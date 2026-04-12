Nam diễn viên kiêm ca sĩ Kim Sang Hyuk (thành viên nhóm nhạc huyền thoại Click-B) là ngôi sao có cuộc hôn nhân làm tiêu tốn nhiều giấy mực bậc nhất ở làng giải trí Hàn Quốc. Anh tổ chức hôn lễ với nữ đại gia kém 6 tuổi Song Da Ye - chủ 1 trung tâm mua sắm trực tuyến lớn hồi tháng 4/2019. Và đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, cặp đôi khiến cả mạng xã hội choáng váng khi đột ngột tuyên bố ly dị.

Tới sáng 12/4, tờ Sports Seoul đưa tin, cặp đôi 1 thời Kim Sang Hyuk - Song Da Ye lại tiếp tục phủ kín truyền thông và mạng xã hội mới đây. Theo đó, phú bà họ Song mới đăng đàn chỉ trích chồng cũ Kim Sang Hyuk thậm tệ. Nguồn cơn của đợt sóng gió bắt nguồn từ việc nam diễn viên họ Kim vừa tiếp tục kể lể về cuộc hôn nhân với vợ cũ Song Da Ye trên 1 talk show mới đây.

Trên trang cá nhân, nữ đại gia sinh năm 1989 công kích Kim Sang Hyuk dữ dội: “Mỗi lần chồng cũ xuất hiện trên truyền hình, anh ta lại đều mang chuyện ly hôn ra để nói, dẫn đến sự xuất hiện của hàng loạt bài báo mà tôi không hề mong muốn. Tôi đã phải chịu đựng tình trạng này lặp đi lặp lại cứ vài năm 1 lần. Ngay cả khi không bị nhắc tên trực tiếp, nhưng nếu tôi cảm thấy không thoải mái thì chẳng lẽ cũng không có quyền yêu cầu chỉnh sửa lại nội dung trong chương trình đó hay sao? Tôi đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó và đang sống rất tốt. Nhưng việc cứ liên tục bị khơi gợi lại quãng thời gian hôn nhân với chồng cũ thực sự đã khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn”.

Bài đăng thể hiện cơn phẫn nộ của Song Da Ye thực sự đã phát huy tác dụng. Trong diễn biến mới nhất, talk show có sự tham gia của Kim Sang Hyuk đã xóa bỏ triệt để tất cả những phân đoạn nam ngôi sao này nhắc về Song Da Ye và cuộc hôn nhân với vợ cũ.

Vụ ồn ào giữa Kim Sang Hyuk và vợ cũ Song Da Ye nổ ra bắt nguồn từ đoạn teaser lên sóng vào hôm 7/4 trên kênh YouTube của MC nổi tiếng Jang Sung Kyu - bạn thân với nam diễn viên họ Kim. Trong video, khi đang trò chuyện cùng Kim Sang Hyuk, Jang Sung Kyu đã chủ động khơi lại câu chuyện ly hôn của đối phương: “Tôi thậm chí từng dùng bữa cùng với vợ cũ của cậu rồi đấy”. Chưa hết, đoạn clip teaser còn hé lộ rằng nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý xung quanh vụ ly hôn của Kim Sang Hyuk - Song Da Ye sẽ được tung ra trong tập đầy đủ của talk show. Cũng từ đây, phú bà họ Song mới phát tiết, công khai lên tiếng phản đối Kim Sang Hyuk và talk show nói trên.

Kim Sang Hyuk tổ chức hôn lễ riêng tư với nữ đại gia Song Da Ye hồi tháng 4/2019. Được biết, đám cưới chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết với cặp đôi. Trước thềm hôn lễ, Kim Sang Hyuk - Song Da Ye từng gây sốt khi cùng nhau quyên góp từ thiện cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng ở tỉnh Gangwon. Sau khi công khai mối quan hệ, cả 2 người họ cũng không ngần ngại thể hiện tình yêu dành cho đối phương trên mạng xã hội. Hồi còn mặn nồng, Kim Sang Hyuk - Song Da Ye nhiều lần đăng tải lên trang cá nhân bộ ảnh cưới của họ và còn khoe loạt khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống thường nhật.

Đặc biệt, Song Da Ye từng nhiệt tình theo dõi chương trình giải trí mà Kim Sang Hyuk tham gia và gửi hẳn thông điệp cổ vũ đàng trai: “Anh có tố chất lắm đó nha”. Vậy nên, cặp đôi nam diễn viên - nữ đại gia có giai đoạn nhận được sự ủng hộ từ không ít khán giả. Không ít netizen còn tưởng Kim Sang Hyuk - Song Da Ye sẽ sống bên nhau trọn đời, ấy vậy mà, cặp đôi đã bất ngờ xác nhận ly dị chỉ sau đúng 1 năm cử hành hôn lễ.

Kim Sang Hyuk sinh năm 1983, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm nhạc đình đám Click-B khi vừa tròn 16 tuổi. Bên cạnh ca hát, nam nghệ sĩ còn tỏa sáng ở nhiều bộ phim truyền hình như New Nonstop, Cute or Crazy,...

Thời đỉnh cao, anh khiến hàng triệu thiếu nữ mê mệt nhờ diện mạo siêu cấp điển trai cùng nụ cười ngọt ngào và phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng. Bên cạnh đó, nhờ tính cách thú vị và cách nói chuyện độc đáo, Kim Sang Hyuk còn được hàng loạt show giải trí ăn khách nhất săn đón nồng nhiệt hồi đầu những năm 2000. Thế nhưng, sau ồn ào say rượu lái xe hồi năm 2005, nam ngôi sao cao 1m8 đã bị giới giải trí quay lưng, dần lâm vào cảnh hết thời.