Nam ca sĩ Trung Quốc vướng tin làm rạn nứt “thuyền” Anh Tú - LyLy là ai?

Những ngày qua, netizen xôn xao khi phát hiện Anh Tú - LyLy không còn theo dõi nhau trên Instagram. Thay vào đó, Sunny Lukas (Trịnh Trác Hi) - một nam ca sĩ người Hong Kong (Trung Quốc) tham gia cùng show với LyLy lại có tương tác thân mật với giọng ca Lời đường mật . Anh chàng thậm chí còn vào hội “follow chỉ mình em”, chỉ theo dõi mỗi LyLy trên tài khoản TikTok. Chàng trai này còn chẳng ngần ngại bày tỏ: “Anh yêu em” với LyLy trên MXH. Danh tính của chàng trai vướng nghi vấn làm rạn nứt “thuyền" Anh Tú - LyLy khiến cư dân mạng tò mò.

Sunny Lukas và LyLy cùng tham gia chương trình The next stage 2023

Chân dung Sunny Lukas

Sunny Lukas sinh năm 2000, là một ngôi sao nhạc pop Trung Quốc mới nổi, chịu nhiều ảnh hưởng từ dòng nhạc Âu Mỹ. Anh từng có khoảng thời gian sinh sống ở Mỹ trước khi quay trở lại phát triển sự nghiệp ở quê nhà.

Sunny Lukas bắt đầu học piano từ lúc 5 tuổi. Khi lên 10, anh tự học guitar. Nam ca sĩ nhận ra năng khiếu âm nhạc của mình vào năm 14 tuổi khi có khả năng tự sáng tác ca khúc đầu tiên sau một lần tham gia trại hè âm nhạc tại Mỹ. “Phải mất gần một tháng để hoàn thành bài hát vì việc sáng tác vẫn còn mới mẻ đối với tôi. Nhưng hóa ra đó lại là bài hát nổi tiếng nhất mà tôi đã phát hành trong những ngày học trung học”, Sunny Lukas chia sẻ với truyền thông quốc tế.

Tên tuổi của Sunny Lukas gắn liền với một số bản hit như Everyone is beautiful, Nostalgic, Perfect to me, Heart is yours, Sway… Trong chương trình The next stage 2023 , Sunny Lukas đã có màn thể hiện ấn tượng khi kết hợp cùng LyLy thông qua ca khúc Golden hour . Trong khi LyLy bị loại ở top 13, Sunny Lukas là cái tên được các giám khảo lựa chọn đi tiếp.