Ngọc Điệm Thu có kết buồn, không ai biết rằng một đoạn bi thảm đã bị lược bỏ

Ngọc Điệm Thu khép lại sau 40 tập phim với một kết cục đẫm nước mắt. Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi) và cha là Ngu Trọng Quyền cùng hy sinh trên chiến trường, quân đội họ Ngu gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm) ôm con trai Tiểu Ngư Nhi, chờ đợi người đã không còn cơ hội trở về. Dù cái kết buồn khiến người xem day dứt, ít ai biết rằng số phận của các nhân vật trong nguyên tác còn bi thảm hơn rất nhiều.

Trước khi khép lại, Ngọc Điệm Thu liên tục tạo bất ngờ bằng hàng loạt tình tiết đảo chiều. Chỉ trong 6 tập cuối, bộ phim đưa vào 9 cú twist, khiến diễn biến câu chuyện trở nên dồn dập. Từ việc Khuông Bỉnh Văn bất ngờ trở mặt tại nhà cũ của nhà họ Ngu, Ngu Sưởng Hiên quay lại chiến trường cho đến màn Triệu Bảo Như cùng Cao Kiều chết chung tại từ đường, mỗi tình tiết đều góp phần đẩy câu chuyện đến cao trào.

Đặc biệt, hành động của Giang Học Đình trước lúc qua đời cũng để lại nhiều cảm xúc. Anh lặng lẽ đưa giấy thông hành ra khỏi thành cho Diệp Bình Quân, mở ra cơ hội sống sót cho cô và đứa trẻ. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ này đều có sự chuẩn bị từ trước, khiến khán giả khi nhận ra các manh mối được cài cắm trong những tập trước không khỏi bất ngờ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất về đoạn kết không chỉ nằm ở những cú đảo chiều liên tiếp, mà còn ở những thay đổi lớn so với nguyên tác.

Trong tiểu thuyết của tác giả Linh Hy, số phận Diệp Bình Quân khắc nghiệt hơn nhiều so với phiên bản truyền hình. Cô bị giam cầm, ép sử dụng thuốc, sau đó chết thảm trong một ngôi miếu đổ nát, thi thể bị cuốn trong chiếu rách và nằm lại nơi hoang vắng. Đau lòng hơn, xe của Ngu Sưởng Hiên từng đi ngang qua nhưng anh không nhận ra người phụ nữ mình từng yêu đang ở ngay bên cạnh.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Trong phần ngoại truyện, Ngu Sưởng Hiên thậm chí còn tự tay nổ súng giết chết con trai ruột của mình và Diệp Bình Quân. Đây là tình tiết rất tàn nhẫn, đẩy mối quan hệ giữa 2 nhân vật đến tận cùng đau đớn, đồng thời khiến cái kết của nguyên tác trở nên ám ảnh hơn nhiều.

Khi chuyển thể, những chi tiết này đều bị loại bỏ. Thay vì để Diệp Bình Quân chịu cảnh bị hành hạ rồi chết trong cô độc, bộ phim lựa chọn kết cục Ngu Sưởng Hiên cùng cha hy sinh trên chiến trường, còn cô sống sót bên con trai. Bi kịch vẫn hiện diện, nhưng được đặt trong bối cảnh chiến tranh và sự lựa chọn giữa tình yêu với đại nghĩa.

Đáng chú ý, tác giả Linh Hy tham gia xuyên suốt quá trình chuyển thể và chính cô là người quyết định bỏ đi tình tiết nổ súng trong nguyên tác. Vì vậy, sự thay đổi không đơn thuần là cách làm nhẹ câu chuyện để phù hợp với màn ảnh, mà còn là lựa chọn có chủ đích của người sáng tác.

Sau khi phim kết thúc, ý kiến của người xem chia thành 2 luồng, một bộ phận cho rằng Ngọc Điệm Thu cố tình đẩy bi kịch lên quá mức. Diệp Bình Quân vừa báo tin mang thai, niềm vui chưa kịp kéo dài thì biến cố đã ập đến, khiến cảm xúc của khán giả bị đẩy từ hạnh phúc sang đau đớn quá nhanh.

Ngược lại, nhiều người cho rằng kết cục ấy phù hợp với bối cảnh loạn thế mà bộ phim xây dựng. Trong thời cuộc đầy biến động, không phải tình yêu nào cũng có thể đi đến một cái kết trọn vẹn. Sự hy sinh của Ngu Sưởng Hiên và cha cũng được xem là cách khép lại hành trình của những người đặt trách nhiệm với gia tộc, đất nước lên trên hạnh phúc cá nhân.

Dù vậy, bản phim cũng khiến người xem không khỏi đặt câu hỏi về những tổn thương mà Diệp Bình Quân phải chịu đựng. Trong nguyên tác, cô trải qua cảnh giam cầm, bị ép dùng thuốc và mất con, nhưng những đau đớn ấy không còn xuất hiện trên màn ảnh. Ngu Sưởng Hiên hy sinh bằng một trận chiến, trong khi những gì Diệp Bình Quân phải gánh chịu lại không có một lời bù đắp tương xứng.

Có lẽ, cú twist tàn nhẫn nhất của Ngọc Điệm Thu không nằm ở 9 lần đảo chiều trong 6 tập cuối, mà nằm ở phần bi kịch đã bị xóa khỏi bản chuyển thể. Bộ phim cho nhân vật một cái kết nhẹ nhàng hơn nguyên tác, nhưng câu chuyện trong những trang sách năm 2010 vẫn giữ lại một vết thương mà màn ảnh đã lựa chọn không kể ra.