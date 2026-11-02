Nam diễn viên từng bị đột quỵ bỏ phố về Long An sống trong nhà vườn 6.000 m2

Là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt từ thập niên 1990, Huỳnh Anh Tuấn từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với ngoại hình điển trai, phong độ cùng lối diễn xuất đa dạng. Cùng thế hệ với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương..., nam diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Đất Khách, Những Đứa Con Thành Phố, Hương Phù Sa, Ngọn Nến Hoàng Cung...

Trong những năm gần đây, Huỳnh Anh Tuấn không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước. Nam diễn viên hạn chế nhận phim, thay vào đó dành nhiều thời gian cho công việc sáng tạo nội dung trên YouTube. Huỳnh Anh Tuấn xây dựng kênh riêng, thường xuyên đăng tải các video nấu ăn, giới thiệu món ngon dân dã và ghi lại nhịp sống đời thường nơi thôn quê.

Huỳnh Anh Tuấn tạo dấu ấn bằng hình ảnh một người đàn ông tự tay đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, nhóm bếp, nấu nướng và thưởng thức thành quả giữa không gian xanh mát. Những video mang màu sắc gần gũi, đậm chất miền Tây của anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, có clip đạt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt xem.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn xây kênh YouTube, sáng tạo nội dung xoay quanh cuộc sống thôn quê

Nam diễn viên dành nhiều thời gian trở về Long An, tận hưởng cuộc sống điền viên tại khu nhà vườn rộng khoảng 6.000 m2. Rời xa sự náo nhiệt của TP.HCM, Huỳnh Anh Tuấn có một không gian riêng với cây ăn trái, ao cá, những luống rau xanh và căn nhà lá mộc mạc. Khu vườn được trồng nhiều loại cây ăn trái, xen kẽ là các loại rau quen thuộc như rau cải, rau dền, khoai lang, mồng tơi, mướp, đậu bắp. Với Huỳnh Anh Tuấn, việc tự tay chăm sóc cây cối, thu hoạch rau trái rồi mang vào bếp chế biến thành những món ăn ngon dần trở thành niềm vui thường nhật.

Điểm nhấn trong khuôn viên là căn nhà lá rộng 36 m2, được thiết kế theo phong cách miền Tây với mái lá, chất liệu gỗ và không gian mở. Phần hiên nhà khá rộng, là nơi nam diễn viên có thể ngồi nghỉ, hóng gió hoặc mắc võng nằm thư giãn. Phía sau là ao cá, xung quanh được bao phủ bởi cây xanh, tạo nên khung cảnh bình dị, thoáng đãng. Đặc biệt, khu vực bếp được anh chú trọng đầu tư để thuận tiện cho việc nấu nướng và quay video.

Những ngày không có lịch trình tại thành phố, Huỳnh Anh Tuấn thường lái xe về Long An, dành thời gian chăm vườn, câu cá, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nấu những bữa ăn thịnh soạn. Từ căn bếp nhỏ giữa khu vườn, nam diễn viên có thể chế biến đủ món ăn miền Tây, khi là cá đồng, khi là rau vườn hay những món dân dã gắn với ký ức quê nhà.

Căn nhà lá 36 m2 được nam diễn viên đầu tư để quay clip hằng ngày

Không gian yên bình, chân thực ở quê chính là màu sắc đặc biệt trong các video triệu view của Huỳnh Anh Tuấn

Nam diễn viên tận hưởng cuộc sống điền viên tại Long An

Giữa năm 2025, thông tin Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ khiến khán giả không khỏi lo lắng. Nam diễn viên phải tạm ngưng các hoạt động, tập trung điều trị và phục hồi sức khỏe. Đến hiện tại, Huỳnh Anh Tuấn đã có những chuyển biến tích cực. Nam diễn viên trông tươi tắn hơn, bắt đầu vào bếp nấu ăn và thực hiện trở lại những công việc mình yêu thích. Dù vậy, sau biến cố sức khỏe, nam diễn viên vẫn cần duy trì nhịp sinh hoạt phù hợp, chủ yếu vận động nhẹ nhàng và lựa chọn những công việc vừa sức, tránh hoạt động quá nhiều.

Một thay đổi đáng chú ý trong cuộc sống của nam diễn viên là anh dành thời gian ở TP.HCM nhiều hơn trước để thuận tiện cho việc thăm khám, theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, Huỳnh Anh Tuấn không hoàn toàn rời xa khu vườn quen thuộc tại Long An. Thỉnh thoảng, anh vẫn trở về nơi này, vào căn bếp thân thuộc, tự tay chuẩn bị món ăn và ghi lại những video nấu nướng gửi đến khán giả. Đây cũng là công việc mang lại niềm vui cho nam nghệ sĩ trong giai đoạn hiện tại.

Sau biến cố sức khoẻ, Huỳnh Anh Tuấn sống ở TP.HCM để thuận tiện chữa trị

Nam diễn viên vẫn duy trì vlog nấu ăn của mình

Ảnh: FBNV