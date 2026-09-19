Những lợi ích của chuối với sức khỏe

Theo Cleveland Clinic, một quả chuối cỡ vừa cung cấp khoảng 105 kcal, gần 3 g chất xơ, 422 mg kali cùng vitamin B6, vitamin C, magiê và nhiều hợp chất có lợi.

Hỗ trợ tiêu hóa: Chuối cung cấp chất xơ, giúp tăng nhu động ruột, hạn chế táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Chuối hơi xanh còn chứa tinh bột kháng, có tác dụng như một loại prebiotic nuôi dưỡng lợi khuẩn.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp: Hàm lượng kali trong chuối giúp cân bằng tác động của natri, góp phần duy trì huyết áp và hỗ trợ hoạt động của tim. Người mắc bệnh thận hoặc cần hạn chế kali nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều chuối.

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Bổ sung vitamin B6: Vitamin B6 tham gia vào quá trình chuyển hóa protein, tạo hồng cầu và duy trì chức năng thần kinh. Chuối là một nguồn bổ sung vitamin B6 tiện lợi trong chế độ ăn hằng ngày.

Cung cấp năng lượng: Carbohydrate tự nhiên trong chuối dễ sử dụng, giúp bổ sung năng lượng nhanh. Đây cũng là món ăn nhẹ thuận tiện trước hoặc sau khi vận động.

Bổ sung chất chống oxy hóa: Chuối cung cấp vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Tuy nhiên, nên kết hợp chuối với nhiều loại rau quả khác để đa dạng nguồn dưỡng chất.

Hỗ trợ giấc ngủ: Chuối chứa tryptophan, magiê và các dưỡng chất tham gia vào quá trình điều hòa thần kinh, thư giãn cơ và giấc ngủ. Tuy nhiên, ăn chuối không thay thế các phương pháp điều trị mất ngủ.

Tốt cho đường ruột: Tinh bột kháng trong chuối, đặc biệt là chuối còn hơi xanh, có thể giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn ở đại tràng. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh có vai trò quan trọng với tiêu hóa và miễn dịch.

Gợi ý cách bảo quản chuối chín được lâu, không lo thâm đen

Chuối chín thơm ngọt, giàu dinh dưỡng nhưng cũng là loại trái cây rất dễ xuống màu và nhanh hỏng. Nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu, chuối có thể chuyển sang thâm đen, mềm nhũn chỉ sau vài ngày. Tuy nhiên, với một vài mẹo đơn giản, bạn có thể kéo dài thời gian bảo quản chuối mà vẫn giữ được độ thơm ngon.

Vì sao chuối chín nhanh bị thâm?

Sau khi được thu hoạch, chuối vẫn tiếp tục chín nhờ khí ethylene – một loại hormone thực vật có vai trò thúc đẩy quá trình chín của trái cây.

Khi chuối càng chín, lượng ethylene sinh ra càng nhiều, khiến các quả trong cùng một nải cũng nhanh chóng chín theo. Đồng thời, tinh bột trong chuối dần chuyển thành đường, phần thịt quả trở nên mềm và ngọt hơn. Các enzyme cũng làm suy yếu cấu trúc tế bào, trong khi quá trình oxy hóa khiến vỏ chuối chuyển từ vàng sang nâu rồi đen. Do đó, muốn chuối lâu hỏng, cần hạn chế tác động của nhiệt độ cao, độ ẩm, va đập và quá trình oxy hóa.

Bảo quản chuối chín ở nhiệt độ phòng

Nếu dự định ăn chuối trong vài ngày tới, bạn không nhất thiết phải cho vào tủ lạnh. Chỉ cần bảo quản đúng cách ở nơi khô thoáng cũng có thể làm chậm quá trình chín.

Treo chuối thay vì đặt nằm: Dùng móc treo hoặc giá treo để chuối không tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn. Cách này giúp hạn chế tình trạng quả bị đè, dập và tạo độ thông thoáng xung quanh.

Tách từng quả: Khi chuối đã bắt đầu chín, có thể tách từng quả khỏi nải. Thao tác nhẹ nhàng để không làm tổn thương phần cuống, bởi những vị trí bị dập sẽ nhanh xuống cấp hơn.

Quấn phần cuống: Dùng một đoạn màng bọc thực phẩm quấn quanh cuống chuối. Đây là mẹo đơn giản giúp hạn chế sự thoát ra của ethylene và có thể làm chậm quá trình chín.

Đặt chuối ở nơi mát, khô: Không nên để chuối dưới ánh nắng trực tiếp hoặc cạnh bếp, lò nướng và các thiết bị tỏa nhiệt. Nhiệt độ cao sẽ khiến chuối chín nhanh và dễ mềm nhũn.

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Bảo quản chuối chín trong ngăn mát tủ lạnh

Nếu chuối đã chín tới nhưng chưa thể ăn hết, ngăn mát tủ lạnh là lựa chọn thuận tiện để kéo dài thời gian sử dụng.

Một điều khiến nhiều người e ngại là vỏ chuối thường chuyển sang màu nâu hoặc đen khá nhanh khi để trong tủ lạnh. Tuy nhiên, màu vỏ thay đổi không có nghĩa phần ruột bên trong đã hỏng. Nếu chuối không có mùi bất thường, nấm mốc hoặc dấu hiệu phân hủy, phần ruột vẫn có thể sử dụng.

Trước khi cho chuối vào tủ lạnh, bạn nên lưu ý:

Chỉ nên làm lạnh chuối đã chín. Chuối còn xanh có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp và khó tiếp tục chín bình thường.

Không cần rửa chuối trước khi bảo quản. Nếu đã rửa, hãy để chuối khô hoàn toàn trước khi cho vào tủ lạnh.

Có thể bọc phần cuống hoặc bọc từng quả để hạn chế tiếp xúc với không khí.

Cho chuối vào ngăn mát thay vì ngăn đông nếu bạn vẫn muốn ăn trực tiếp.

Không nên đặt chuối ngay cạnh những loại trái cây đang chín mạnh, bởi ethylene từ các loại quả này có thể thúc đẩy quá trình chín của chuối.

Nếu muốn giữ vỏ chuối đẹp lâu hơn, bạn có thể hạn chế để chuối tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh. Tuy nhiên, việc vỏ bị thâm trong quá trình làm lạnh là hiện tượng khá bình thường.

(t/h Vietnamnet, Sức khỏe & Đời sống)