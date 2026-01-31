Bác sĩ nam khoa Lý Bảo Văn, từng công tác tại Bệnh viện Pengcheng II Thâm Quyến (Trung Quốc) cho biết, "chuyện chăn gối" không chỉ là sức khỏe mà còn liên quan đấy sự tự tin của nam giới. Tuy nhiên, các yếu tố như giáo dục giới tính hạn chế, áp lực tâm lý, mệt mỏi hay môi trường... thường gây ảnh hưởng xấu đến chức năng cương dương và sức bền khi sex.

Để cải thiện tình trạng này, ông khuyên nam giới nên thiết lập những thói quen tích cực và từ bỏ các thói quen xấu. Dưới đây là 6 thói quen những người mạnh trong "chuyện giường chiếu" thường duy trì. Ông khuyên nam giới nào chưa biết nên sớm học theo.

1. Lựa chọn trang phục rộng rãi.

Việc mặc quần lót hoặc quần ngoài - nhất là quần jean quá bó sát dù giúp tôn dáng cơ bắp nhưng lại gây hại cho sức khỏe sinh sản.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Lý phân tích rằng đồ quá bó làm tăng nhiệt độ tại tinh hoàn và bìu, gây cản trở quá trình sản xuất tinh trùng và lưu thông máu tĩnh mạch. Để bộ phận sinh dục được thư giãn và duy trì nhiệt độ lý tưởng, nam giới nên ưu tiên các loại quần bằng cotton nguyên chất, có độ rộng vừa phải.

2. Từ bỏ thuốc lá, giảm uống bia rượu

Uống rượu bia quá thường xuyên là nguyên nhân khiến nồng độ testosterone sụt giảm và làm cạn kiệt nguồn vitamin thiết yếu, dẫn đến teo tinh hoàn hoặc rối loạn cương dương. Bên cạnh đó, việc hút thuốc lá cũng gây nguy hiểm không kém khi các chất độc làm ức chế sản sinh tinh trùng và giảm lưu lượng máu đến dương vật. Ngừng sử dụng các chất này là cách bảo vệ bản lĩnh phái mạnh bền vững nhất, tăng khả năng trong "chuyện giường chiếu".

3. Duy trì thói quen vận động đều đặn

Không cần phải tập luyện quá sức hay nuôi dưỡng cơ thể cơ bắp quá mức, bác sĩ Lý khuyên nam giới nên vận động vừa phải nhưng đều đặn. Bởi thói quen này giúp đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và cải thiện vi tuần hoàn tại vùng kín.

Những người thường xuyên tập thể dục không chỉ có sức khỏe tốt mà còn duy trì được sự cương cứng ổn định và chất lượng đời sống tình dục cao hơn. Các bài tập vận động toàn thân giúp hệ thống mạch máu hoạt động trơn tru, hỗ trợ đắc lực khi sex.

Ảnh minh họa

4. Tập luyện khối cơ sàn chậu

Tăng cường sức mạnh cho các cơ vùng chậu, đặc biệt là cơ mu cụt, giúp tăng lượng máu cung cấp cho cơ quan sinh dục nam. Việc tập luyện này không chỉ hỗ trợ khả năng cương cứng mà còn giúp nam giới kiểm soát tốt hơn thời điểm xuất tinh và tăng khoái cảm. Đồng thời, giúp nam giới dẻo dai hơn, bền bỉ hơn khi làm "chuyện giường chiếu". Bởi đây là hoạt động thể chất tốn sức hơn nhiều người tưởng.

5. Duy trì hoạt động tình dục điều độ

Nhiều người không biết rằng làm "chuyện giường chiếu" đều đặn lại chính là cách giúp nam giới mạnh hơn trong đời sống tình dục. Nó giúp giải tỏa căng thẳng và cân bằng nội tiết tố, phòng bệnh nam khoa. Thói quen này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và duy trì chức năng miễn dịch của cơ thể. Khi tinh thần và thể chất được thỏa mãn một cách lành mạnh, nam giới sẽ giữ được phong độ ổn định hơn theo thời gian. Chưa kể, nó cũng giúp rèn luyện kỹ năng.

Ảnh minh họa

6. Giữ tâm trí thư giãn và thoải mái

Căng thẳng tinh thần kích thích tiết adrenaline gây co mạch và tăng huyết áp, trực tiếp làm giảm lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục. Bác sĩ Lý nhấn mạnh việc giữ tâm trí thoải mái, tránh lo lắng hay trầm cảm là cực kỳ quan trọng. Đương nhiên, khó tránh được áp lực trong nhịp sống hiện đại, nhưng hãy học cách suy nghĩ tích cực, chia sẻ với người khác và giải tỏa một cách lành mạnh.

Ngoài ra, chế độ ăn ăn uống cân bằng, bổ sung thực phẩm giàu kẽm và sắt cũng được cho là tốt cho "chuyện giường chiếu". Bác sĩ Lý gợi ý thêm, tập squat thường xuyên và massage cơ thể trước khi ngủ cũng là những cách hiệu quả để tăng cường sức bền và lưu thông năng lượng.

Nguồn và ảnh: QQ, Weixin