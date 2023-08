Nam công nhân rơi xuống đất tử vong khi hàn lan can cầu: Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công

Ngày 3/8, ông Quế Hải Trung - Phó giám đốc Điều hành Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14E (thuộc BQL Dự án 4) - cho biết, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu phụ của Công ty Thuận An tạm dừng thi công tại cầu Tân An, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến nam công nhân thiệt mạng.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn lao động. (Ảnh: H.Đ)

Theo ông Trung, để tránh xảy ra những vụ tai nạn lao động thương tâm trong thời gian tới, BQL đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công trên tuyến Quốc lộ 14E phải đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 14E.

Trước đó, tầm 15h10 ngày 2/8, anh N.V.Th. (quê tỉnh Đắk Lắk) đang hàn lan can bảo vệ cầu Tân An thì lan can bất ngờ bị đổ, kéo theo anh rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.

Qua điều tra xác định, đây là vụ tai nạn lao động, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Công trình sửa chữa cầu Tân An thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, đoạn Km15+270 - Km89+700, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, BQL Dự án 4 quản lý dự án.