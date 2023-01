Nam chính Nhà Bà Nữ: "Dính loveline" với Thùy Chi, từng đòi chạy xe ôm nuôi bạn gái cũ

Cuối năm 2022 - đầu năm 2023, Song Luân trở thành ngôi sao điện ảnh đang lên khi góp mặt trong nhiều dự án màn ảnh rộng, trong số đó phải kể đến Nhà Bà Nữ hay Thanh Sói. Năm vừa qua, anh cũng được nhiều người biết đến với vai trò ca sĩ khi xuất hiện dưới lớp mascot Nhím Uiza của Ca Sĩ Mặt Nạ. Nhẵn mặt trên sóng truyền hình, cuộc sống và chuyện tình cảm của Song Luân ngoài đời cũng được nhiều người quan tâm.

Vướng tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn

Sau khi Nhà Bà Nữ lên sóng, Song Luân và Uyển Ân - em gái Trấn Thành được khán giả khen đẹp đôi. Cả hai hiện tại cũng vướng nhiều tin đồn "phim giả tình thật". Trong bộ ảnh mới, Song Luân và Uyển Ân trông như một cặp tình nhân với những cử chỉ đầy tình tứ, lãng mạn như ôm từ phía sau, cầm tay hoặc nựng má.

Đây không phải là lần đầu tiên Song Luân vướng tin đồn "yêu bạn diễn". Nam diễn viên từng bị đồn hẹn hò Khả Ngân khi hợp tác cùng trong phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, hay với Minh Trang ở Cây Táo Nở Hoa. Đứng chung sân khấu cùng Nam Em, Song Luân cũng được netizen gán ghép nhiệt tình với nữ ca sĩ.

Nói về chuyện thường xuyên bị "đẩy thuyền" với các đồng nghiệp nữ, Song Luân cho biết: "Ở một góc nhìn nào đó, có lẽ khán giả thấy được 'phản ứng hóa học' nên mọi người 'đẩy thuyền'. Đối với những mối quan hệ làm việc, không biết nên gọi là ưu điểm hay khuyết điểm mà tôi luôn muốn đối xử tốt với mọi người. Phụ nữ thì phải được trân trọng, nâng niu trong giới hạn của mình. Như chị Khả Như, đi với chị thì tôi phải lo lắng với chị chứ. Hay với Minh Trang, tôi hạnh phúc và vui khi mọi người tin cặp đôi Cây Táo Nở Hoa như vậy. Thậm chí ra ngoài anh em đồng nghiệp cũng hỏi tôi: '2 đứa sao rồi?', tôi mới hỏi lại: 'Sao là sao...'. Tôi cũng chẳng biết sao. Những người tôi làm việc cùng rất dễ thương, không lẽ người ta thế thì mình dễ ghét, lạnh lùng, cool ngầu lại không hợp tính cách của tôi. Nhưng tôi nghĩ mình phải thật sự khéo léo, không để mọi thứ đi quá xa".

Loveline với Thùy Chi (Tí Nâu) ở Ca Sĩ Mặt Nạ

Khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ, Song Luân lại có loveline với Thùy Chi. Trên sân khấu đêm Chung kết trao giải Quán quân, khoảnh khắc "Tí Uiza" và "Nhím Nâu" nắm chặt tay nhau bước ra khiến người hâm mộ ví von như cô dâu - chú rể. Cư dân mạng còn dành lời khen cho độ xứng đôi của cặp trai tài gái sắc này.

Tí Nâu và Nhím Uiza từng là đối thủ trong cùng một bảng đấu ở Ca Sĩ Mặt Nạ. Còn nhớ trong giây phút MC công bố xem ai sẽ là người phải lộ diện, Nhím Uiza đã chủ động đan chặt tay Tí Nâu và ôm tiễn biệt cô khi phải lộ diện thân phận. Chính cái nắm tay khi đó đã khiến cả hai liên tục được fan "đẩy thuyền".

Khi được hỏi về cảm xúc khi phải chia tay với Nhím Uiza - Song Luân tại chương trình, Tí Nâu đã thẳng thắn tiết lộ: "Tí Nâu rất nhớ cái nắm tay của Nhím Uiza, Tí Nâu cảm thấy rất là ấm áp. Tuy là Nhím Uiza không tham gia chương trình nữa nhưng mong Nhím Uiza sẽ luôn vui vẻ và ấm áp như vậy". Ngoài ra, Song Luân cũng từng chia sẻ muốn kết bạn với Tí Nâu trên mạng xã hội.

Trong một vlog của ViruSs, Thùy Chi cũng không ngần ngại lựa chọn sân khấu của Nhím Uiza là một trong top 5 tiết mục ấn tượng nhất. Nữ ca sĩ còn khẳng định dù chương trình có tận 15 nghệ sĩ nhưng Song Luân chắc chắn sẽ có được bình chọn của cô.

Trong video hậu trường All-Star Concert mà chương trình vừa tung ra mới đây, người hâm mộ lại càng thích thú khi Tí Nâu và Nhím Uiza đều chia sẻ rằng đối phương là mascot mà mình ấn tượng nhất trong chương trình. Trước khi ra sân khấu trình diễn, cả hai còn xuất hiện kè kè trong mọi khung hình.

Thừa nhận là người khi yêu là sẽ hết mình

Tuy vướng nhiều tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp, song, ngoài đời, Song Luân lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ở màn lộ diện Ca Sĩ Mặt Nạ, Song Luân từng thể hiện ca khúc viết tặng người yêu cũ mang tên Đổi Hạnh Phúc Lấy Cô Đơn. Đến nay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp dù đã chia tay.

Trong bài phỏng vấn gần đây, Song Luân từng tâm sự: "Khi viết bài đó, chúng tôi chia tay nhau 1 năm rồi. Sau chia tay, tôi không phải là kiểu người cạch mặt, ghét người yêu cũ mà luôn tôn trọng đối phương. Bố mẹ bạn gái cũ vẫn gọi tôi qua ăn uống cùng nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn là bạn bè. Khi đó, tôi cũng định khoe bài hát này, vì cũng muốn quay lại nhưng lúc đó tôi nghĩ tôi là người chủ động chia tay mà giờ quay lại cũng không xứng đáng. Phụ nữ không phải chỗ để mình thích đi thì đi, thích về thì về".

Ngoài cô bạn gái chia tay cách đây 4 năm, Song Luân cũng từng tiết lộ anh đã có thời điểm muốn bỏ hết mọi thứ, xin ra Hà Nội với một người yêu cũ khác là mẹ đơn thân: "Em chỉ cần yêu anh thôi, anh sẽ bỏ hết công việc ra ngoài đó, anh chạy xe ôm, anh nuôi con của em".

"Nam thần màn ảnh" đã trở thành "bạn trai lý tưởng" trong mắt nhiều chị em phụ nữ khi cho biết sau này muốn được người yêu phát tiền ăn sáng chứ bản thân không cần thiết giữ tiền. Dù bị gắn mác "đào hoa" nhưng Song Luân đến nay vẫn độc thân. Chia sẻ về lý do chưa có bạn gái, Song Luân từng giãi bày: "Cũng có một phần lựa chọn, một phần do số phận. Do tính chất công việc nữa. Bây giờ tôi không đi ra ngoài ngồi ăn hàng quán nhiều, cũng không đi chơi nhiều, không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người mới trừ khi mình làm việc. Mà khi làm việc, nhất là đóng phim thì tôi lại không muốn xảy ra chuyện lẫn lộn giữa phim và đời".