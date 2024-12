Theo báo cáo của Daily Mail (Anh) vào ngày 13/12, một du học sinh quốc tế đã chọn bay từ Trung Quốc sang Úc mỗi tuần để học đại học vì giá thuê nhà tại Melbourne quá đắt đỏ. Tờ báo cho rằng hiện tượng này phản ánh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện tại tại quốc gia châu Úc.

Từ Quang Lợi là một du học sinh 28 tuổi người Trung Quốc. Để theo học chương trình Thạc sĩ Quản lý Nghệ thuật tại Đại học RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology), anh phải thực hiện các chuyến bay dài tới 8.800 km mỗi tuần. Theo Daily Mail, lý do cho lựa chọn này là giá vé máy bay thậm chí còn rẻ hơn so với tiền thuê nhà tại Melbourne.

Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo, từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay, trong khoảng thời gian 11 tuần, Từ Quang Lợi mỗi tuần đều bay từ quê nhà ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đến Melbourne.

Anh dành tới 3 ngày mỗi tuần cho hành trình khứ hồi, với chi phí khoảng 1.500 USD (khoảng 38 triệu đồng) cho mỗi chuyến.

Trong một cuộc phỏng vấn, anh chia sẻ: “Hành trình khứ hồi mất khoảng 72 giờ. Thời gian bay một chiều mất khoảng 10 đến 13 giờ”.

Điều đáng ngạc nhiên là, Từ Quang Lợi cho biết anh đưa ra quyết định kỳ lạ và mất công này vì nhận thấy giá vé máy bay thậm chí còn rẻ hơn chi phí sinh hoạt tại Melbourne. Anh cũng nói thêm: “Tổng chi phí không khác biệt nhiều. Nhưng tôi nghĩ số tiền này đáng để chi tiêu hơn ở Trung Quốc, vì chi phí sinh hoạt ở đây thấp hơn”.

Được biết, vào tuần trước, Từ Quang Lợi khi ở Melbourne đã ngủ nhờ trên ghế sofa của một người bạn trong một đêm, sau đó bay về Trung Quốc vào ngày hôm sau. Ngoài yếu tố chi phí, Từ Quang Lợi cho biết động lực chính của anh là vì tình yêu. Bạn gái của anh, người từng tốt nghiệp tại Úc, hiện đã trở về Đức Châu làm việc.

Từ Quang Lợi chia sẻ rằng sống một mình ở Melbourne khiến anh cảm thấy rất cô đơn. Cách đây 8 năm, anh rời quê nhà để sang Úc du học. Trong tương lai, anh hy vọng có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình. Hiện tại, anh đã có bằng cử nhân thiết kế trò chơi và đang theo học chương trình thạc sĩ quản lý.

Anh khẳng định việc di chuyển thường xuyên của mình diễn ra rất thuận lợi và chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào. Anh chia sẻ rằng vào mỗi sáng thứ Hai, anh rời nhà lúc 7 giờ để đến sân bay Tế Nam, cách Đức Châu khoảng 126 km về phía đông nam, sau đó bay đến Melbourne.

Câu chuyện đã gây ra nhiều tranh cãi vì chi phí sinh hoạt

Bài báo trên Daily Mail đã nhận được rất nhiều bình luận đa dạng từ độc giả.

Một độc giả có tên Nirakam Sikhs cho rằng Từ Quang Lợi có thể thường xuyên bay để tích lũy điểm thưởng từ các chương trình khách hàng thân thiết của hãng hàng không.

Người này cũng đề cập rằng các chương trình thạc sĩ thường không yêu cầu tham dự lớp học thường xuyên, nhiều khóa học có thể được thực hiện qua hình thức học từ xa, và với 1.500 USD mỗi tuần, anh hoàn toàn có thể thuê được một căn Airbnb tốt ở Melbourne

Một độc giả khác bày tỏ sự nghi ngờ về việc liệu một sinh viên thạc sĩ 28 tuổi như Từ Quang Lợi có thực sự coi trọng thời gian của mình hay không, đồng thời đặt câu hỏi về đời sống xã hội của anh.

Trong khi đó, một độc giả nhận định rằng việc Từ Quang Lợi thường xuyên bay qua lại giữa Trung Quốc và Úc là để đoàn tụ với bạn gái và gia đình, chứ không hoàn toàn liên quan đến “khủng hoảng chi phí sinh hoạt” như cách mà truyền thông đã đưa tin và nhấn mạnh.

Nguồn: Daily Mail