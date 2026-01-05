Nam Em lại phản cảm rồi

Trên trang TikTok cá nhân, Nam Em mới đây đăng tải một đoạn clip ghi lại phần trình diễn của cô trong một show diễn phòng trà. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự cổ vũ như mong đợi, đoạn video nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi màn biểu diễn bị cho là phản cảm và gây sốc.

Cụ thể, khi thể hiện ca khúc dân gian Lý Ngựa Ô , Nam Em đã lựa chọn cách minh họa bằng hành động mô phỏng cảnh “cưỡi ngựa” ngay trên sân khấu. Màn trình diễn này khiến nhiều khán giả có mặt tại đêm diễn không khỏi bất ngờ, còn khi được chia sẻ lên mạng xã hội, clip nhanh chóng tạo ra làn sóng bàn luận trái chiều.

Nam Em ngẫu hứng tái hiện lại con ngựa

Không ít ý kiến cho rằng phần thể hiện của Nam Em tấu hài quá đà, thiếu sự tiết chế cần thiết đối với một ca khúc dân gian mộc mạc, tinh tế. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự ngao ngán, cho rằng nữ ca sĩ nên giữ hình ảnh chừng mực và nghiêm túc hơn trên sân khấu, thay vì liên tục tạo ra những tình huống dễ gây tranh cãi.

Nam Em gây phản cảm

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực Nam Em, cho rằng cô nàng đơn giản chỉ ngẫu hứng khuấy động bầu không khí. Việc lựa chọn cách thể hiện khác lạ có thể xuất phát từ mong muốn khuấy động không khí và tạo dấu ấn riêng với khán giả. Dù vậy, ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm vẫn là điều khiến công chúng đặt nhiều dấu hỏi.

Thời gian gần đây, sau hàng loạt ồn ào liên quan đến đời tư cũng như cách hành xử trước công chúng, Nam Em chủ yếu xuất hiện tại các sân khấu quy mô nhỏ như quán bar, khu du lịch sinh thái hoặc các sự kiện giải trí địa phương. Điều này khiến không ít khán giả cho rằng sự nghiệp của cô đang chững lại, thậm chí “hết thời”. Trước những nhận xét này, Nam Em từng thẳng thắn phản hồi rằng việc đi hát ở quán bar không đồng nghĩa với việc xuống phong độ, đồng thời khẳng định mức cát-xê tại những địa điểm này “không hề thấp” như nhiều người vẫn nghĩ.

Đầu tháng 11 năm ngoái, Nam Em vướng lùm xùm “hát chùa” ca khúc Lệ Ngang Trời khiến nhạc sĩ A Tuân bất bình, đồng thời yêu cầu một lời xin lỗi chân thành từ phía người đẹp 9x. Tuy lên video giải thích vòng vo không biết xin lỗi ra sao, quy trình làm việc thế nào, ekip của Nam Em đã gửi mail xin lỗi cho A Tuân và mọi chuyện khép lại tại đây.

Ekip của Nam Em đã gửi mail xin lỗi với nhạc sĩ A Tuấn

Gần cuối tháng 10, Nam Em dính ồn ào quỵt tiền, chưa trả số tiền 8 triệu đồng cho ê-kíp từ tháng 7/2025. Cụ thể, tài khoản Facebook P.Q.D đã đăng bài viết nhắc đến Nam Em và bạn trai Bùi Hữu Cường. Người này cho biết cả hai vẫn chưa hoàn tất việc thanh toán 8 triệu đồng từ ngày 29/7/2025. Dù đã nhiều lần nhắn tin nhắc nhở nhưng anh không nhận được phản hồi. Kèm theo đó, tài khoản P.Q.D đồng thời đăng kèm loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn đòi tiền với phía Nam Em.