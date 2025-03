Tối 10/3, dư luận có phen bàng hoàng trước tin tức ca sĩ Wheesung đột ngột qua đời. Nam ca sĩ sinh năm 1982 được phát hiện qua đời ở nhà riêng. Theo cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, anh được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại một căn hộ ở quận Gwangjin, Seoul, vào lúc 18h29 (giờ Hàn Quốc). Nguyên nhân tử vong đang được điều tra.

"Ông hoàng RnB" Hàn Quốc Wheesung vừa qua đời tại nhà riêng

Thông tin khiến fan Kpop chấn động. Wheesung là một ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ổn định thì Wheesung dính bê bối chất cấm. Từ đó, nam ca sĩ bị cấm sóng, chỉ mới trở lại vào hơn 1 năm trước.

Giọng ca huyền thoại nhà YG, dìu dắt IU - Ailee "một bước thành sao"

Wheesung bắt đầu sự nghiệp từ những năm đầu thập niên 2000s. Anh kí hợp đồng với cựu công ty "chị em" của YG Entertainment - M Boat vào năm 2000, phát hành album solo đầu tiên của mình vào năm 2002. Chỉ sau 1 năm, Wheesung nổi đình đám, là nghệ sĩ có lượng tiêu thụ album hàng top ở thời điểm ấy. Giọng hát đặc biệt của Wheesung nhanh chóng trở thành huyền thoại.

Wheesung kí hợp đồng với cựu công ty "chị em" của YG Entertainment - M Boat vào năm 2000, phát hành album solo đầu tiên của mình vào năm 2002

Năm 2006, Wheesung rời YG. Từ năm 2006 đến 2011, Wheesung liên tục chuyển công ty. Năm 2011, Wheesung phát hiện tài năng của Ailee - một trong những giọng ca khủng nhất xứ Hàn. Anh đã sáng tác bản hit đầu tay Heaven cho Ailee, tạo tiền đề cho cô nổi tiếng. Năm 2017, anh lại rời khỏi YMC để thành lập một công ty độc lập mang tên Realslow Company với mục tiêu phát triển dòng nhạc RnB tại Hàn Quốc.

Kho nhạc đồ sộ của Wheesung giúp anh kiếm bộn tiền từ bản quyền sáng tác

Wheesung sở hữu 6 album phòng thu, 5 mini album, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và từng gặt hái 24 giải thưởng khác nhau về âm nhạc. Anh là nhà sản xuất, diễn viên nhạc kịch với một số vở diễn tạo ấn tượng. Kho nhạc đồ sộ của Wheesung giúp anh kiếm bộn tiền từ bản quyền sáng tác. Wheesung được fan nhạc biết đến với danh xưng "ông hoàng RnB". Một số bản hit đình đám của Wheesung có thể kể đến như With Me, Insomnia, Can’t We, Love is Delicious,...

Lần đầu gặp mặt khi IU vẫn còn là học sinh lớp 8, Wheesung đã sớm nhìn ra tiềm năng, giúp cô học chơi guitar

Đặc biệt, Wheesung còn là người góp phần giúp IU toả sáng, một bước thành sao. Lần đầu gặp mặt khi IU vẫn còn là học sinh lớp 8, Wheesung đã sớm nhìn ra tiềm năng to lớn ở cô nàng bé nhỏ này. Chính anh là người đã dạy cho IU cách chơi guitar, để giờ đây hình ảnh nữ ca sĩ bên cây đàn guitar cất giọng hát thiên thần trở thành biểu tượng trong lòng biết bao nhiêu người hâm mộ.

Thời điểm IU debut vào năm 2008, Wheesung cũng hậu thuẫn cô hết sức bằng cách nhắc đến IU trên mọi TV show mà anh tham gia. Nhờ có sự giúp đỡ từ tiền bối, khán giả dần công nhận IU như một nghệ sĩ tài năng, độc lập. Sau đó 2 năm, IU trở thành em gái quốc dân với bản hit Good Day. Với bản thân nữ ca sĩ và người hâm mộ cô từ những ngày đầu, luôn ghi nhớ vai trò của Wheesung trong giai đoạn đầu IU xây dựng sự nghiệp.

Bê bối chất cấm chôn vùi sự nghiệp

Giữa lúc sự nghiệp ổn định, Wheesung bị truy tố sử dụng thường xuyên mua bán, sử dụng chất kích thích propofol vào năm 2019. Wheesung lãnh án tù một năm, bị quản chế hai năm và nộp phạt 60,5 triệu KRW (khoảng 43.700 USD). Năm 2021, đài KBS ra lệnh "cấm sóng" Wheesung vì nguyên nhân này. Kể từ thời điểm ấy, Wheesung không còn hoạt động âm nhạc nào đáng kể.

Năm 2021, đài KBS ra lệnh "cấm sóng" Wheesung vì bê bối chất cấm

Năm 2023, Wheesung tổ chức concert kỷ niệm 20 năm hoạt động nhưng không mấy gây tiếng vang. Hai năm gần đây, Wheesung vẫn thường biểu diễn ở các sân khấu vừa và nhỏ. Sự ra đi của Wheesung gây tiếc nuối, đặc biệt khi anh dự kiến tổ chức concert chung với ca sĩ KCM vào ngày 15/3 tại Daegu. Trước đó, vào ngày 6/3, anh vẫn chia sẻ ảnh trên mạng xã hội cùng lời nhắn hẹn gặp lại khán giả.