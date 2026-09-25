Nhạc sĩ sở hữu hơn 300 ca khúc Võ Hoài Phúc trở lại với "Nếu"

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc vừa chính thức ra mắt MV "Nếu", ca khúc anh phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Dự án có phần thể hiện của hai ca sĩ Đăng Nguyên và Lê Xuân Nghi, do nhạc sĩ Hoài An, anh trai của Võ Hoài Phúc, làm giám đốc sản xuất, đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện hình ảnh.

"Nếu" kể câu chuyện về tuổi thơ, tình bạn và cách con người chọn thái độ tích cực trước cuộc sống. Bài hát đi từ những trò chơi mà gần như đứa trẻ Việt nào cũng từng trải qua như trốn tìm, nhảy dây, lò cò, rồi mở sang thế giới mộng mơ của chú Cuội, chị Hằng, trước khi khép lại bằng hình ảnh "con chim biết hót" như một ước nguyện mang thêm niềm vui cho cuộc đời.

Theo Võ Hoài Phúc, sức hút của bài thơ nằm ở lối kể tự nhiên và tầng thông điệp phía sau những câu chữ tưởng như rất giản dị. Quá trình phổ nhạc với anh diễn ra nhanh đến bất ngờ.

"Ngay khi đọc câu đầu tiên, trong đầu tôi đã vang lên giai điệu. Bài hát gần như được hình thành một mạch, tôi chỉ dừng lại một chút để quyết định hướng đi cho phần điệp khúc", anh chia sẻ.

Khi chuyển thơ thành nhạc, Võ Hoài Phúc chia ca khúc thành hai sắc thái rõ rệt. Hai khổ đầu mang màu rock 'n' roll, tạo cảm giác tinh nghịch, rộn ràng như chính những trò chơi con trẻ. Sang điệp khúc, giai điệu chuyển về những quãng mềm mại gần với ngũ cung Việt Nam, mở ra một không gian bay bổng và giàu cảm xúc hơn. Nam nhạc sĩ cho biết anh không cố làm phức tạp việc phổ nhạc mà để giai điệu đi theo cảm xúc và thanh luật tiếng Việt. Điều anh đặt lên hàng đầu là giữ được tinh thần của bài thơ, đồng thời để ca khúc có một đời sống độc lập.

Nhạc sĩ Hoài An cho biết anh nhận lời đồng hành cũng vì bị thuyết phục bởi chính bài thơ. "Tôi thích bài thơ Nếu bởi bên cạnh những hình ảnh dễ thương, lời thơ còn đặc biệt gần gũi ở thông điệp. Bài thơ có thể hiểu theo nhiều hướng, từ tình bạn bền bỉ đến một cách sống tích cực trước những thái độ tiêu cực hướng vào nhân vật", anh nói.

Theo Hoài An, "Nếu" không nói về tình yêu đôi lứa mà hướng đến cách con người ứng xử với cuộc sống. Đây là nội dung không dễ chuyển tải bằng âm nhạc, bởi tác giả bài thơ chọn lối viết hóm hỉnh, lạc quan thay vì lên giọng giáo huấn. "Từ những ấn tượng này, tôi và ekip mong muốn chuyển thông điệp của bài thơ đến khán giả yêu nhạc bằng hình thức MV, qua ca khúc Nếu", anh chia sẻ.

Hoài An thừa nhận quá trình làm MV gặp không ít khó khăn khách quan, nhưng sự phối hợp của cả ê-kíp giúp dự án về đích. Một lựa chọn đáng chú ý của anh là để nhạc sĩ hòa âm Duy Lương xuất hiện xuyên suốt trong MV. Hình ảnh Duy Lương ngẫu hứng với cây guitar điện được giữ lại như một điểm nhấn, thay vì chỉ ở phía sau phòng thu như vai trò quen thuộc của người làm hòa âm.

MV được xây dựng theo concept giao thoa giữa ngôn ngữ thơ và chất nhạc. Đạo diễn Lương Phan Hoàng nhận thấy phần lời mộc mạc, gần với ký ức tuổi thơ, trong khi giai điệu lại bay bổng và rộn ràng. Vì vậy anh không minh họa từng câu chữ mà dùng hình ảnh để mở rộng cảm xúc, biến những ký ức đời thường thành một không gian hoài niệm.

Bài toán khó nhất với đạo diễn là xử lý các hình tượng "ngôi sao băng", "cung trăng" hay "con chim biết hót" mà không gây cảm giác khiên cưỡng. Thay vì đưa các biểu tượng này vào khung hình một cách trực diện, Lương Phan Hoàng chọn không khí Trung thu với lồng đèn, ánh trăng và những sinh hoạt quen thuộc để gợi lại tuổi thơ. Riêng "con chim biết hót", anh không dùng hình ảnh minh họa mà nhường không gian cho giọng hát của Đăng Nguyên và Lê Xuân Nghi. Tiếng hát trở thành "tiếng chim" dẫn dắt cảm xúc người xem.

Với Đăng Nguyên, ca khúc gợi anh nhớ lại tuổi thơ của chính mình, từ những buổi trưa hè ngoài đồng, thả diều, đá bóng đến những lần nằm giữa ruộng lúa vừa gặt xong nhìn mây bay, chim lượn. "Ai cũng có tuổi thơ và có lẽ Nếu đã làm cho Nguyên nhìn thấy tuổi thơ tươi đẹp của chính mình ở trong đó. Vì vậy, Nguyên chọn một cách thể hiện phóng khoáng để phù hợp với tinh thần bài hát", nam ca sĩ chia sẻ.

Lê Xuân Nghi thì xem mình và Đăng Nguyên là những người kể lại câu chuyện tuổi thơ của nhiều người. Hai giọng hát được phân chia theo ngôi kể và quãng giọng để tạo sự cân bằng trong từng câu. Nữ ca sĩ cho biết khi nghe bản demo lần đầu, cô ấn tượng với phần lời có màu sắc khác lạ, còn giai điệu của Võ Hoài Phúc lại nhẹ nhàng, dễ nghe. "Nghi mong mỗi khán giả khi nghe bài hát này đều có những cảm xúc riêng khi nhớ về 'tuổi thơ dữ dội' của mình", cô nói.

Khởi đầu từ những ký ức rất đỗi bình thường, "Nếu" đi đến một thông điệp rộng hơn về cách con người đối diện với cuộc sống. Qua phần phổ nhạc của Võ Hoài Phúc và giọng hát của Đăng Nguyên, Lê Xuân Nghi, những vần thơ của Lâm Xuân Thi được đặt vào một không gian trẻ trung mà vẫn giữ nguyên chất hoài niệm, như một lời nhắc nhẹ nhàng về sự bao dung và thái độ lạc quan trước những điều giản dị.

Võ Hoài Phúc tên thật là Võ Đại Hoài Phúc, em ruột nhạc sĩ Hoài An. Anh từng là sinh viên ngành Vật lý, Đại học Sư phạm TP.HCM, trước khi bất ngờ rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc nghiêm túc. Đến nay, anh là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích như "Hoang mang", "Khi cô đơn em nhớ ai", "Vô cùng".