Sáng 12/4, tờ Xportsnews cho hay, nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Kim Sang Hyuk (nhóm nhạc huyền thoại Click-B) vừa làm khách mời trong 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube của người bạn thân - MC Jang Sung Kyu. Tại đây, Kim Sang Hyuk gây xôn xao khi lần đầu tiết lộ chuyện anh đã bị ngã từ tầng 11 xuống đất. Theo lời nam diễn viên sinh năm 1983, vào thời điểm đó, anh rơi trúng vào những tán cây trước khi chạm đất nên mới may mắn giữ được mạng sống.

Trước ống kính, Kim Sang Hyuk thú nhận vụ việc ngoài ý muốn đã gây xôn xao cả những khu vực xung quanh nơi anh sống: “Đã có rất nhiều lời đồn thổi xoay quanh chuyện tôi bị ngã lầu. 1 số người bảo rằng có nhân viên bán Yakult đã nói vọng lên ‘Nguy hiểm lắm’, rồi tôi nhìn xuống và không may bị ngã lầu. Còn có cả những lời đồn thổi từ mấy người hàng xóm cùng khu phố nữa chứ. Mọi người cũng biết cách tôi nói chuyện rồi đấy. Vì tốc độ nói của tôi hơi chậm rãi, nên nhiều người thậm chí còn bảo rằng vì tôi bị té lầu nên mới nói chậm như vậy”.

Kim Sang Hyuk lần đầu tiết lộ chuyện bị ngã từ tầng 11 xuống đất. Ảnh: Naver

Khi Kim Sang Hyuk vừa dứt lời, Jang Sung Kyu còn tranh thủ trêu chọc cậu bạn thân: “Thế tôi hỏi cậu 1 câu nhé. Cậu thấy lúc bị ngã lầu đáng sợ hơn, hay là việc cậu say rượu lái xe khiến bản thân rơi khỏi đỉnh cao sự nghiệp đáng sợ hơn nào?”.

Kim Sang Hyuk liền thú thực: “Thú thật là tôi chẳng còn nhớ nhiều chi tiết xoay quanh vụ té lầu đó nữa. Nhưng vụ say rượu lái xe thì tôi vẫn nhớ như in. Tôi rất hối hận về vụ việc hồi đó (say rượu lái xe). Tôi thấy ghen tị với thời kỳ hoàng kim của chính mình. Khoảng thời gian trước khi vụ bê bối say rượu xảy ra cũng chính là thời kỳ huy hoàng của tôi”. Còn nhớ Kim Sang Hyuk từng phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật suốt 1 khoảng thời gian dài và đánh mất ánh hào quang sau khi dính lùm xùm lái xe trong tình trạng say xỉn hồi năm 2005.

Nam diễn viên kiêm ca sĩ 8X đánh mất danh tiếng vì bê bối say rượu lái xe. Ảnh: Nate

Ngoài scandal say rượu lái xe, Kim Sang Hyuk còn vướng vào ồn ào quấy rối. Vụ việc chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội hồi tháng 5/2013. Theo lời 1 người phụ nữ tạm gọi là A, cô đã bị Kim Sang Hyuk nắm cổ tay và trò chuyện bằng những lời lẽ thô tục. Tại hiện trường, Kim Sang Hyuk bị bắt gặp trong tình trạng say xỉn, và đúng là anh với cô A không hề quen biết nhau.

Ngay sau đó, phía thành viên Click-B đã nhanh chóng lên tiếng giải thích mọi chuyện. Theo đại diện của Kim Sang Hyuk, vụ việc nam ngôi sao bị tố quấy rối phụ nữ chỉ là sự hiểu lầm của cô A.

Người đại diện nhấn mạnh, Kim Sang Hyuk vào hôm xảy ra vụ việc đã gặp gỡ vài người bạn nên có uống rượu say. Trong lúc mơ màng không tỉnh táo, nam nghệ sĩ đã nhận nhầm A là 1 trong số những người quen đi cùng nên mới cầm cổ tay cô và nói: “Hãy đi với anh nhé”. Kim Sang Hyuk đã đi theo A đến địa điểm khác cũng vì không nhận ra cô ấy vốn chỉ là người xa lạ. Chính vì sự hiểu lầm tai hại đó mà cô A mới tưởng rằng Kim Sang Hyuk có ý quấy rối mình và đã trình báo cảnh sát.

Phía cảnh sát cho biết, Kim Sang Hyuk đã giải thích sự hiểu lầm với cô A. Cô gái này sau đó cũng đã rút đơn tố cáo nam ngôi sao.

Vụ việc Kim Sang Hyuk bị tố quấy rối tình dục từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Naver

Kim Sang Hyuk sinh năm 1983, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm nhạc đình đám Click-B khi vừa tròn 16 tuổi. Bên cạnh ca hát, nam nghệ sĩ còn tỏa sáng ở nhiều bộ phim truyền hình như New Nonstop, Cute or Crazy,...

Thời đỉnh cao, anh khiến hàng triệu thiếu nữ mê mệt nhờ diện mạo siêu cấp điển trai cùng nụ cười ngọt ngào và phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng. Bên cạnh đó, nhờ tính cách thú vị và cách nói chuyện độc đáo, Kim Sang Hyuk còn được hàng loạt show giải trí ăn khách nhất săn đón nồng nhiệt hồi đầu những năm 2000. Thế nhưng, sau ồn ào say rượu lái xe hồi năm 2005, nam ngôi sao cao 1m8 đã bị giới giải trí quay lưng, dần lâm vào cảnh hết thời.