Nam idol đầu tiên come out của Kpop bất ngờ bị người lạ lao vào đánh giữa phố, phẫn nộ lý do từ kẻ ra tay

Vào năm 2018, Holland trở thành nam idol đầu tiên come out tại Kpop. Dù được nhiều người ủng hộ, song điều này cũng mang đến cho nam ca sĩ nhiều rắc rối.

Mới đây nhất, Holland đã thuật lại chuyện anh bị đánh và xúc phạm tại phố Itaewon, Seoul, khiến cả showbiz dậy sóng. Trên Twitter, nam idol sinh năm 1996 đăng ảnh vết thương rỉ máu trên mũi và kể lại vụ việc. Được biết khi anh đang đi vòng dạo ở quanh khu Itaewon cùng quản lý và 1 người bạn thì bất chợt bị 1 người đàn ông đấm vào mặt 2 lần. Người này thậm chí còn gọi Holland với từ ngữ miệt thị gây phẫn nộ về người đồng tính.

Nam idol thuật lại chuyện đang đi cùng quản lý và 1 người bạn tại khu Itaewon thì bất chợt bị 1 người đàn ông đấm vào mặt và xúc phạm. Holland đã phải đến bệnh viện sau vụ việc

Cận cảnh vết thương trên mặt Holland

Được biết, Holland đã báo cảnh sát và anh hy vọng vụ việc sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nam idol vô cùng bức xúc: "Đây rõ ràng là hành động ghét bỏ. Việc tôi come out không nên trở thành lý do dẫn đến hành động bạo lực như thế này. Bất kỳ người thuộc cộng đồng LGBT, người cao tuổi, phụ nữ hay các nhóm thiểu số khác trên thế giới cũng không đáng bị miệt thị như thế này. Năm 2022 rồi mà vẫn còn xảy ra chuyện như thế này, thế mới thấy thực trạng đáng buồn về quyền lợi cơ bản của cộng đồng LGBT ". Với Holland, bất kỳ ai trên thế giới này đều đáng được tôn trọng, anh ước thế giới sẽ chỉ tràn đầy yêu thương và hy vọng chứ không phải là bạo lực và thù hằn.

Holland sinh năm 1996, có tên thật là Go Tae Seop. Năm 2018, anh come out khi vừa debut và phát hành ca khúc Neverland. Trước Holland, chưa từng có idol Kpop nào công khai xu hướng tính dục.

Holland là nam idol Kpop đầu tiên công khai come out

Nguồn: Twitter