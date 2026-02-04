Song Young Gil là 1 trong những nam diễn viên hài nổi tiếng và nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả tại Hàn Quốc. Anh sở hữu lượng fan đông đảo nhờ show hài kịch ăn khách Gag Concert.

Tới sáng 4/2, tờ Sidae đưa tin, Song Young Gil vừa xuất hiện trên 1 talk show được phát sóng trên YouTube. Tại đây, nam nghệ sĩ cho biết anh đã gặp phải vụ tai nạn kinh hoàng trong thang máy, khiến công chúng không khỏi rùng mình. Theo nguồn tin, sự cố ngoài ý muốn xảy ra vào thời điểm nam diễn viên đi thực tập ở 1 công ty lắp đặt thang máy. Tại thời điểm đó, công ty thiếu nhân sự nên họ đã sắp xếp để Song Young Gil đi cùng 1 thợ chính tới địa điểm lắp ráp thang máy.

Trong quá trình lắp đặt, nam nghệ sĩ đã thò đầu vào hố thang máy. Đúng lúc đó, cabin thang máy đang di chuyển xuống và chỉ trong tích tắc, phần đầu Song Young Gil bị kẹt giữa cabin thang máy và phần sàn. Dù may mắn giữ được tính mạng song dây thần kinh khứu giác của nam diễn viên đã bị đứt hoàn toàn sau vụ tai nạn. Nói cách khác, anh đã bị mất đi khứu giác vĩnh viễn.

Song Young Gil bị kẹt đầu trong thang máy và bị mất hoàn toàn khứu giác sau sự cố ngoài ý muốn. Ảnh: Naver

Sau khi mất đi khứu giác vĩnh viễn, Song Young Gil trở nên đặc biệt chú trọng trong vấn đề vệ sinh cơ thể. Giải thích về chuyện này, nam diễn viên sinh năm 1984 cho hay: "Tôi bị mất khứu giác rồi mà. Vì không biết cơ thể mình đang có mùi gì nên tôi thường xuyên phải tắm rửa cực kỳ kỹ càng vào cả sáng lẫn tối". Bên cạnh đó, 1 đồng nghiệp cho biết thêm Song Young Gil cũng không còn có thể cảm nhận hương vị thức ăn được nữa sau vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Thông tin Song Young Gil bị tai nạn kinh hoàng trong thang máy đã khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, xót xa. Đáng chú ý, việc công ty cắt cử nam diễn viên đi lắp đặt thang máy dù anh chưa có kinh nghiệm làm việc đã gây phẫn nộ trong dư luận. Theo nhiều khán giả, công ty này đã xem thường tính mạng của nhân viên, đồng thời được cho là có dấu hiệu vi phạm luật an toàn lao động.