Chiều 2/3, buổi ra mắt phim Tài của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chính thức diễn ra, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Như thường lệ, sự xuất hiện chung của cặp đôi lập tức thu hút ống kính truyền thông lẫn sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Tại sự kiện, Mỹ Tâm gây diện chiếc đầm ánh kim, khoe visual ngày càng mặn mà. Trong khi đó, Mai Tài Phến cực bảnh bao, lịch lãm trong bộ suit màu xám. Nam đạo diễn liên tục có những cử chỉ ga lăng như dìu tay, đứng sát bên cạnh và quan sát đàn chị một cách vô cùng tự nhiên. Những khoảnh khắc tương tác thoải mái của cả hai khiến netizen không khỏi xoắn xuýt, nhất là khi từ lâu họ đã được cho là có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Cặp nhẫn đáng ngờ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại sự kiện (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Tuy nhiên, chi tiết khiến mạng xã hội bùng nổ bàn tán lại nằm ở một góc máy cận. Cư dân mạng nhanh chóng soi ra việc cả Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đều đeo nhẫn trong sự kiện. Xét về màu sắc và kiểu dáng, nhiều người nhận xét hai chiếc nhẫn có nét hao hao nhau. Từ đây, loạt suy đoán xuất hiện dồn dập, thậm chí có ý kiến còn đặt nghi vấn cặp đôi đã chốt đơn cho ngày trọng đại.

Chi tiết cặp nhẫn của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến khiến các diễn đàn giải trí lập tức sôi động với loạt bình luận. Một số fan của cặp đôi không giấu được sự hào hứng, mong rằng mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã có tiến triển mới. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại giữ thái độ thận trọng, cho rằng đây có thể chỉ là trang sức thông thường trùng hợp về thiết kế.

Không ít khán giả cũng nhắc lại việc Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vốn rất kín kẽ trong đời tư. Nếu thực sự có tin vui, khả năng cao cả hai sẽ chọn cách chia sẻ theo thời điểm phù hợp thay vì để lộ hint rõ ràng giữa một sự kiện đông truyền thông và ống kính như hôm nay. Dù thực hư ra sao, chỉ một chi tiết nhỏ như chiếc nhẫn cũng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng.

Chi tiết dấy lên tin đồn về Mỹ Tâm và Mai Tài Phến có tiến triển trong mối quan hệ

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn là đề tài được khán giả quan tâm đặc biệt. Kể từ khi đóng chung phim, cả hai liền vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Nhiều lần cư dân mạng cũng soi ra được loạt chi tiết đáng ngờ giữa cả hai như đồ đôi, cùng nhau xuất hiện ở sân bay hay Mai Tài Phến xuất hiện ở quê nhà của Mỹ Tâm mỗi dịp Tết.

Tết năm nay cũng không ngoại lệ. Mai Tài Phến tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện tại quê nhà của Mỹ Tâm trong những buổi gặp gỡ đầu năm. Loạt clip và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nam diễn viên diện trang phục giản dị, thoải mái, có mặt trong buổi tụ họp gia đình của Hoạ Mi Tóc Nâu.

Điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là sự xuất hiện, mà còn là cách anh tương tác. Mai Tài Phến đứng trò chuyện tự nhiên với người thân của Mỹ Tâm, giữ thái độ điềm đạm và hòa mình vào không khí chung như một thành viên quen thuộc. Không có vẻ e dè hay khoảng cách thường thấy ở một vị khách xã giao, mọi thứ diễn ra rất thoải mái. Chính những chi tiết này càng khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ giữa nam diễn viên và gia đình nhà gái đã vượt qua mức đồng nghiệp thông thường.