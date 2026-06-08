Hạt Mít thông báo ly hôn đúng kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Tối 8/6, cựu hot girl Hạt Mít (tên thật là Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 1990) bất ngờ thông báo quyết định dừng lại mối quan hệ với chồng - Duy Nguyễn trong ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Theo đó sau 10 năm kết hôn, cặp đôi quyết định ly hôn trong sự yêu thương và tôn trọng. Họ đã dành 2 năm để sắp xếp cuộc sống, chuẩn bị tâm lý cho con và học cách sống độc lập. Cả hai thừa nhận từng làm tổn thương nhau nhưng cũng luôn đồng hành, chữa lành cho nhau trong giai đoạn khó khăn.

Dù không còn là vợ chồng, họ vẫn sẽ cùng chăm sóc con cái và tiếp tục hợp tác trong công việc. Hạt Mít cho biết thêm cô quyết định chia sẻ công khai nhằm tránh hiểu lầm về sau, đồng thời mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình.

Ảnh cưới được Hạt Mít đính kèm thông báo chia tay

Nguyên văn chia sẻ của Hạt Mít:

"Kỷ niệm 10 năm ngày cưới chúng mình quyết định dừng lại ở đây, bằng tất cả sự yêu thương và tôn trọng.

Chúng mình đã dành ra 2 năm để sắp xếp lại cuộc sống, để tìm cách nói chuyện cho Đan hiểu, để cho nhau thêm thời gian làm quen việc độc lập và để cùng nhau thành phiên bản tốt hơn. Với 10 năm bên nhau, có lẽ bọn mình đã nhiều lúc quên mất tình yêu là gì và nghĩ rằng tình yêu ấy quá chắc chắn, không cần vun tưới. Cũng như rất nhiều cặp vợ chồng, chúng mình làm tổn thương nhau nhưng chúng mình vẫn luôn chữa lành và ở bên nhau những lúc khó khăn nhất. Nên tới khi quyết định dừng lại, chúng mình sẽ chỉ dừng lại với vai trò vợ - chồng, chúng mình vẫn sẽ tiếp tục đồng hành là gia đình, bố mẹ của Đan San và là partner trong công việc đang, sắp tới.

Đây vốn là vấn đề cá nhân, mình nghĩ không chia sẻ sẽ tốt hơn nhưng để tránh hiểu lầm và rắc rối trong tương lai nên mình xin chia sẻ một lần duy nhất này ạ. Hai bọn mình vẫn gặp nhau trong công việc, Đan và San vẫn sẽ là sự ưu tiên số 1 nên các cô chú đừng buồn và lo cho 2 con nhé!

Cám ơn mọi người đã lắng nghe và mong rằng mọi người vẫn ủng hộ Mít với vai trò là một người mẹ/ business woman/ KOL truyền cảm hứng về phụ nữ độc lập, vui vẻ và hạnh phúc nhé!".

Hạt Mít không còn là một cái tên xa lạ với giới trẻ, đặc biệt là những người yêu thích làm đẹp và phong cách sống. Cô từng nổi tiếng trong vai trò là một hot girl Hà thành chính hiệu, thường chia sẻ các mẹo làm đẹp cũng như cuộc sống du học tại Hàn Quốc. Sau khi kết hôn, Hạt Mít chuyển vào TP.HCM sinh sống và còn được biết đến với vai trò khác: bà chủ và đồng sáng lập của chuỗi cửa hàng Nailroom, chuỗi sân pickleball.

Hạt Mít cũng có hội bạn thân nổi tiếng gồm Tóc Tiên, Mitgramm - vợ Rhymastic, Mlee, Trâm Anh - vợ JustaTee,... Trước đây, nhóm bạn này thường xuyên tụ tập check-in đi ăn, đi chơi và đi du lịch cùng nhau.