bệnh đã tiến triển khá xa.

5 dấu hiệu cảnh báo suy yếu thận cần lưu ý

- Phù mặt, phù chân tay, đặc biệt vào buổi sáng

- Tiểu ít, tiểu đêm nhiều hoặc thay đổi màu nước tiểu

- Mệt mỏi kéo dài, giảm tập trung

- Buồn nôn, chán ăn, hơi thở có mùi lạ

- Huyết áp tăng bất thường

Ông Hoàng thừa nhận trước đó đã thấy mệt hơn bình thường và tiểu đêm nhiều, nhưng cho rằng do tuổi tác và tập luyện.

Sau khi cấp cứu thành công, ông vẫn phải nằm phòng điều trị tích cực và sẽ phải chạy thận nhân tạo cả đời hoặc ghép thận nếu đủ điều kiện.

Bác sĩ Hung nhấn mạnh, cà phê bản thân không phải “kẻ xấu”. Vấn đề nằm ở cách bảo quản và sử dụng.

Sau khi mở túi, hạt cà phê rất dễ hút ẩm từ không khí, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm, tạo điều kiện cho nấm phát triển. Cà phê nên mua lượng vừa đủ dùng trong thời gian ngắn, bảo quản trong hộp kín, khô ráo, tránh ánh sáng và không nên sử dụng nếu có mùi lạ, ẩm hoặc vón cục.

Một lối sống “healthy” không chỉ nằm ở việc chạy bộ mỗi sáng hay uống cà phê đen nguyên chất, mà còn ở những chi tiết nhỏ tưởng chừng vô hại. Với ông Hoàng, bài học ấy phải trả giá bằng chính chức năng thận của mình. Đây cũng là bài học cho tất cả chúng ta!

Nguồn và ảnh: News Yahoo, The Paper