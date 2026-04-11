Cặp diễn viên - ca sĩ hạng A ly hôn 2 năm nay "gương vỡ lại lành", nhà trai vừa tặng biệt thự cho vợ cũ

Tháng 8/2024, diva hàng đầu thế giới Jennifer Lopez đã đệ đơn ly hôn tài tử Ben Affleck ngay đúng kỷ niệm 2 năm ngày cưới, khiến khán giả trên toàn thế giới hoang mang và bất ngờ. Jennifer Lopez quyết định buông tay vì ông xã từ chối hàn gắn. Hậu đường ai nấy đi, Ben Affleck phũ phàng tuyên bố không còn muốn nhắc về J.Lo nữa và thừa nhận cuộc ly hôn với vợ cũ là chuyện đáng xấu hổ. Trong khi đó, nữ ca sĩ hàng đầu suy sụp cho biết nỗi đau ly hôn gần như giết chết cô. Những chia sẻ trên cho thấy cặp sao đường ai nấy đi không mấy vui vẻ, êm đẹp.

Tuy nhiên, vào ngày 11/4, tờ Page Six cho biết mối quan hệ giữa Jennifer Lopez và Ben Affleck đang nhận được sự chú ý lớn. Nam diễn viên này đã quyết định từ bỏ quyền sở hữu căn biệt thự tân hôn trị giá 60 triệu USD (hơn 1.500 tỷ đồng) ở Beverly Hills, California (Mỹ) mà anh đứng tên với vợ cũ. Ben Affleck cũng hào phóng tặng luôn bất động sản này cho Jennifer Lopez mà không cần cô trả bất kỳ khoản tiền nào. Điều kiện duy nhất mà tài tử đưa ra là mọi chi phí liên quan đến việc bán lại căn nhà trong tương lai - bao gồm thuế và phí môi giới - sẽ do Jennifer Lopez tự chi trả.

Động thái chịu chơi dâng nhà miễn phí cho vợ cũ của tài tử sinh năm 1972 gây xôn xao, khiến netizen rôm rả không ngớt. Có người cho rằng sau 2 năm ly hôn thì cả hai đã "gương vỡ lại lành", không còn căng thẳng với nhau.

Theo Page Six, Jennifer Lopez và Ben Affleck cùng mua căn biệt thự rộng 43.000 m2, với 17 phòng ngủ, 30 phòng tắm, chỗ đậu có thể chứa 80 chiếc và hàng loạt tiện ích như khu phức hợp thể thao trong nhà, quán bar, lounge ngoài trời, hồ bơi vô cực... vào tháng 5/2023. Thời điểm này cặp đôi đã kết hôn được 10 tháng.

Đến tháng 5/2024, truyền thông phát hiện Jennifer Lopez và Ben Affleck đã không còn ở chung nhà. Ben Affleck đã chuyển đến sống 1 mình ở căn hộ do anh đứng tên tại khu Brentwood (Los Angeles, Mỹ). Trong khi Jennifer Lopez lại rục rịch đi xem nhà mới. 1 tháng sau, họ rao bán tổ ấm tân hôn này. Jennifer Lopez và Ben Affleck muốn bán bất động sản nói trên với giá 65 triệu USD (hơn 1.600 tỷ đồng). Hai ngôi sao chấp nhận bị lỗ hàng triệu USD do phải chịu phí hoa hồng cho nhà môi giới, tiền tu sửa nội thất và 1 loại thuế mới đối với những bất động sản siêu đắt đỏ.

Tuy nhiên, đã 2 năm kể từ ngày ly hôn, căn biệt thự này vẫn không có ai mua và trở thành "cục nợ" khó xử lý trong vụ chia tay của Jennifer Lopez và Ben Affleck. Theo tờ Page Six, nam diễn viên The Accountant 2 hiện tại không thiếu tiền. Tháng trước, anh vừa bán công ty trí tuệ nhân tạo của mình cho Netflix với giá 600 triệu USD (hơn 15,7 nghìn tỷ đồng). Có trong tay lượng tiền mặt khổng lồ, Ben Affleck cũng hào phóng tặng vợ cũ biệt thự tân hôn xem như món quà chia tay xa xỉ.

Ben Affleck và giọng ca On The Floor kết hôn vào tháng 7/2022. 1 tháng sau, họ tổ chức lễ cưới xa hoa. Cả 2 từng hẹn hò vào đầu thập niên 2000, thậm chí đã đính hôn và lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng cuối cùng lại tan vỡ vào đầu năm 2004. Sau đó, Jennifer Lopez và Ben Affleck đều có cuộc sống riêng và trải qua các cuộc hôn nhân trắc trở. Đến năm 2021, họ nối lại liên lạc và viết tiếp câu chuyện tình dở dang thời trẻ. Đáng tiếc, không có cái kết đẹp nào cho sự tái hợp của họ.

Có nhiều thông tin bên lề vụ ly hôn chấn động showbiz thế giới. Theo tờ Peoole, hành vi thất thường của Ben Affleck được cho là nguyên nhân chính đẩy cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa anh và người vợ hơn 3 tuổi đi vào hồi kết. Trong Ben Affleck tồn tại mảng tối mà không ai có thể sửa chữa được, kể cả Jennifer Lopez và vợ cũ anh, Jennifer Garner. Được biết, nữ ca sĩ On The Floor cố gắng cứu vãn hôn nhân nhưng Ben Affleck không hợp tác.

1 nguồn tin khác chỉ ra khía cạnh tồi tệ khác của Ben Affleck. Tài tử không liên lạc với 2 con riêng của Jennifer Lopez là Max và Emme (cặp song sinh 16 tuổi) trong thời gian dài. Trong khi đó, dù trục trặc với Ben Affleck, Jennifer Lopez vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các con riêng của chồng. Cô thỉnh thoảng bị bắt gặp đi chơi với Violet (18 tuổi), Seraphina (15 tuổi) và Samuel (12 tuổi). Nữ ca sĩ cũng đối xử tương tự với những đứa con riêng của chồng cũ Marc Anthony.

Ngoài ra, mạng xã hội còn lan truyền rầm rộ thông tin vụ ly hôn của Jennifer Lopez và Ben Affleck có liên quan đến Diddy. Theo nguồn tin, FBI đã cho Ben Affleck xem đoạn phim nhạy cảm của Jennifer Lopez sau khi khám nhà của Diddy để thu thập bằng chứng vào tháng 3/2024. Không rõ nội dung trong video kinh khủng thế nào nhưng Ben Affleck đã vô cùng thất vọng về vợ. Anh quyết định dọn ra ở riêng, đề nghị ly hôn với Jennifer Lopez ngay lập tức. Trước việc bị réo tên dính líu đến vụ án của Diddy và bị chồng bỏ vì clip nóng thác loạn, giọng ca On the Floor chưa từng lên tiếng phản hồi.

Nguồn: Page Six