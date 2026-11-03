Nam nghệ sĩ SN 1976 là cựu giám đốc vừa sang Mỹ thăm mộ Chí Tài nói thẳng về công việc

Mới đây, diễn viên hài Thúy Nga chia sẻ clip đưa nghệ sĩ Long Đẹp Trai đến thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài trong chuyến sang Mỹ của anh. Trên đường đi, Thúy Nga hỏi thăm công việc hiện tại của Long Đẹp Trai.

Trước sự quan tâm của bạn bè, nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Giờ tôi ngồi nghĩ kịch bản, nghĩ ý tưởng. Cái nào mình viết được thì viết, cái nào dài hơi thì thuê biên kịch viết và trả tiền cho họ. Sau khi họ viết xong, tôi sẽ ngồi lại làm việc, biên tập cùng họ, đưa ra những ý tưởng của mình để họ chỉnh sửa thêm. Khi có bản cuối cùng, tôi sẽ thanh toán tiền cho họ.

Thời gian của tôi là ngồi, chẳng hạn buổi sáng ra quán cà phê với bạn bè, trò chuyện, tìm kiếm vốn sống xung quanh. Ví dụ như những người bán vé số hay những người mình gặp trong cuộc sống hằng ngày", Long Đẹp Trai nói.

Bên cạnh việc tìm kiếm chất liệu từ cuộc sống, Long Đẹp Trai cũng dành thời gian xem phim để học hỏi về chuyên môn. Anh cho biết: "Trưa tôi về nghỉ ngơi một chút, ăn cơm rồi ngồi suy nghĩ kịch bản hoặc xem phim. Thật ra xem phim hay lắm, mình có thể quan sát các góc quay, góc máy, cách diễn xuất và biểu đạt cảm xúc của diễn viên. Nói chung là học hỏi rồi biến thành cái riêng của mình".

Long Đẹp Trai tiết lộ thời gian chủ yếu của anh hiện tại là ngồi và quan sát để lấy chất liệu.

Long Đẹp Trai tên thật là Vũ Văn Long, sinh năm 1976 tại Sài Gòn. Anh tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Sinh ra trong gia đình khá giả, anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghệ thuật dù không được bố mẹ ủng hộ.

Nghệ danh Long Đẹp Trai do chính anh tự đặt vì mặc cảm ngoại hình, muốn tạo sự đối lập để gây chú ý. Năm 2006, khi tham gia phim ca nhạc Trọn đời bên em 7 của ca sĩ Lý Hải, đạo diễn Trung Lùn giữ nghệ danh này trong phần giới thiệu vai diễn thay vì tên thật Vũ Văn Long. Từ đó, cái tên Long Đẹp Trai gắn liền với anh.

Nam nghệ sĩ từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Nụ Cười Mới, cộng tác cùng nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Chí Tài. Sau khi cố nghệ sĩ Hữu Lộc qua đời, anh đảm nhận vai trò quản lý sân khấu và từng giữ chức giám đốc nơi này. Năm 2018, Nụ Cười Mới đóng cửa, khép lại một chặng đường hoạt động của sân khấu.

Về đời tư, Long Đẹp Trai kết hôn với diễn viên Phi Nga năm 2015, có một con trai chung sinh năm 2017. Hai người ly hôn sau gần 8 năm chung sống. Tháng 2/2023, nam nghệ sĩ xác nhận đã tổ chức đám cưới với người mới tại Ninh Thuận.