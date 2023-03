Nam chính ở phim Hàn có tỷ suất người xem đỉnh nhất hiện tại: Sự nghiệp vẻ vang bất bại trên mọi lĩnh vực!

Divorce Attorney Shin (Luật Sư Ly Hôn Shin) dù mới lên sóng được hai tập trên kênh JTBC nhưng đã lập tức tạo được tiếng vang mạnh mẽ. Khai thác đề tài luật pháp bắt đầu trở nên cũ kỹ trên sóng truyền hình Hàn mấy năm gần đây nhưng Divorce Attorney Shin vẫn nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả. Ngay 2 tập đầu tiên, phim đã ghi nhận rating mở màn lên tới 7,3% - phá kỷ lục bao năm không thể xô đổ của đài JTBC. Khán giả vô cùng thích thú với nội dung đủ hài hước, nhân văn và có không ít phân đoạn cảm động của phim. Hơn thế nữa, diễn xuất tuyệt vời của nam chính Jo Seung Woo cũng khiến phim hấp dẫn hơn bao giờ hết. Với Divorce Attorney Shin, khán giả được thấy một Jo Seung Woo rất khác, hài hước, bá đạo hơn hẳn nhưng vai diễn trước đây.

Jo Seung Woo ở Divorce Attorney Shin

Cùng tìm hiểu về sự nghiệp của "cây hài mới nổi" Jo Seung Woo!

Từ chàng thanh niên 19 tuổi sải bước ở LHP Cannes đến siêu sao phòng vé Hàn

Jo Seung Woo sinh năm 1980 tại Seoul, Hàn Quốc, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là ca sĩ nổi tiếng Jo Kyung Soo trong khi chị gái Jo Soo Yeon cũng là một diễn viên nhạc kịch. Có nền tảng gia đình vững chắc, tưởng đâu cuộc sống, sự nghiệp của Jo Seung Woo sẽ thuận lợi nhưng thực tế, anh lớn lên mà không có tình thương của bố. Sau khi bố mẹ ly dị, bố anh đã từ bỏ tất cả để chuyển tới Mỹ sinh sống. Có được sự nghiệp ngày hôm nay, Jo Seung Woo biết ơn những người thầy đã dìu dắt, dạy dỗ anh, đó là Im Kwon Taek, Yoon Ho Jin, Kim Min Ki và Nam Kyung Eup

Về người thầy, người mà anh coi như cha - đạo diễn Im Kwon Taek, chính ông đã dẫn dắt Jo Seung Woo, khi anh mới là chàng sinh viên 19 tuổi, đến với buổi casting cho bộ phim Chunhyang (Nàng Xuân Hương). Vốn có ước mơ trở thành nghệ sĩ nhạc kịch, lúc này Seung Woo không tha thiết lắm với việc đóng phim, anh đến với buổi casting cùng tấm “CV” chỉ đúng một trang giấy và bức ảnh thẻ chụp vội. Chính sự khác biệt này lại giúp anh được đạo diễn Im Kwon Taek để ý hơn. Dĩ nhiên quan trọng hơn cả vẫn là vấn đề năng lực. Dù không có sự chuẩn bị kỹ càng nhưng với năng lực hơn người, Jo Seung Woo vẫn vượt qua 1000 ứng viên để trở thành nam chính của Chunhyang. Đây là phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes. Vậy là năm đó, chàng sinh viên 19, đôi mươi đã có cơ hội đặt những rảo bước trên thảm đỏ phim ảnh danh giá bậc nhất thế giới, bên cạnh người cha thứ hai của mình.

Có một mở đầu ấn tượng nhưng sự nghiệp phim ảnh của Jo Seung Woo không thuận lợi như nhiều bạn bè cùng lứa. Thậm chí những trải nghiệm quá vất vả khi tham gia Chunyang đã khiến anh có ý định từ bỏ việc đóng phim điện ảnh. Tuy nhiên sau đó chính phim điện ảnh lại là mảnh đất màu mỡ, nơi anh tỏa sáng rực rỡ. Năm 2005, Jo Seung Woo có bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp với bom tấn Marathon. Bộ phim thu về 5 triệu vé, đưa anh thành sao hạng A với danh hiệu Ảnh đế Chuông Vàng. Liên tiếp sau đó, anh gần như “bất bại” tại phòng vé với loạt phim như The Classic, Marathon, Tazza, The Sword with No Name,...

Năm 2014, truyền thông Hàn đưa tin Jo Seung Woo nhận về cát-xê 600 triệu won cho vai diễn ở Inside Men. Con số này giúp anh đứng trong danh sách những ngôi sao được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc (tính ở lĩnh vực phim điện ảnh). Đặc biệt bộ phim cũng thu về 7 triệu vé, là phim gắn rate R ăn khách nhất mọi thời đại tại phòng vé Hàn, tiếp tục khiến Jo Seung Woo trở thành cái tên "bất khả chiến bại" ở lĩnh vực phim điện ảnh.

Siêu sao trong lĩnh vực nhạc kịch

Như đã nói ở trên, ngay từ đàu Jo Seung Woo đã muốn theo đuổi lĩnh vực nhạc kịch và dù có thành công rực rỡ ngoài phòng vé thì nam diễn viên cũng không hề có ý định từ bỏ sân khấu. Nếu sự nghiệp phim ảnh còn ít nhiều trắc trở thì ở lĩnh vực sân khấu, Jo Seung Woo thực sự là một "ông hoàng". Anh từng là hiện tượng của sân khấu nhạc kịch, là người sở hữu cát-xê cao nhất trong lịch sử nhạc kịch Hàn Quốc. Thời điểm năm 2010, khi anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở lại với sân khấu, có thời điểm hệ thống bán vé trực tuyến đã sập chỉ sau 15 phút mở bán vì khán giả đua nhau săn lùng cơ hội được thấy Jo Seung Woo trên sân khấu. Những tác phẩm nhạc kịch thành công nhất của Jo Seung Woo phải kể đến như Jekyll & Hyde, Hedwig and the Angry Inch hay This is the Moment,...

Tiếp tục bất khả chiến bại, thành công vẻ vang trên sóng truyền hình

Jo Seung Woo đến với lĩnh vực phim truyền hình khá muộn. Sau 13 năm làm nghề, anh mới có vai diễn truyền hình đầu tiên. Và ngay bộ phim đầu tay là Horse Doctor, Jo Seung Woo đã giành luôn chiếc cúp Daesang (cúp cao quý nhất trong một giải thưởng nghệ thuật ở Hàn Quốc) tại MBC Drama Awards năm 2012.

Mở đầu thuận lợi nhưng Jo Seung Woo vẫn không quá mặn mà với phim truyền hình, thậm chí anh còn từng chia sẻ mình nhận drama cũng chỉ vì muốn thỏa mãn người hâm mộ. "Lười" đóng phim dài tập là vậy nhưng hễ cứ xuất hiện là Jo Seung Woo lại tạo được tiếng vang lớn. Sau thành công của God's Gift: 14 Days, hai phần Stranger, hiện tại, Jo Seung Woo đã trở lại đầy vẻ vang trên sóng truyền hình với Divorce Attorney Shin. Nếu Divorce Attorney Shin tiếp tục giữ vững phong độ thì việc Jo Seung Woo trở thành "ông hoàng rating" phim Hàn chỉ là một sớm một chiều.

Nguồn ảnh: JTBC, Hancinema