Nam diễn viên gen Z đẹp nức tiếng ngồi xe lăn lộ diện sau 6 năm gặp tai nạn kinh hoàng

Oh Seung Hwan từng là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Những khoảnh khắc bừng sáng, cực điển trai trên sân bóng của anh hồi đó từng liên tục gây sốt, chiếm sóng mạng xã hội. Sau này, mỹ nam họ Oh từ giã sự nghiệp thể thao và lấn sân showbiz.

Sau khi chuyển sang làm diễn viên, anh đã ngay lập tức nhận được sự kỳ vọng lớn từ công chúng nhờ diện mạo đẹp trai xuất chúng. Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển thuận lợi, Oh Seung Hwan bỗng dưng biến mất 1 cách bí ẩn khỏi showbiz từ năm 2020 tới nay, khiến công chúng không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Mãi tới tận hôm nay, Oh Seung Hwan mới bất ngờ lộ diện và giải đáp tất cả những thắc mắc bấy lâu nay trong lòng công chúng. Thì ra nam diễn viên đẹp trai nức tiếng đã gặp phải 1 vụ tai nạn kinh hoàng cách đây 6 năm, khiến anh phải rời xa làng giải trí suốt từ đó tới nay.

Oh Seung Hwan không thể đóng phim suốt 6 năm qua do gặp tai nạn bất ngờ, khiến anh phải ngồi xe lăn tới nay. Ảnh: Koreaboo

Theo tờ Koreaboo đưa tin vào sáng 11/1, Oh Seung Hwan vừa nhận lời làm khách mời trên kênh YouTube của YouTuber nổi tiếng Park We - ông xã nữ ca sĩ Song Jieun (Secret). Tại đây, nam thần họ Oh lần đầu chia sẻ về góc khuất được anh giấu kín suốt bao năm qua. Theo lời nam diễn viên, anh gặp phải 1 tai nạn kinh hoàng trên đường về nhà cách đây 6 năm: "Đó là vào 1 ngày mùa đông khi em đang trên đường đi làm về. Lúc đó đường đóng băng nên dẫn tới tình trạng trơn trượt. Em không may trượt chân ngã gần bồn hoa trong khu chung cư. Em bị ngã ngửa về phía sau và đập mạnh cổ xuống. Sau tai nạn kinh hoàng, cuộc đời em đã rẽ sang 1 hướng khác hoàn toàn".

"Em bị thương ở đốt sống cổ số 5, số 6 và sau đó phải ngồi xe lăn. Em từng làm diễn viên kiêm người mẫu, nhưng hiện tại em phải sống dựa vào chiếc xe lăn này và đang hoạt động với tư cách 1 nhà sáng tạo nội dung livestream trên nền tảng mạng xã hội TikTok", nam nghệ sĩ hé lộ về những thay đổi trong cuộc sống sau khi biến cố ập đến với anh.

Cũng trong talk show mới đây, Oh Seung Hwan tiết lộ nguyên nhân khiến anh không quay cảnh mình ngồi xe lăn trong những video được đăng lên mạng: "Em không đăng video quay cảnh mình ngồi xe lăn vì sợ công chúng sẽ nghĩ em đang lợi dụng nỗi đau của mình để lên sóng". Chia sẻ này tử nam diễn viên sinh năm 1997 khiến cho người hâm mộ không khỏi đau lòng.

Những chia sẻ của Oh Seung Hwan khiến công chúng không khỏi xót xa. Ảnh: Naver

Đồng thời, Oh Seung Hwan lần đầu chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng sau khi gặp phải tai nạn ngoài ý muốn: "Em từng chơi bóng rổ trong khoảng 7 năm. Sau khi từ giã sự nghiệp thể thao, em đã rất chăm chỉ, nỗ lực không ngừng để trở thành diễn viên. Thế nhưng sau khi gặp phải vụ tai nạn, em cảm thấy mọi thứ bỗng như hoàn toàn sụp đổ trước mắt mình. Thật sự rất khó khăn để đối mặt với mọi chuyện. Trong khoảng 6 tháng đến 1 năm đầu sau sự cố ngoài ý muốn, em như bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không nói năng bất cứ điều gì mà chỉ tự hỏi lòng mình ‘Liệu mình có thể sống tiếp như thế này hay không?’ trong buồn bã".

Sự chán chường bao trùm khiến Oh Seung Hwan trong thời gian đầu không muốn tập vật lý trị liệu. Nhưng sau khi được người thân động viên, anh đã dần vực lại tinh thần và có thêm động lực trong cuộc sống. Trước ống kính, nam thần 9X không giấu được niềm cảm kích: "Bố mẹ đã tiếp thêm cho em nhiều sức mạnh. Bố mẹ nói rằng nếu em vẫn muốn tiếp tục sống thì tuyệt đối không được bỏ cuộc mà phải cố gắng hết sức mình tiến về phía trước. Và kể từ đó, em nỗ lực không ngừng, thậm chí có khi còn thức trắng đêm để tập vật lý trị liệu".

Oh Seung Hwan sinh năm 1997, từng là vận động viên bóng rổ trước khi chuyển sang đóng phim. Nhờ ngoại hình sáng ngời, anh nhanh chóng nhận được vai diễn đầu tiên sau khi lấn sân sang lĩnh vực hoàn toàn mới. Trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ đã tỏa sáng ở các bộ phim như Handsome Man Is Also Annoyed, Sleepless in Love,.. và nhận về nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng.