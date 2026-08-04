Nam diễn viên sở hữu khối tài sản 3.400 tỷ nhưng quyết không kết hôn để chọc tức mẹ

Ở tuổi 45, Huỳnh Tông Trạch khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ kế hoạch sẽ tiêu hết toàn bộ tài sản trước khi qua đời, không để lại cho con cháu dù chỉ một đồng. Với khối tài sản được truyền thông Hong Kong ước tính 1 tỷ HKD (khoảng 3.400 tỷ đồng), phát ngôn của anh nhanh chóng gây chú ý. Nhưng phía sau quyết định tưởng như khác người ấy lại là một tuổi thơ nhiều thiếu thốn và những vết thương chưa bao giờ thực sự khép lại.

Huỳnh Tông Trạch sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn khi cha mẹ ly hôn. Bản thân tài tử TVB từng thừa nhận: "Tôi sinh ra đã là con của gia đình đơn thân".

Trong ký ức của Huỳnh Tông Trạch chưa từng tồn tại hình ảnh một gia đình đủ đầy với cha, mẹ và con cái quây quần bên mâm cơm, bởi người duy nhất đồng hành cùng anh từ nhỏ là mẹ. Để nuôi con trai, mẹ anh gần như làm việc cả ngày lẫn đêm, ban ngày làm nhân viên văn phòng, tối tiếp tục làm thêm tại cửa hàng bán lẻ.

Có thời điểm vì mưu sinh, bà phải sang Trung Quốc đại lục làm việc, để lại cậu con trai còn học tiểu học tự xoay xở với 100 HKD (khoảng 340.000 đồng) cho cả tuần. Khi ấy, những bữa ăn của Huỳnh Tông Trạch chủ yếu là mì gói hoặc bát cá viên giá rẻ. Còn cha anh chỉ xuất hiện rồi lại biến mất như một "vị khách". Chính sự thiếu vắng ấy khiến ngôi sao sinh năm 1980 lớn lên mà không biết một người cha thực sự nên như thế nào, cũng chưa từng cảm nhận được một mái ấm đúng nghĩa.

Nếu sự vắng mặt của cha tạo nên khoảng trống trong tuổi thơ thì mẹ lại ảnh hưởng gần như đến mọi quyết định của Huỳnh Tông Trạch. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, mẹ anh trở nên rất nghiêm khắc, đặc biệt trong chuyện tình cảm của con trai. Huỳnh Tông Trạch từng tiết lộ, trong 10 cô bạn gái anh đưa về nhà thì có đến "9 người rưỡi" không được mẹ chấp nhận.

Anh vẫn nhớ mối tình đầu thời trung học. Đưa bạn gái về nhà ăn cơm, mẹ gần như không nói một lời suốt bữa ăn. Đến khi cô gái ra về, bà liên tục trách mắng con trai từ tối đến sáng hôm sau, áp lực ấy khiến mối tình đầu nhanh chóng khép lại.

Có lẽ cũng từ những trải nghiệm như vậy, Huỳnh Tông Trạch từng nửa đùa nửa thật nói rằng bản thân "không kết hôn để chọc tức mẹ" . Đằng sau câu nói tưởng như bông đùa ấy là nhiều năm mệt mỏi vì sự phản đối và kiểm soát trong chuyện tình cảm.

Không ít người cho rằng chính điều đó đã ảnh hưởng đến cuộc tình nổi tiếng nhất của anh với Hồ Hạnh Nhi.

Bén duyên sau khi hợp tác trong Mẹ Chồng Khó Tính năm 2005, cả 2 nhanh chóng trở thành cặp đôi đẹp của TVB và gắn bó suốt 8 năm. Nhưng theo Baijiahao, mỗi lần Huỳnh Tông Trạch đưa Hồ Hạnh Nhi về ra mắt, cô đều không nhận được sự đồng tình từ mẹ bạn trai.

Đến năm 2012, Hồ Hạnh Nhi nghẹn ngào xác nhận chia tay, khép lại cuộc tình kéo dài gần 10 năm. Không lâu sau, Huỳnh Tông Trạch bị cánh săn ảnh bắt gặp trong tình trạng say xỉn và bật khóc giữa đêm, hình ảnh ấy khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho chuyện tình từng được xem là đẹp bậc nhất TVB. Sau đó, Hồ Hạnh Nhi kết hôn, có tổ ấm viên mãn bên chồng và các con, còn Huỳnh Tông Trạch đến nay vẫn chưa công khai thêm bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào.

Nhiều người nghĩ anh không muốn kết hôn vì quá yêu tự do, nhưng chính Huỳnh Tông Trạch lại đưa ra một lý do sâu sắc hơn. Anh thừa nhận bản thân sợ trở thành một người cha không tốt bởi chưa từng được lớn lên trong một mái ấm trọn vẹn.

"Tôi không biết phải dạy con thế nào để có một gia đình hạnh phúc. Tôi không dám đánh cược" , anh từng chia sẻ.

Khi đã xác định sẽ không lập gia đình, quan điểm về tiền bạc của Huỳnh Tông Trạch cũng thay đổi hoàn toàn. Anh không có ý định tích lũy tài sản để truyền lại cho thế hệ sau mà chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của chính mình. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6/2026, ngôi sao TVB cho biết sẽ cố gắng tiêu hết số tiền mình kiếm được trước khi qua đời. Nếu vẫn còn dư, anh sẵn sàng đem cho người khác thay vì để lại như một khoản thừa kế.

Trong nhiều năm qua, Huỳnh Tông Trạch sở hữu khối tài sản khủng nhờ việc đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng và rượu vang, nên anh từng được truyền thông gọi là "ông hoàng bất động sản ngầm" của làng giải trí. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ và danh tiếng vững chắc, cuộc sống thường ngày của anh lại khá giản dị. Truyền thông nhiều lần bắt gặp Huỳnh Tông Trạch tự đi chợ, xách túi thực phẩm hay ngồi ăn ở những quán bình dân cùng bạn bè.

Với nhiều người, hạnh phúc là lập gia đình và có con cái. Còn với Huỳnh Tông Trạch, người lớn lên mà chưa từng biết thế nào là một mái ấm trọn vẹn, cuộc sống độc thân và tự do lại chính là sự viên mãn theo cách riêng.