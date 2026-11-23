Theo cảnh báo của bác sĩ Chen Yu-kuang, Giám đốc Phòng khám Tiết niệu Sanmin Chia-wen (Trung Quốc), HPV không phải vấn đề sức khỏe riêng của nữ giới. Virus này có thể ảnh hưởng đến cả nam và nữ, trong khi nam giới thường ít có cơ hội phát hiện sớm do chưa có chương trình sàng lọc HPV thường quy tương tự xét nghiệm tế bào cổ tử cung ở phụ nữ.

Nhiễm HPV không có triệu chứng, nhiều nam giới vẫn không hay biết

HPV (virus gây u nhú ở người) chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc thân mật, bao gồm quan hệ tình dục. Theo bác sĩ Chen Yu-kuang, nguy cơ nhiễm HPV trong suốt cuộc đời có thể lên tới 80%, bất kể giới tính. Đáng chú ý, phần lớn người nhiễm không có biểu hiện rõ ràng, khiến virus dễ dàng lây truyền giữa các bạn tình mà không được nhận biết.

Không ít nam giới cho rằng bản thân có lối sống lành mạnh, không hút thuốc, ít uống rượu nên khó có nguy cơ nhiễm HPV. Tuy nhiên, virus này không chỉ liên quan đến lối sống mà còn có thể lây qua tiếp xúc thân mật. Việc không xuất hiện triệu chứng cũng không đồng nghĩa với việc không nhiễm virus.

Đáng lo ngại hơn, nhiễm HPV có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau ở nam giới, trong đó có mụn cóc sinh dục, ung thư dương vật, ung thư hậu môn và ung thư vùng hầu họng.

Một trường hợp được bác sĩ Chen chia sẻ là nam bệnh nhân khoảng 30 tuổi đến khám sau khi cùng bạn gái đi kiểm tra kết quả xét nghiệm tế bào cổ tử cung bất thường. Khi biết HPV có thể lây truyền giữa các cặp đôi qua tiếp xúc thân mật, người đàn ông mới nhận ra bản thân cũng có nguy cơ nhiễm virus.

Trong quá trình thăm khám, anh phát hiện những nốt nhỏ ở bộ phận sinh dục mà trước đó vẫn nghĩ là nốt ruồi nên không để ý. Kết quả kiểm tra xác nhận đây là mụn cóc sinh dục do HPV gây ra. Sau khi được điều trị, người đàn ông quyết định cùng bạn đời tìm hiểu việc tiêm vaccine HPV nhằm phòng ngừa các chủng virus mà họ chưa nhiễm.

Trường hợp này cho thấy những dấu hiệu nhỏ, không gây đau đớn vẫn có thể là biểu hiện của bệnh lý cần được kiểm tra. Việc trì hoãn thăm khám không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân mà còn có thể làm tăng nguy cơ lây truyền cho bạn tình.

Người chưa tiêm vaccine cần chú ý điều gì?

Theo thông tin được bác sĩ Chen dẫn lại, một phân tích dữ liệu lâm sàng quy mô lớn được nhóm nghiên cứu tại Đại học Florida công bố cho thấy nam giới chưa tiêm vaccine HPV có nguy cơ mắc ung thư vùng hầu họng cao hơn 23,8 lần so với nhóm đã tiêm.

Đây là con số đáng chú ý, song cần hiểu rằng mức nguy cơ cụ thể còn phụ thuộc vào đối tượng nghiên cứu, phương pháp phân tích và các yếu tố liên quan. Không nên hiểu rằng cứ nhiễm HPV là sẽ mắc ung thư hoặc vaccine có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ này.

HPV có thể tự được hệ miễn dịch kiểm soát ở nhiều người. Tuy nhiên, một số trường hợp nhiễm virus kéo dài có thể dẫn đến những tổn thương tiền ung thư và ung thư sau nhiều năm. Việc nhiễm HPV cũng không đồng nghĩa với sự thiếu chung thủy của bạn tình, bởi virus có thể tồn tại trong cơ thể một thời gian dài trước khi được phát hiện.

Bác sĩ Chen cho biết nam giới không nên chỉ quan tâm đến công việc mà bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe tình dục. Trong bối cảnh chưa có phương pháp sàng lọc HPV thường quy phù hợp cho tất cả nam giới, tiêm vaccine đúng chỉ định là một trong những biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ nhiễm các chủng HPV có trong vaccine.

Vaccine HPV có tác dụng phòng ngừa nhiễm mới, không phải thuốc điều trị virus hoặc các tổn thương đã hình thành. Vì vậy, người đã nhiễm HPV vẫn có thể được tư vấn tiêm vaccine để phòng ngừa những chủng khác chưa nhiễm, tùy theo độ tuổi, tiền sử tiêm chủng và chỉ định của bác sĩ.

3 việc nam giới nên làm để bảo vệ bản thân và bạn đời

Thứ nhất, chủ động tìm hiểu về vaccine HPV. Cả nam và nữ đều có thể được hưởng lợi từ việc tiêm phòng. Hai người nên trao đổi với bác sĩ về độ tuổi phù hợp, lịch tiêm và lợi ích của vaccine đối với tình trạng sức khỏe của mình.

Thứ hai, không bỏ qua những dấu hiệu bất thường. Các nốt sùi, khối u hoặc tổn thương không rõ nguyên nhân ở bộ phận sinh dục cần được thăm khám. Tương tự, nếu xuất hiện khối bất thường trong miệng, đau họng kéo dài, khó nuốt hoặc khàn tiếng dai dẳng, người bệnh nên đi khám thay vì tự chẩn đoán. Những triệu chứng này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, không riêng HPV.

Thứ ba, thực hành tình dục an toàn. Sử dụng bao cao su đúng cách giúp giảm nguy cơ lây truyền HPV và nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, dù không thể bảo vệ tuyệt đối vì virus vẫn có thể lây qua vùng da không được che phủ.

HPV không phải vấn đề sức khỏe chỉ phụ nữ mới cần quan tâm. Với nam giới, chủ động tiêm phòng, nhận biết dấu hiệu bất thường và thăm khám khi cần thiết là những bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe của chính mình, đồng thời giảm nguy cơ lây truyền cho người mình yêu thương.