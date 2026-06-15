Nam ca sĩ vừa qua đời ở tuổi 33 vì tai nạn kinh hoàng, xem hiện trường mà sững sờ

Sáng 15/6, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Oliver Tree (chủ nhân bản hit toàn cầu Life Goes On) vừa đột ngột qua đời sau tai nạn máy bay nghiêm trọng. Nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 33, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và công chúng.

Theo nguồn tin, Oliver Tree được xác định là 1 trong 6 nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng xảy ra mới đây tại Recreio dos Bandeirantes, thuộc khu vực phía Tây Nam của Rio de Janeiro (Brazil). Ngoài nam ca sĩ sinh năm 1993, các nạn nhân còn lại trong thảm kịch thương tâm còn có đạo diễn Lucas Vignale, Gaspar Prim (YouTuber Gaspi đến từ Argentina), nhà sản xuất âm nhạc Lucas Brito Chaves và 2 phi công Alexandre Souza - Charles Marsillac.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, 2 chiếc trực thăng đã va chạm với nhau trên không khi đang bay qua 1 bãi để xe điện. Ít nhất 20 chiếc ô tô trong bãi xe đã bốc cháy dữ dội tại hiện trường sau khi bị 2 máy bay rơi trúng. Được biết, nam ca sĩ Oliver Tree ở trên cùng chuyến bay với các hành khách Vignale, Prim, Chaves và phi công Souza. Trong khi đó, phi công Marsillac là người điều khiển và ngồi 1 mình trên chiếc trực thăng còn lại.

Cảnh sát sự địa phương chia sẻ với CNN rằng, vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra và cơ quan chức năng đã yêu cầu giám định pháp y tại hiện trường.

Oliver Tree qua đời ở tuổi 33 sau tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Pagesix

Hiện trường vụ tai nạn khiến công chúng không khỏi rùng mình. Ảnh: Pagesix

Ngoài lực lượng cảnh sát, các đơn vị khác bao gồm Sở cứu hỏa địa phương, công ty kỹ thuật giao thông CET,... đã nhanh chóng phối hợp với nhau để phong tỏa khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Trong tuyên bố chính thức, phía Không quân Brazil cho biết: “Chúng tôi xin được thông báo rằng, mới đây các điều tra viên thuộc cơ quan điều tra và phòng tránh tai nạn hàng không đã được triệu tập để thực hiện các hành động ban đầu đối với sự cố liên quan đến 2 máy bay gặp nạn ở khu vực phía Tây Nam của Rio de Janeiro (Brazil). Tại đây, các chuyên gia sẽ áp dụng biện pháp nghiệp vụ để thu thập và xác nhận dữ liệu, thu thập chứng cứ, kiểm tra các thiệt hại trong sự cố, cũng như thu thập các thông tin khác để phục vụ cho công tác điều tra”.

Oliver Tree đang có chuyến ghé thăm Nam Mỹ để thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới của anh mang tên The World’s First World Tour. Anh vừa hoàn thành 1 đêm diễn thành công tại São Paulo vào hôm 6/6 và dự kiến sẽ tiếp tục chặng lưu diễn tại Lisbon vào ngày 13/7 tới đây. Đáng tiếc, đêm diễn này không còn có thể diễn ra được nữa sau khi nam ngôi sao gặp phải tai nạn thương tâm.

Cái chết của Oliver Tree đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ. Ảnh: People

Oliver Tree sinh ra tại California (Mỹ), bắt đầu nổi tiếng từ năm 17 tuổi. Thời gian đầu, anh dùng nghệ danh Tree, từng hợp tác với những tên tuổi lớn trong làng nhạc như Skrillex và Zeds Dead.

Sau khi phát hành album cá nhân vào năm 2013, anh tạm rời xa các hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm để theo học chuyên ngành công nghệ âm nhạc.

Phải tới năm 2020, anh mới trở lại với album phòng thu đầu tay mang tên Ugly Is Beautiful, trong đó có bản hit nổi tiếng toàn cầu Life Goes On.

Trong những năm tiếp theo, anh tiếp tục phát hành các album mang tên Cowboy Tears, Alone in a Crowd. Gần đây nhất, anh trình làng album Love You Madly Hate You Badly vào tháng 4 năm nay.