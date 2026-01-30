1 nam diễn viên đột ngột biến mất, hé lộ bí mật gây sốc ngày trở lại

"Mùa hè năm ngoái, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người đàn ông đó biết chính xác mọi hoạt động của tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ giọng nói của ông ta: 'Anh Jang Dong Joo, anh có mặt ở đây vào ngày này, đúng không?'. Tôi kiểm tra số điện thoại và phát hiện đó là số giả. Những gì tôi nhận được là vài bức ảnh cực kỳ riêng tư từ album ảnh trên điện thoại, ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện và danh bạ của tôi. Điện thoại của tôi đã bị hack hoàn toàn.

Và những lời đe dọa vẫn tiếp diễn… từ ngày đó đến nay, mỗi ngày đều là địa ngục. Tôi đã đổi số điện thoại vô số lần. Ngay cả sau ba lần đổi số, tôi vẫn không thể thoát ra. Cuộc sống của tôi, được cứu rỗi bởi hy vọng, lại trở thành một địa ngục đau đớn hơn nữa. Người đàn ông đó đòi hỏi ở tôi những điều tôi không bao giờ có thể làm được. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm chính xác những gì người đàn ông đó bảo tôi làm.

Nghề diễn viên, hay nói đúng hơn là con người tôi, Jang Dong Joo, có rất nhiều điểm yếu. Sự cướp bóc liều lĩnh của người đàn ông đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi chỉ trong vài tháng. Khi tỉnh ngộ, tôi đã chịu tổn thất ban đầu và nhanh chóng tạo ra thêm tổn thất thứ cấp. Tôi vay tiền bằng mọi cách. Tôi không ngần ngại làm bất cứ điều gì để kiếm tiền. Gia đình tôi thậm chí còn bán nhà vì tôi. Tất cả nợ nần tôi có lại tạo ra thêm nợ mới. Nợ không trả được lại tạo ra thêm nợ không trả được. Hàng tỷ đồng bị mất, gia đình tôi khổ sở, còn tôi thì gánh trên vai một núi nợ.

Dù đã cố gắng hết sức, tôi không biết liệu mình có thể giữ an toàn những bí mật trong điện thoại hay không. Nhưng tôi đã mất tất cả những gì mình muốn bảo vệ: cuộc sống bình thường của tôi, những người trong danh bạ điện thoại và hạnh phúc của gia đình tôi.

Những nỗ lực giữ bí mật và những lời nói dối để vay tiền của tôi, kết hợp lại, đã dẫn đến nhiều lời nói dối hơn nữa. Khi tỉnh ngộ, tôi nhận ra mình đã làm tổn thương rất nhiều người. Tôi cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một đầm lầy, không thể thoát ra dù có cố gắng thế nào đi nữa. Tôi chẳng còn gì để mất. Cuối cùng, tôi không biết liệu bí mật có được giữ kín hay không, nhưng tôi đã không thể bảo vệ được bất cứ điều gì.

Tôi thành thật xin lỗi những người đã bị tổn thương hoặc chịu thiệt hại bởi tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tuy nhiên, nếu các bạn tin tưởng và chờ đợi, tôi sẽ vực dậy tinh thần, nỗ lực hết mình và trả lại từng đồng một cách chắc chắn. Xin hãy giúp tôi.

Jang Dong Joo"