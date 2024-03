Nam diễn viên qua đời ở tuổi 27 vì tai nạn xe máy

Hollywood Reporter đưa tin nam diễn viên Chance Perdomo đã qua đời ở tuổi 27 vì tai nạn xe máy. Trên truyền thông đại diện của ngôi sao Gen V thông báo tin buồn: "Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi thông báo về sự ra đi Chance Perdomo. Những ai quen biết Chance Perdomo đều cảm nhận được niềm đam mê nghệ thuật và khao khát 1 cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp của anh ấy. Chúng tôi tin rằng sự ấm áp của Chance Perdomo sẽ lan tỏa đến những người anh ấy yêu thương nhất".

Trên truyền thông, người đại diện không công bố chi tiết về tai nạn cướp đi tính mạng của nam diễn viên, nhưng khẳng định không có cá nhân nào khác liên quan đến vụ việc. Đại diện cũng hy vọng công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình Chance Perdomo khi họ đang trải qua cú sốc mất đi người thân yêu.

Chance Perdomo qua đời ở tuổi 27

Sự ra đi của Chance Perdomo khiến đồng nghiệp, khán giả không khỏi xót xa. Trên Variety, nhà sản xuất Gen V cho biết họ bàng hoàng trước tin Chance Perdomo qua đời. "Chance là người vui vẻ, nhiệt tình, tốt bụng và đáng yêu. Anh ấy là 1 diễn viên vô cùng tài năng. Chúng tôi rất tiếc cho gia đình Chance. Chúng tôi cũng rất đau buồn trước sự ra đi của người bạn, đồng nghiệp của mình. Gửi đến những người yêu thương Chance Perdomo 1 cái ôm trong thời điểm khó khăn này", nhà sản xuất Gen V bày tỏ.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất của Gen V cũng thông báo hoãn quay mùa 2 của bộ phim vô thời hạn cho đến khi tìm được hướng giải quyết hợp lý về mặt nội dung sau khi Chance Perdomo qua đời.

Sự ra đi đột ngột của Chance Perdomo để lại niềm thương tiếc cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp



Chance Perdomo sinh năm 1996. Anh được biết đến với vai Andre Anderson, thiên tài máy tính của Đại học Godolkin trong Gen V. Ngoài ra, Chance Perdomo còn gây ấn tượng trong tác phẩm Chilling Adventures of Sabrina, After, Killed by My Debt, Midsomer Murders. Trong đó, vai diễn Jerome Rogers trong Killed by My Debt từng giúp Chance Perdomo vào đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại BAFTA Film Awards vào năm 2018.

Nguồn: Hollywood Reporter, Variety