Nam diễn viên bị "ghét" nhất hiện nay: Học trường top 1% thế giới, bùng nổ với nhan sắc cực phẩm

Dạo gần đây, "mọt" phim Hàn Quốc không khỏi "sốt sình sịch" với sự xuất hiện của một luật sư mưu mô, xấu tính do Joo Jong Hyuk thủ vai. Có thể nói, đây là vai diễn để đời của nam diễn viên sinh năm 1991 này. Bởi với năng lực diễn xuất tài tình của mình, nam diễn viên đã vào vai "ngọt ơ" và khiến nhiều netizen ghét cay ghét đắng mình.

Tuy nhiên, tạo hình trên phim lại khác "một trời một vực" so với tính cách của nam diễn viên này ngoài đời thực. Không chỉ sở hữu nhan sắc chuẩn nam thần với nốt ruồi cực duyên trên mũi, Joo Jong Hyuk còn có cho mình một bảng dài các thành tích học tập chuẩn "con nhà người ta". Ở tuổi 31, Joo Jong Hyuk vẫn được coi là "đóa hoa nở muộn" của làng giải trí xứ Hàn.

Nhan sắc tựa nam thần của Joo Jong Hyuk

Từng theo học trường đại học top 1% thế giới

Trước khi trở thành diễn viên, Joo Jong Hyuk từng là hình mẫu chuẩn "con nhà người ta" khiến nhiều người cảm thấy vô cùng khâm phục. Được biết, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Hàn Quốc, Joo Jong Hyuk đến New Zealand để theo học chuyên ngành Marketing và Quản trị khách sạn của Đại học Công nghệ Auckland (Auckland University of Technology).

Đáng nói, Đại học Công nghệ Auckland nằm trong top 1% các trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới, đồng thời đây cũng là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại khu vực Úc - New Zealand.

Đại học Công nghệ Auckland

Ít ai biết rằng, ngôi trường này chính là nơi đã vun đắp niềm đam mê với diễn xuất của Joo Jong Hyuk. Được biết, khi đang làm thêm công việc nhân viên pha chế, 1 vị khách đặc biệt đã thấy được tiềm năng của Joo Jong Hyuk và đề nghị anh chàng quay một video quảng cáo. Kể từ thời điểm đó, Jong Hyuk bắt đầu cảm thấy yêu thích việc diễn xuất. Đến năm 2015, anh chàng bắt đầu tham gia đóng các bộ phim độc lập.

Nhờ vẻ ngoài điển trai và tính cách thân thiện của mình, Joo Jong Hyuk đã "chinh phục" trái tim của rất nhiều khán giả

Năm 2018, nam diễn viên "đầu quân" cho BH Entertainment - công ty do Lee Byung Hun sáng lập. Tại đây, anh trở thành cộng sự với hàng hàng loạt "anh lớn" trong làng giải trí xứ sở Kim chi như: Kim Go Eun, Go Soo, Han Hyo Joo, Lee Ji Ah...

Không dừng lại ở đó, đến năm 2020, Joo Jong Hyuk còn dành chiến thắng trong cuộc thi Kakao M Actors. Sự nghiệp vì thế cứ trên đà phát triển, Joo Jong Hyuk trở thành diễn viên "quen mặt" với khán gia khi góp mặt ở trong các bộ phim như: Gangnam Beauty, D.P., Yumi's Cells...



Bùng nổ với visual vạn người mê

Nhan sắc của nam diễn viên khiến không ít fan nữ phải "sốt rần rần". Trong đó, một đặc điểm nhận diện "độc quyền" của Joo Jong Hyuk chính là nối ruồi cực duyên trên mũi. Hơn nữa, một sống mũi cao thẳng kết hợp cùng đôi mắt sâu và vô cùng lấp lánh càng khiến nhan sắc của nam diễn viên 9x thêm phần tỏa sáng.

Hành trình trở thành diễn viên của anh chàng theo một cách ít ai ngờ tới

Với chiều cao ấn tượng 1m83, sắc vóc của anh chàng càng được tôn lên khi có thể "cân" mọi loại trang phục dù "khó nhằn" đến đâu. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh "cực ngầu" trên mạng, ngoài đời Joo Jong Hyuk lại chuộng những kiểu trang phục giản dị nhưng không kém phần tinh tế.

* Tổng hợp