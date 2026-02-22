Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai những ngày qua: 80 nhân viên căng mình cứu sống bệnh nhân, bỏ quên cái Tết ở phía sau

Những ngày Tết Nguyên Đán Bính Ngọ vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận số bệnh nhân đến khám cấp cứu tăng vọt, trong đó có nhiều ca nặng. Trong ngày mùng 5 và mùng 6 Tết, ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu các viện, trung tâm, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc triệu tập 50-70% nhân lực tăng cường làm việc gần như ngày thường. Đồng thời, bệnh viện mở thêm 2 phòng khám tại khu vực khám bệnh để kịp thời tiếp nhận người dân có nhu cầu khám chữa bệnh.

Xe cấp cứu liên tục đi vào Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) những ngày này.

Trong đó, không thể không nhắc đến Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai). ThS Lê Quang Trí (Điều dưỡng trưởng Trung tâm Cấp cứu A9) cho biết, công tác chuẩn bị tiếp đón bệnh nhân dịp Tết này được chuẩn bị trước đó cả tháng. Theo như dự kiến hàng năm, bệnh viện chỉ vắng mùng 1 và mùng 2 Tết.

Bệnh nhân luôn sẵn chờ ở ngay cửa Trung tâm Cấp cứu A9.

Bên trong Trung tâm Cấp cứu A9.

Các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế làm việc không ngơi nghỉ vì bệnh nhân.

Tuy nhiên, ngay từ sáng mùng 2 Tết thì Trung tâm Cấp cứu A9 đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Số lượng bệnh nhân tăng vọt và ngay lập tức, ban giám đốc chỉ đạo các khoa, phòng phải đi tăng cường quân số làm việc, hàng ngày bắt buộc lãnh đạo phải đi trực tiếp các khoa, buồng để đưa ra hướng điều trị kịp thời cho bệnh nhân nặng.

Nơi này dường như không có khái niệm ăn Tết, chơi Tết...

"Nếu ngày thường trung tâm tiếp nhận khoảng 300 ca/ngày thì những ngày qua, trung bình lên tới 400 ca/ngày, có nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy kịch", ông Trí nhấn mạnh.

Tin vui là số ca tai nạn giao thông giảm so với dịp Tết năm ngoái. Dù vậy, bệnh lý nội khoa lại gia tăng dịp Tết, nhiều nhất là tình trạng viêm tụy cấp và xuất huyết tiêu hóa.

Bên trong khu lưu trú của bệnh nhân rất nặng tại Trung tâm Cấp cứu A9.

Khoảng 60% ca viêm tụy cấp là do sử dụng rượu bia, thứ thường xuất hiện trong các cuộc liên hoan dịp Tết. Ngoài ra còn là do tăng triglyceride, tình trạng rối loạn mỡ máu thường gặp ở người gan nhiễm mỡ, đái tháo đường hoặc uống nhiều rượu bia. Bệnh có thể diễn tiến nhanh, nặng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Tính đến mùng 5 Tết, bệnh viện điều trị nội trú cho khoảng 2000 bệnh nhân, nhiều ca nặng phải hồi sức tích cực. Dự báo, bệnh nhân có thể tiếp tục tăng 1-2 ngày.

Bởi thế, tại Trung tâm Cấp cứu A9, 80 nhân viên đang ngày đêm căng mình cứu sống bệnh nhân, bỏ quên cái Tết và những niềm vui ngay đầu năm mới. 80 người, bao gồm bác sĩ chính, bác sĩ tăng cường và học viên, thay phiên trực Tết liên tục. Tất cả cùng mong muốn đảm bảo công tác tiếp nhận, xử trí người bệnh không bị gián đoạn.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi (chuyên gia cấp cứu hồi sức, nguyên Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9) chia sẻ, những ngày này, các chuyên gia, giáo sư và lãnh đạo khoa phòng, thường xuyên có mặt để hội chẩn liên khoa, xử lý các ca bệnh phức tạp, đảm bảo người bệnh được điều trị kịp thời, hiệu quả.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi thăm khám cho bệnh nhân.

Chuyên gia tư vấn thêm cho học trò của mình để chăm sóc bệnh nhân tốt nhất.

PGS Chi thừa nhận, câu chuyện quá tải bệnh nhân dịp Tết đã trở thành thường quy tại Bệnh viện Bạch Mai. Bởi vậy, các bác sĩ rất chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo phương án, phương tiện, trang thiết bị... ngay cả vào những ngày bệnh nhân "ùn ùn" kéo đến.

"Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng "để dành Tết", ăn Tết muộn, tất cả tập trung sức lực, đảm bảo cho người dân có sức khỏe tốt trước đã. Chúng tôi chỉ ăn Tết khi bệnh nhân đã ổn định, số ca cấp cứu giảm và mọi hoạt động trở lại bình thường", PGS Chi cho hay.

Trong những ngày qua, gần như ngày nào cũng có, thậm chí có nhiều cuộc hội chẩn khẩn cấp, hội chẩn toàn viện, hội chẩn với các chuyên gia để giải quyết ca bệnh khó, ca bệnh phức tạp, cần sự phối hợp nhiều chuyên khoa với nhau.

Các hoạt động chuyên môn tại Bạch Mai không khác ngày thường, thậm chí còn khẩn trương hơn, tích cực hơn, nỗ lực hơn theo tinh thần ngày Tết: Tất cả vì sức khỏe của người dân!