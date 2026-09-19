Nam HLV thể hình 29 tuổi phát hiện nhiễm HIV khi khám da liễu, cách anh ta bị lây nhiễm khiến người trẻ giật mình

Ở tuổi 29, Lý Cương (Bắc Kinh, Trung Quốc) sở hữu thể hình cơ bắp, chiều cao nổi bật cùng khuôn mặt được nhiều người khuyên "không đi làm diễn viên thì phí". Công việc của anh là huấn luyện viên cá nhân (PT) tại một trung tâm thể hình lớn. Anh từng rất thích và có được thu nhập tốt từ công việc này, nhưng cũng chính nó vô tình đẩy anh vào đường lây nhiễm HIV.

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Mấy năm liền, Lý Cương là "ngôi sao của phòng tập" khi lúc nào cũng đông hội viên và được dùng làm hình ảnh quảng bá. Thế nhưng "tre già măng mọc", công việc của anh ngày càng cạnh tranh, cách quản lý của phòng tập cũng vì kinh tế khó khăn mà khắt khe vô cùng. Chẳng biết từ lúc nào, anh như một "ngôi sao hết thời", liên tục bị thiếu doanh số, bị ép chỉ tiêu bán thẻ hội viên nhưng không hoàn thành được.

Trong lúc doanh số rớt thảm hại, đột nhiên có một nữ khách hàng trung niên sau khi tập thử liền chủ động muốn mua thẻ hội viên VIP thời hạn dài. Đổi lại, cô đưa ra yêu cầu riêng: Lý Cương phải đến dạy 1-1 tại nhà riêng của cô.

Lý Cương thấy đây là yêu cầu vô lý, nhạy cảm nên từ chối thẳng thừng. Không ngờ chuyện này đến tai quản lý, anh ta cho rằng Lý Cương quá bảo thủ và dọa sẽ cắt hợp đồng nếu để mất vị khách này. Áp lực tiền bạc từ gia đình và sự thúc ép của quản lý khiến người đàn ông 29 tuổi phải nhượng bộ.

Trong không gian riêng tư tại nhà khách hàng, những cử chỉ đụng chạm cơ thể khi hướng dẫn động tác dần vượt qua ranh giới công việc. Dưới sự chủ động của vị khách giàu có sau vài buổi tập, hai người thật sự đã phát sinh quan hệ ngoài luồng. Dù trong lòng có chút gợn sóng, Lý Cương vẫn tự trấn an rằng đối phương ăn mặc sang trọng, sống trong nhung lụa hẳn phải chăm sóc sức khỏe rất kỹ. Nghĩ "chỉ một lần chắc không sao", anh hoàn toàn buông bỏ lớp phòng thủ.

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Sau khi sự việc xảy ra, anh chủ động xin lỗi khách hàng và cho rằng đó chỉ là "sai lầm nhất thời". Tuy nhiên, vị khách này không đồng ý với cách nghĩ đó. Lời qua tiếng lại, cuối cùng vị khách yêu cầu đổi một PT nữ khác, Lý Cương cũng không bao giờ hỏi han thêm về chuyện này. Anh vẫn tiếp tục chăm chỉ làm việc, nhưng tự hứa không bao giờ chấp nhận những yêu cầu rủi ro như vậy nữa.

Tưởng vậy đã xong nhưng cơn ác mộng chỉ thực sự gõ cửa hơn một tháng sau đó. Trên da Lý Cương bắt đầu bùng phát những vệt mẩn đỏ bất thường kèm theo cảm giác mệt mỏi, uể oải dai dẳng hằng ngày. Dù đã dùng thuốc chống dị ứng, các tổn thương trên da vẫn không thuyên giảm.

Khi đến khoa da liễu kiểm tra, bác sĩ nhận thấy các biểu hiện lâm sàng nghi vấn nên đã chỉ định anh làm xét nghiệm máu chuyên sâu. Vài ngày sau, một cuộc điện thoại xác nhận từ bệnh viện thông báo kết quả dương tính với HIV đã đẩy nam HLV 29 tuổi xuống vực thẳm. Anh bàng hoàng, sụp đổ hoàn toàn vì không thể tin nổi lần chủ quan duy nhất ấy lại trả giá đắt đến vậy.

May mắn cho Lý Cương, do phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm khi chỉ số miễn dịch CD4 còn trên 400, anh lập tức bước vào liệu trình điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) miễn phí theo chương trình hỗ trợ. Sau khi vượt qua những tác dụng phụ ban đầu như buồn nôn và mệt mỏi, tình trạng sức khỏe của anh dần ổn định trở lại. Về phần vị khách hàng kia, sau khi nghe Lý Cương phản hồi thì quả quyết không nhận mình mắc bệnh và lập tức chặn mọi liên lạc, bỏ dở gói tập vô cùng đắt đỏ của mình.

Thông qua câu chuyện của Lý Cương, vị bác sĩ điều trị một lần nữa cảnh tỉnh sâu sắc cho mọi người, nhất là giới trẻ trước những quan niệm sai lầm về lây nhiễm HIV:

- Không thể đánh giá qua vẻ ngoài: Virus HIV không phân biệt địa vị xã hội hay diện mạo. Một người trông sang trọng, quý phái hoàn toàn có thể đang mang mầm bệnh mà chính họ cũng không hay biết.

- Nguy cơ từ một lần chủ quan: HIV lây truyền chủ yếu qua 3 đường: quan hệ tình dục không an toàn, đường máu và truyền từ mẹ sang con. Chỉ một lần quan hệ không có biện pháp bảo vệ cũng đủ để đối mặt với rủi ro lây nhiễm cực cao.

- Dấu hiệu cảnh báo sớm: Ở giai đoạn đầu, bệnh thường bộc lộ qua các triệu chứng như sốt nhẹ tái phát, nổi mẩn đỏ/phát ban trên da, sưng hạch bạch huyết ở cổ, nách, bẹn và mệt mỏi suy nhược kéo dài.

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Tuy nhiên, tin vui là HIV hiện nay được coi là một bệnh truyền nhiễm mạn tính có thể kiểm soát. Việc tuân thủ điều trị ARV đều đặn giúp hạ tải lượng virus xuống dưới ngưỡng phát hiện (K=K), giúp người bệnh duy trì sức khỏe bình thường và không làm lây truyền virus sang người khác.

Đặc biệt, nếu lỡ tham gia vào hành vi có nguy cơ cao (như quan hệ không an toàn hay sự cố tiếp xúc máu), hãy đến ngay các cơ sở y tế trong vòng 72 giờ vàng để uống thuốc dự phòng sau phơi nhiễm (PEP). Việc uống thuốc PEP liên tục trong 28 ngày có thể ngăn chặn virus HIV xâm nhập vào cơ thể với hiệu quả lên tới hơn 95%. Đừng lỡ mất khung giờ vàng này vì chủ quan hay e ngại!

Nguồn và ảnh: iFeng, Baidu health