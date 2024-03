Trên TikTok mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào mộ" đoạn clip ngắn khi hai chị em Nam Em - Nam Em cùng nhau xuất hiện trong một chương trình.

Tại đây, chị gái Nam Em có những chia sẻ thẳng thắn về tính cách kỳ lạ của em gái.

Nam Em bị chị gái "bóc phốt" tính cách

Cụ thể, Nam Anh chia sẻ rằng: "Ngày xưa, bà Nam Em ghét ai là cho xe nằm trên ngọn me. Hồi xưa ai mà ghẹo bà Nam Em là bà lấy xe người ta để trên ngọn me luôn... Không biết làm sao mà nằm trên cây me được luôn á. Dạ nên là em quá quen với chuyện chấn động đậy rồi nên cũng thấy bình thường".

Trước đó, khi Nam Em gây xôn xao mạng xã hội khi liên tục lên livestream "bóc phốt" tình cũ, Nam Anh liên tục bị cư dân mạng "gọi tên". Đa số đều chỉ trích Nam Anh không quản được em gái. Trước việc chị gái bị chỉ trích vì chuyện của mình, Nam Em đã lên tiếng: "Mọi người nhớ nha, chị em còn yêu lắm, có gì mọi người cứ nói em thôi, đừng có đụng tới chị em. Chị em vô tội, có mình em có tội thôi. Đừng để chị em bị ảnh hưởng".

Hôm 29/2, trên trang cá nhân, Nam Anh có chia sẻ dòng trạng thái được cho là chỉ trích chồng của Nam Em: "Bây giờ Bùi Hữu Cường cô lập hết tất cả các mối quan hệ xung quanh Nam Em. Giờ cả em tôi cũng nghĩ không ai thương bà hơn ông Cường. Xin cứu cái gia đình tôi. Sao mà có thể nghĩ cái gì cũng xấu xa vậy?". Tuy nhiên, dòng trạng thái này đã được xóa hoặc ẩn đi chỉ sau vài phút đăng tải.