Nam diễn viên phim giờ vàng giấu vợ suốt 10 năm, làm bố 3 con vẫn sợ đưa con đi tiêm

Quang Sự là nam diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Anh tốt nghiệp khoa Diễn xuất, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng nhận học bổng theo học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

Với lối diễn xuất nội tâm, gai góc và khả năng hóa thân đa dạng, Quang Sự ghi dấu qua nhiều bộ phim như "Để Mai tính", "Ống kính sát nhân", "Yêu hơn cả bầu trời", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Trạm cứu hộ trái tim" và "Dưới ô cửa sáng đèn".

Quang Sự là nam diễn viên phim giờ vàng được nhiều khán giả yêu mến.

Quang Sự rất kín tiếng về đời tư. Anh kết hôn suốt 10 năm nhưng gần như không chia sẻ về bà xã. Mãi đến kỷ niệm 10 năm ngày cưới, nam diễn viên mới đăng ảnh vợ, khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Dù đã có 3 con, Quang Sự cũng không chia sẻ nhiều về các con. Đầu tháng 9, anh khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ vợ mới sinh con gái út.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Quang Sự đã chia sẻ về trải nghiệm khi đưa con gái út đi tiêm phòng. Dù đã là bố 3 con, nam chính "Gia đình mình vui bất thình lình" vẫn thấy sợ hãi, đau lòng khi thấy con gái khóc tím mặt.

Quang Sự đón con gái út chào đời vào tháng 9.

Anh chia sẻ: "Hôm nay đưa bé út đi chích ngừa. Đã 3,4 lần rồi nên có vẻ bạn quen lắm. Lúc ở ngoài thì cười toe toét. Lúc ba bế vào, ngồi nghe mấy cô y tá tư vấn, giới thiệu đồ nghề là thấy ánh mắt khác hẳn, tò mò, lo lắng, nhìn ba rồi nhìn cô áo trắng, nhìn hộp thuốc mũi tiêm... và rồi...

Khi cô bắt đầu vén chân váy lên, đụng vào vị trí quen thuộc của 1 tháng trước, bạn bắt đầu cất tiếng oa oa...

Ba mới ôm ôm vỗ vỗ "thương em, ba thương, thương..." chưa được 30 giây nữa... rồi chuyển sang mũi thứ 2, bắp đùi đối diện...trong trạng thái đang còn đau của mũi một, em úp mặt vào ngực ba, vừa quay qua thấy bóng dáng cô áo trắng quen thuộc là em đã bật volume hết cỡ, rồi mũi tiêm thứ 2 chạm vào da thịt em, em khóc to hơn, mặt tím tái đi...

Thật sự nhìn mà sót con, thương con lắm... Trộm vía em mạnh mẽ, ngoan lắm. Tiêm xong ba bế đứng lên cái hết khóc luôn ("kiểu thoát rồi"). Mong em luôn mạnh khỏe, một đời an yên.

Yêu con gái của ba nhiều!

Các mẹ cho em hỏi, có bí quyết nào cho bé đi tiêm phòng mà con không khóc không ạ? Chứ lần nào tiêm con cũng khóc tím mặt, tội con quá".

Dù đã là bố 3 con, nam diễn viên vẫn sợ hãi khi đưa con đi tiêm.

Chia sẻ của diễn viên Quang Sự thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người bật cười vì anh đã là bố 3 con nhưng vẫn sợ khi đưa con đi tiêm. Số còn lại cho rằng đa phần bé nào đi tiêm cũng khóc vậy, phụ huynh có thể mang thêm sữa, đồ chơi để xoa dịu bé.

Một người dùng hóm hỉnh bình luận: "Được đấy, người đàn ông của gia đình. Chúc gia đình cháu thật hạnh phúc và an yên nha! Lần sau đi tiêm mà muốn bé không khóc thì bảo cô y tá tiêm vào tay ba là bé không khóc đâu".

Nam diễn viên chia sẻ về tình hình của con gái sau khi tiêm: "Trộm vía bé nhà em lần tiêm xong cũng không có sốt gì tiêm 2 mũi nên bạn hơi xìu xíu thôi".



