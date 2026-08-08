Nam diễn viên hạng A ly hôn nữ đại gia ngàn tỷ, thuê cả trực thăng để cầu hôn giờ thành công cốc

Sáng 8/8, tờ ETToday đưa tin, nam diễn viên kiêm ca sĩ đình đám Bành Khang Dục (nhóm nhạc 5566) vừa chính thức ly hôn vợ - thiên kim tiểu thư Lâm Văn Tình (Tina) sau 14 năm chung sống bên nhau.

Trên trang cá nhân, nam ngôi sao họ Bành mới đây cũng đã đưa ra tuyên bố chung cùng bà xã, qua đó xác nhận thông tin do truyền thông đăng tải. Trong bài đăng này, cặp đôi 1 thời cho biết thực chất cả 2 đã chia tay được 1 khoảng thời gian. Đồng thời, Bành Khang Dục - Lâm Văn Tình nhấn mạnh rằng hậu ly hôn, họ vẫn dành cho nhau sự ủng hộ sâu sắc nhất, đồng thời cam kết sẽ cùng bảo vệ và đồng hành với 2 người con chung (1 trai - 1 gái). Cặp đôi 1 thời cũng hy vọng công chúng tôn trọng quyết định của họ và tuyên bố sau này sẽ không đưa ra thêm bất kỳ phản hồi nào khác về chuyện ly hôn.

Bành Khang Dục và thiên kim tiểu thư Lâm Văn Tình vừa chính thức tuyên bố ly hôn. Ảnh: ETToday

Trước khi chính thức “đường ai nấy đi”, Bành Khang Dục từng dính tin “cắm sừng” vợ thiên kim. Khi ấy tờ Sina cho hay nam diễn viên họ Bành nhiều lần bị bắt gặp cùng 1 cô gái trẻ trung xinh đẹp ra vào khu nhà cao cấp. Cả 2 thậm chí còn không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật trông như cặp đôi đang yêu nhau.

Nguồn tin cho biết thêm, Bành Khang Dục rất chiều chuộng nhân tình, thường đưa cô đi mua sắm trong bầu không khí vui vẻ. Khu nhà nơi cả 2 gặp nhau nằm cách khá xa công ty của Bành Khang Dục.

Đáng nói, tiểu tam ngoại tình với nam diễn viên họ Bành lại được cho là gái gọi cao cấp, bởi lẽ cô bị phát hiện có quan hệ với nhiều người khác nữa. Trước khi lộ ảnh ngoại tình với Bành Khang Dục, cô gái này từng cầm hoa hồng, ôm hôn mùi mẫn 1 thiếu gia ngay bên đường.

Bê bối ngoại tình đã khiến Bành Khang Dục sụp đổ hình tượng người chồng yêu chiều bà xã hết mực mà anh dày công gây dựng suốt bao năm.

Bành Khang Dục bị tung ảnh ngoại tình sau lưng vợ. Ảnh: ETToday

Bành Khang Dục từng là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại 5566 ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Còn nhớ hồi năm 2003, anh bị thương khi biểu diễn, sau đó quyết định rời nhóm để tập trung cho diễn xuất. Nam ngôi sao ghi dấu ấn ở nhiều tác phẩm phim thần tượng đình đám 1 thời như Người Tình MVP, Hoa Oải Hương,... Sau đó, Bành Khang Dục còn mở công ty giải trí riêng, đào tạo nghệ sĩ và trở thành giám chế điện ảnh.

Bành Khang Dục gây ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim thần tượng nổi tiếng. Ảnh: ETToday

Bành Khang Dục - Lâm Văn Tình quen nhau qua các buổi tụ tập bạn bè và dần phát triển thành mối quan hệ hẹn hò. Thời gian đầu, họ giữ kín mối quan hệ tình cảm trước công chúng. Cho đến năm 2012, Bành Khang Dục - Lâm Văn Tình được bắt gặp cùng nhau đi thưởng thức concert Lady Gaga, từ đây truyền thông mới khui ra được mối tình của cặp đôi. Được biết, thiên kim tiểu thư họ Lâm là ái nữ thứ 2 của Chủ tịch tập đoàn Taiwan Glass. Tập đoàn này có giá trị ước tính gần 1 tỷ USD (26,2 ngàn tỷ đồng) vào năm 2012.

Để cầu hôn Lâm Văn Tình, Bành Khang Dục đã tốn không ít tâm sức và tiền bạc. Khi ấy, nam diễn viên họ Bành đã dày công sắp xếp hẳn chuyến du lịch xa hoa cho anh và Lâm Văn Tình. Anh không chỉ thuê trọn trực thăng để tạo bất ngờ cho đàng gái, mà còn huy động người thân bạn bè cùng nhân viên xếp thành hình trái tim khổng lồ dưới mặt đất, ghép thành dòng chữ “Tina, anh yêu em”, tạo nên khung cảnh cầu hôn lãng mạn tưởng chừng chỉ có trên phim ngôn tình.

Sau màn cầu hôn lãng mạn, Bành Khang Dục - Lâm Văn Tình đăng ký kết hôn vào tháng 8/2012, rồi tổ chức hôn lễ thế kỷ với quy mô 64 bàn tiệc ở 1 khách sạn đẳng cấp cùng năm đó. Tổng chi phí đám cưới vượt mức 5,45 triệu Đài tệ (4,5 tỷ đồng).

Hôn lễ có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa ngữ cùng nhiều nhân vật máu mặt có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội Đài Loan (Trung Quốc) lúc bấy giờ. Ca sĩ hạng S Trần Dịch Tấn cũng gửi lời chúc phúc từ xa, bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể tới chung vui trong đám cưới cặp đôi tài tử - nữ đại gia.

Trong thời gian chung sống, Bành Khang Dục và thiên kim tiểu thư tập đoàn lớn có với nhau 2 người con chung. Những tưởng họ sẽ sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long nhưng rồi nam ngôi sao sinh năm 1978 bất ngờ dính tin ngoại tình, phản bội vợ thiên kim, và tới nay cặp đôi đã chính thức cho nhau lối đi riêng sau 14 năm gắn bó.