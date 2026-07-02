Nam diễn viên hạng A bị tát đỏ mặt tía tai trên phim trường, nhìn thấy ai cũng xót

Tối 1/7, một blogger phim ảnh Trung Quốc đăng tải đoạn video hậu trường phim "Hải Chi Thượng", và chỉ trong hai ngày, hơn 10 clip từ phim trường liên tục lan truyền, đẩy từ khóa "Trần Hiểu bị tát" lên vị trí số 1 hot search Weibo.

Trong đoạn video gây chú ý nhất, Trần Hiểu đang quay một phân cảnh nhân vật Từ Hải bị tát, và điều khiến cư dân mạng sốc là nữ diễn viên đóng chung tát thật hoàn toàn, không hề mượn góc máy hay xử lý kỹ xảo.

NO 1 HS WEIBO: LỘ VIDEO TRẦN HIỂU BỊ TÁT CỰC MẠNH TRÊN PHIM TRƯỜNG

Cú tát mạnh đến mức âm thanh vang vọng khắp phim trường. Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường xác nhận tiếng tát to đến nỗi nhân viên đoàn phim làm việc trên tầng 2 cũng nghe rõ. Đáng chú ý, trong video, tiếng thoại gào thét của diễn viên gần như không nghe thấy, nhưng tiếng tát thì rõ mồn một. Chỉ chưa đầy 3 giây sau cú đánh, nửa bên má của Trần Hiểu đã đỏ ửng lên trông thấy.

Dù vậy, anh không hề ngắt quãng cảnh quay, vẫn giữ nguyên cảm xúc nhân vật cho đến khi đạo diễn hô cắt. Sau khi hoàn thành, nữ diễn viên đóng chung đã chìa bàn tay đỏ ửng của mình ra với vẻ áy náy, còn Trần Hiểu chỉ cười lắc đầu, trấn an đối phương rằng không sao.

Đoạn video ngay lập tức làm bùng nổ cuộc tranh luận trên Weibo. Một bộ phận khán giả tỏ ra lo lắng, cho rằng nữ diễn viên đã không kiểm soát được lực tay, cú đánh quá nặng so với mức cần thiết. Họ chỉ ra rằng cú tát rơi thẳng vào vùng gần tai, nếu lực quá mạnh có thể gây tổn thương màng nhĩ hoặc mô mềm trên mặt, thậm chí ảnh hưởng đến thính lực. Chưa kể Trần Hiểu là nam chính của phim, còn rất nhiều phân cảnh phía sau, nếu má sưng lên thì cả tiến độ quay của đoàn phim đều bị ảnh hưởng.

Phe còn lại thì cho rằng chuyện này hoàn toàn bình thường. Cả Trần Hiểu lẫn nữ diễn viên đều là diễn viên chuyên nghiệp, khi đã nhập tâm vào cảnh xung đột cao trào thì việc không khống chế được lực tay là điều có thể hiểu. Nhiều nguồn tin từ phim trường còn tiết lộ đây thậm chí không phải sự cố ngoài ý muốn, mà là lựa chọn sáng tạo đã được đoàn phim và diễn viên thống nhất từ trước. Ê-kíp muốn có được phản ứng sinh lý chân thực nhất từ diễn viên, từ gương mặt đỏ bừng tức thì đến những rung động cảm xúc không thể diễn được bằng kỹ thuật, thứ mà mượn góc máy hay lồng tiếng hậu kỳ đều không thể tái tạo.

Thực tế, tát thật trên phim trường Hoa ngữ không phải chuyện hiếm. Trương Nhược Quân từng bị tát thật đến hằn đỏ má khi quay "Nhân Chi Sơ", còn Trần Đạo Minh có màn tát ngẫu hứng kinh điển trong "Khang Hy Vương Triều". Hiện đoàn phim "Hải Chi Thượng" và Trần Hiểu vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

"Hải Chi Thượng" là phim truyền hình về đề tài cảng biển, lấy bối cảnh gần ba thập kỷ phát triển của ngành cảng Trung Quốc từ những năm 1990. Trần Hiểu vào vai Từ Hải, chàng sinh viên bị đuổi học vì ra tay nghĩa hiệp, trở về cảng làm công nhân bốc xếp rồi từng bước vươn lên thành người dẫn đầu. Đóng cặp với anh là Tống Dật trong vai nữ chính Hướng Nam.

Với những ai theo dõi Trần Hiểu lâu năm, cú tát lần này thậm chí còn "không xếp được vào hạng" trong danh sách những lần anh chịu đau vì vai diễn. Người hâm mộ liệt kê lại hàng loạt vết thương mà nam diễn viên chưa từng một lần lên tiếng kể khổ: hai chiếc răng bị đánh gãy khi quay phim, cung mày bị thương để lại sẹo và suýt chút nữa lan đến mắt, cùng một vết sẹo dài trên cánh tay. Tất cả chỉ lộ ra vì quá rõ ràng không giấu nổi, còn lại anh đều im lặng cho qua.

Gần nhất, khi quay "Đại Sinh Ý Nhân", Trần Hiểu đã đội nắng gắt và giá rét hoàn thành tám, chín trăm phân cảnh nặng ký, tự mình thực hiện các cảnh cưỡi ngựa ngã trên băng, ngâm mình trong thùng nước đá và cả cảnh cháy nổ, bất chấp chấn thương để gánh trọn linh hồn của cả bộ phim. Với khán giả, những vết sẹo ấy là "huân chương" của một diễn viên tử tế với nghề.

Dù vậy, chính người hâm mộ cũng nhắn nhủ rằng quay phim là công việc hợp tác, người thực hiện những cảnh gây thương tích vẫn nên chuyên nghiệp kiểm soát lực tay. Bởi vết thương trên mặt có thể lành, nhưng màng nhĩ thì không đùa được. Nể phục sự tận tụy của Trần Hiểu bao nhiêu, khán giả lại càng xót xa bấy nhiêu mỗi khi những hình ảnh như thế này lộ ra.