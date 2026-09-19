Lời khuyên dành cho những gia đình hay ăn rau dền

Rau dền tươi (Ảnh: Signature Concoctions)

Rau dền dễ mua, dễ chế biến, có thể nấu canh, luộc hoặc xào. Loại rau dân dã này cũng cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết như chất xơ, vitamin A, vitamin C, folate cùng các khoáng chất như canxi, sắt, magiê và kali.

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng cao không đồng nghĩa rau dền phù hợp để ăn thật nhiều hoặc ăn liên tục. Với những gia đình thường xuyên sử dụng loại rau này, có một số điều cần lưu ý.

Không nên chỉ ăn một loại rau trong thời gian dài

Một món ăn từ rau dền (Ảnh: Kitchen Gatherings)

Theo thông tin từ Vietnamnet, dù rau dền giàu dinh dưỡng nhưng việc ăn với lượng lớn mỗi ngày không phải lựa chọn hợp lý. Chế độ ăn nên luân phiên nhiều loại rau để đa dạng vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật.

Một điểm đáng chú ý là rau dền chứa oxalat. Chất này có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số khoáng chất và đặc biệt cần được lưu ý ở người có nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalat.

CCTV News cũng cho biết rau dền có hàm lượng canxi khá cao, song oxalat trong rau có thể làm giảm khả năng hấp thu canxi. Chần rau trước khi tiếp tục chế biến là một cách giúp giảm bớt lượng oxalat.

Người có sỏi thận hoặc bệnh thận cần thận trọng khi ăn rau dền

Đây là nhóm không nên tùy ý ăn nhiều rau dền. Theo Vietnamnet, rau dền có oxalat, kali và nitrat. Với người có chức năng thận bình thường, một lượng rau hợp lý trong chế độ ăn đa dạng thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn, suy giảm chức năng thận hoặc có tiền sử sỏi thận cần kiểm soát lượng rau theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

VTC News dẫn lời lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, cũng khuyến cáo người có sỏi thận nên hạn chế rau dền. Người mắc gout hoặc có axit uric cao cũng cần chú ý đến chế độ ăn tổng thể thay vì sử dụng loại rau này quá thường xuyên.

Chỉ ăn rau dền sau khi đã nấu chín

Rau dền xào (Ảnh: The Grub Files)

Rau dền sống chứa lượng oxalat tương đối cao. Vì vậy, nấu chín trước khi ăn là lựa chọn phù hợp hơn. CCTV News gợi ý có thể chần rau trong nước sôi khoảng một phút rồi mới xào hoặc chế biến món khác. Cách làm này vừa giúp giảm một phần oxalat, vừa tránh nấu rau quá lâu khiến một số vitamin nhạy cảm với nhiệt bị hao hụt nhiều.

Rau cũng cần được nhặt và rửa kỹ trước khi nấu do phần thân, lá có thể bám đất cát và tạp chất.

Không để rau dền qua đêm hay hâm nóng để ăn lại

Rau dền thuộc nhóm rau ăn lá. Nếu đã nấu chín mà ăn không hết, tốt nhất nên bỏ phần thừa, không để qua đêm rồi hâm nóng để tiếp tục sử dụng.

Một trong những lý do được các chuyên gia lưu ý là rau xanh có chứa nitrat tự nhiên. Sau khi rau được nấu chín và bảo quản không phù hợp trong thời gian dài, hoạt động của vi khuẩn có thể làm tăng sự chuyển đổi nitrat thành nitrit. Nitrit khi đi vào cơ thể, trong một số điều kiện, có thể tham gia quá trình hình thành các hợp chất N-nitroso, trong đó có những chất được xác định có khả năng gây ung thư.

Vì vậy, với rau dền, cách an toàn và đơn giản nhất là chỉ nấu lượng vừa đủ cho một bữa, ăn ngay sau khi chế biến và hạn chế tối đa việc để lại đến hôm sau.

Ăn vừa phải vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất

Rau dền là thực phẩm giàu dinh dưỡng và hoàn toàn có thể góp mặt trong thực đơn gia đình. Tuy nhiên, không nên vì thấy rau giàu canxi, sắt hay folate mà ăn liên tục với số lượng lớn.

Đặc biệt, người có bệnh thận, tiền sử sỏi thận, gout hoặc đang phải kiểm soát kali, oxalat trong khẩu phần nên hỏi ý kiến bác sĩ về lượng ăn phù hợp.

Với người khỏe mạnh, lời khuyên quan trọng nhất là ăn rau dền với lượng hợp lý, chế biến chín, bảo quản đúng cách và luân phiên cùng nhiều loại rau khác thay vì coi đây là thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt.

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