Nam diễn viên phim giờ vàng giấu vợ suốt 10 năm, làm bố 3 con vẫn sợ đưa con đi tiêm
Quang Sự cảm thấy sợ hãi, đau lòng khi đưa con gái đi tiêm phòng, thấy con khóc tím mặt.
Quang Sự là nam diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Anh tốt nghiệp khoa Diễn xuất, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng nhận học bổng theo học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.
Với lối diễn xuất nội tâm, gai góc và khả năng hóa thân đa dạng, Quang Sự ghi dấu qua nhiều bộ phim như "Để Mai tính", "Ống kính sát nhân", "Yêu hơn cả bầu trời", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Trạm cứu hộ trái tim" và "Dưới ô cửa sáng đèn".
Quang Sự rất kín tiếng về đời tư. Anh kết hôn suốt 10 năm nhưng gần như không chia sẻ về bà xã. Mãi đến kỷ niệm 10 năm ngày cưới, nam diễn viên mới đăng ảnh vợ, khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Dù đã có 3 con, Quang Sự cũng không chia sẻ nhiều về các con. Đầu tháng 9, anh khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ vợ mới sinh con gái út.
Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Quang Sự đã chia sẻ về trải nghiệm khi đưa con gái út đi tiêm phòng. Dù đã là bố 3 con, nam chính "Gia đình mình vui bất thình lình" vẫn thấy sợ hãi, đau lòng khi thấy con gái khóc tím mặt.
Quang Sự đón con gái út chào đời vào tháng 9.
Chia sẻ của diễn viên Quang Sự thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người bật cười vì anh đã là bố 3 con nhưng vẫn sợ khi đưa con đi tiêm. Số còn lại cho rằng đa phần bé nào đi tiêm cũng khóc vậy, phụ huynh có thể mang thêm sữa, đồ chơi để xoa dịu bé.
Một người dùng hóm hỉnh bình luận: "Được đấy, người đàn ông của gia đình. Chúc gia đình cháu thật hạnh phúc và an yên nha! Lần sau đi tiêm mà muốn bé không khóc thì bảo cô y tá tiêm vào tay ba là bé không khóc đâu".
Nam diễn viên chia sẻ về tình hình của con gái sau khi tiêm: "Trộm vía bé nhà em lần tiêm xong cũng không có sốt gì tiêm 2 mũi nên bạn hơi xìu xíu thôi".