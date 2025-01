Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 6/1 (theo giờ Hàn Quốc) tại trụ sở chính của King Kong by Starship ở Gangnam, Seoul, Yoo Yeon Seok đã bày tỏ lòng biết ơn vì phản ứng nồng nhiệt của khán giả quốc tế đối với bộ phim truyền hình "When the Phone Rings" của đài MBC. Trong phim, anh vào vai Baek Sa Eon.

Khi được hỏi dàn diễn viên phản ứng thế nào khi cùng xem tập cuối, anh hài hước nói: "Phản ứng của họ khá giống nhau!".

Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok trong một cảnh phim. (Ảnh: MBC)

Yoo Yeon Seok một lần nữa giành được danh hiệu "Bậc thầy hôn" thông qua dự án này. Trong khi đỏ mặt vì biệt danh này, anh giải thích: "Mỗi nụ hôn trong phim đều xuất phát từ một trạng thái cảm xúc khác nhau - có nụ hôn đoàn tụ, nụ hôn vượt qua cảm giác tội lỗi, nụ hôn vui vẻ và nụ hôn tràn ngập cảm xúc sau khi cầu hôn. Tôi đã cố gắng thể hiện từng nụ hôn một cách độc đáo, điều này có thể giúp người xem đắm chìm hơn".

Khi được người hâm mộ mong muốn anh và Chae Soo Bin hẹn hò ngoài đời thực, Yoo Yeon Seok nói: "Đó là lời khen cho sự ăn ý của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là mọi người đã đầu tư vào chuyện tình lãng mạn và mối quan hệ của các nhân vật của chúng tôi, và tôi rất biết ơn vì điều đó".

Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok tại hậu trường phim "When the Phone Rings". (Ảnh: MBC)

"Mặc dù bộ phim của chúng tôi có yếu tố ly kỳ, nhưng cuối cùng thì đó là một câu chuyện tình yêu. Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ bị cuốn hút vào hành trình của Sa Eon và Hee Joo, và khi thấy những bình luận ủng hộ đó khiến tôi cảm thấy như chúng tôi đã đạt được điều đó" - nam diễn viên nói tiếp và sau đó, giải thích với một tiếng cười - "Nhưng không, chúng tôi không hẹn hò ngoài đời thực!".