Nam idol nổi tiếng về quê sống 6 năm qua, hé lộ luôn dự định kết hôn

Kim Dong Wan từng là nam idol Kpop thế hệ đầu tiên cực hot, thuộc nhóm nhạc Shinhwa đình đám. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Kim Dong Wan ít xuất hiện trước công chúng và chuyển về sống ở vùng quê Gapyeong, tỉnh Gyeonggi.

Đến nay, thành viên Shinhwa mới xuất hiện trên chương trình Because I Like Go Doo Shim và lý giải về quyết định này. Theo đó, Kim Dong Wan bị mất ngủ, kiệt sức và rối loạn ám ảnh sau quãng thời gian dài làm người nổi tiếng. Thậm chí nam idol còn phải uống thuốc ngủ. Nhưng khi đến vùng nông thôn, anh đã phục hồi sức khỏe, có thể ngửi mùi đất, nghe tiếng chim hót và dễ ngủ trở lại. Sau 1 năm đi đi về về giữa Seoul và Gapyeong, nam idol đã chuyển hẳn về vùng quê sinh sống trong 6 năm qua.

Kim Dong Wan tâm sự về những khó khăn trong quãng thời gian làm idol

Cuộc sống nông thôn đã chữa lành thể chất và tinh thần cho anh

Bước sang tuổi 44, Kim Dong Wan cũng có nhiều trăn trở về chuyện hôn nhân. Nam idol thổ lộ: "Ước mơ của tôi là kết hôn với một người phụ nữ, rồi chúng tôi sống và nuôi dạy con cái ở Gapyeong". Tuy nhiên Kim Dong Wan từng thất bại trong tình yêu, chuyện hôn nhân không thành, nên anh cảm thấy bản thân có suy nghĩ giống như những người độc thân khác.

Kim Dong Wan sinh năm 1979, anh ra mắt cùng Shinhwa vào năm 1998. Bên cạnh việc ca hát, Kim Dong Wan còn lấn sân điện ảnh với nhiều bộ phim như Nonstop, Moorim School: Saga of the Brave... và tham gia chương trình tạp kỹ, hát nhạc kịch.

Kim Dong Wan là 1 "mẩu"...

... của nhóm nhạc huyền thoại Kpop - Shinhwa

Nguồn: Channel A