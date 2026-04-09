Nam ca sĩ được trả lương 1.100 tỷ/năm: Biểu diễn trước lãnh đạo 21 quốc gia, 18 tuổi đã thay đổi cả showbiz

G-DRAGON được chia gần 1.100 tỷ đồng

Theo báo cáo kiểm toán công bố ngày 6/4, Galaxy Corporation đã ghi nhận tổng chi phí “phí thanh toán” trong năm qua đạt khoảng 71,4 tỷ won, tăng gấp 31 lần so với cùng kỳ năm trước. Sau khi loại trừ các chi phí như pháp lý và PR, số tiền G-DRAGON nhận được ước tính hơn 65 tỷ won, tương đương gần 1.100 tỷ đồng.

Khoản thu này phản ánh trực tiếp hiệu suất hoạt động của nam nghệ sĩ trong năm vừa qua. Thông qua các hoạt động như world tour, chương trình truyền hình và quảng cáo, G-DRAGON đã mang về gần 300 tỷ won doanh thu cho công ty, qua đó nhận được mức chia lợi nhuận tương ứng rất lớn. Nếu tính thêm các nguồn thu cá nhân như tiền bản quyền âm nhạc, tổng thu nhập thực tế của anh được đánh giá còn cao hơn đáng kể.

Trong nửa đầu năm 2025, Galaxy Corporation gần như vận hành theo mô hình “công ty một nghệ sĩ”, với G-DRAGON giữ vai trò cốt lõi. Dù nửa cuối năm công ty đã bổ sung thêm các nghệ sĩ như Kim Jongkook và Song Kangho, tỷ trọng đóng góp doanh thu của họ vẫn không đáng kể. Theo nguồn tin trong ngành, mức chênh lệch thu nhập giữa G-DRAGON và các nghệ sĩ còn lại có thể vượt 100 lần.

Trong năm qua, G-DRAGON phát hành album phòng thu thứ 3 Übermensch , đồng thời triển khai world tour quy mô lớn. Tour diễn khởi động tại Goyang (Hàn Quốc) vào tháng 3, kéo dài với 39 buổi diễn tại 17 thành phố, thu hút khoảng 825.000 khán giả. Thành công của chuỗi hoạt động này đã tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Galaxy Corporation. Doanh thu hợp nhất đạt 298,9 tỷ won, tăng 618%, trong đó riêng mảng quản lý gắn với hoạt động của G-DRAGON - đạt 269,5 tỷ won, tăng 859%. Lợi nhuận hoạt động đạt 12,5 tỷ won, chuyển từ trạng thái thua lỗ sang có lãi.

Ngoài ra, “hiệu ứng G-DRAGON” còn góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp. Tháng 12 năm ngoái, Galaxy Corporation nhận đầu tư pre-IPO với mức định giá khoảng 1.000 tỷ won, chính thức gia nhập nhóm “kỳ lân”. Trước đó, giá trị công ty được ước tính chưa đến 500 tỷ won. Hiện doanh nghiệp đang để ngỏ khả năng niêm yết tại thị trường Mỹ. Tháng 3 vừa qua, lãnh đạo cấp cao từ Nasdaq và NYSE đã đến thăm trụ sở công ty. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định kế hoạch này cần thêm thời gian, khi doanh thu hiện vẫn phụ thuộc lớn vào G-DRAGON, trong khi mảng “entertainment tech” (kết hợp AI và robot) chưa ghi nhận kết quả rõ rệt.

Thông tin về mức hoa hồng G-DRAGON nhận được cho các hoạt động trong năm 2025 khiến dân tình choáng váng. Chỉ 1 năm hoạt động, thủ lĩnh BIGBANG đã mang về số tiền khổng lồ bằng cả 1 doanh nghiệp. Nhưng với nhiều fan, đây không phải chuyện lạ. Vì với vị thế G-DRAGON duy trì suốt 20 năm qua, đây là điều có thể hiểu được. World Tour thứ 3 của G-DRAGON cũng là chuyến lưu diễn có số khán giả - doanh thu cao nhất lịch sử Kpop của 1 nghệ sĩ solo.

Sinh năm 1988, G-DRAGON gia nhập ngành giải trí từ những năm 5 - 6 tuổi, đóng phim và thường lên show truyền hình biểu diễn. Do đó, người hâm mộ hay gọi đùa G-DRAGON 38 tuổi nhưng đã có đến... 33 năm kinh nghiệm làm nghề. Năm 2006, G-DRAGON chính thức ra mắt dưới trướng YG Entertainment, với tư cách là thủ lĩnh nhóm nhạc BIGBANG.

Năm 2007, khi mới 18 tuổi, G-DRAGON đã sáng tác ca khúc Lies - tác phẩm trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của BIGBANG. Ban đầu chỉ là một "đề bài" được Yang Hyun Suk giao cho G-DRAGON và được định hướng là một bài hát solo, Lies sau đó gây ấn tượng và được phát hành dưới danh nghĩa nhóm, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc trong nhiều tuần liên tiếp. Lies là hit quốc dân của BIGBANG, với thành tích nhạc số khủng và chưa từng rời BXH 200 của MelOn suốt 20 năm qua. Nhờ ca khúc này, BIGBANG nổi tiếng toàn Hàn Quốc, phá vỡ định kiến nhóm nhạc Hip-hop kén người nghe và khiến dân Hàn "fomo" mỗi khi ra nhạc mới.

Thành công của Lies không chỉ đến từ thành tích thương mại mà còn ở cách tiếp cận âm nhạc. Sự kết hợp giữa nhịp điệu điện tử và ca từ mang tính tự sự đã tạo ra một màu sắc mới, góp phần định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của Kpop. Trong cùng EP đầu tay, BIGBANG còn có Haru Haru nổi tiếng toàn châu Á, cùng với Lies càn quét làng nhạc trong 1 năm. 2 ca khúc càn quét các BXH, đưa tên tuổi BIGBANG lên tầm cao mới và mang YG ra khỏi "tầng hầm".

Từ dấu mốc này, G-DRAGON thiết lập hình mẫu “self-producing idol” - nghệ sĩ thần tượng có khả năng tự sáng tác và sản xuất âm nhạc. Trong bối cảnh phần lớn các nhóm nhạc hoạt động theo định hướng có sẵn từ công ty, việc G-DRAGON chủ động kiểm soát quá trình sáng tạo đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Ảnh hưởng này tiếp tục lan rộng trong những năm sau đó, khi các công ty giải trí bắt đầu chú trọng đào tạo thực tập sinh có năng lực sáng tác. Nhiều nhóm nhạc thế hệ sau như BTS, Stray Kids hay SEVENTEEN được xem là những đại diện tiếp nối mô hình này.

Bên cạnh âm nhạc, G-DRAGON còn là một biểu tượng văn hóa đại chúng với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ Kpop. Anh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối âm nhạc với thời trang và nghệ thuật đương đại. Những lựa chọn về phong cách, từ kiểu tóc đến trang phục phi giới tính, đã góp phần định hình xu hướng Hàn Quốc và châu Á. Ngoài sự nghiệp nhóm, G-DRAGON còn là nghệ sĩ âm nhạc thực thụ với gần 200 ca khúc tự sáng tác. Các sản phẩm solo như Heartbreaker , One of a Kind hay Kwon Ji Yong mang tính thử nghiệm cao, giúp mở rộng giới hạn thể hiện của nghệ sĩ Kpop, đồng thời đưa mỗi lần trở lại của G-DRAGON trở thành một sự kiện văn hóa có sức lan tỏa quốc tế.

Tính đến năm 2024, sự nghiệp của G-DRAGON ghi nhận thêm những dấu mốc ngoài lĩnh vực giải trí. Anh được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại KAIST, tham gia vào các dự án kết nối công nghệ AI, metaverse với nội dung văn hóa.

Năm 2025, G-DRAGON đảm nhận vai trò đại sứ tại APEC và có màn biểu diễn trước lãnh đạo 21 quốc gia trong tiệc tối của Hội nghị Thượng đỉnh tổ chức tại Gyeonggi, Hàn Quốc. Đây được xem là hoạt động mang ý nghĩa ngoại giao văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Hàn Quốc trên trường quốc tế. Anh cũng được trao Huân chương Văn hóa - một trong những hình thức ghi nhận cao nhất của Chính phủ dành cho cá nhân có đóng góp trong lĩnh vực này.

Hiện tại, G-DRAGON đang có mặt ở Mỹ chuẩn bị cho sân khấu Coachella đầu tiên cùng BIGBANG. Năm nay, BIGBANG sẽ trở lại với dự án kỷ niệm 20 năm thành lập. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, G-DRAGON vẫn là ông hoàng Kpop độc nhất vô nhị. Hành trình của G-DRAGON cho thấy sự chuyển dịch từ một nghệ sĩ thần tượng sang biểu tượng văn hóa có ảnh hưởng rộng. Từ việc tạo ra một bản hit ở tuổi 18 đến vai trò đại diện cho sức mạnh mềm quốc gia, G-DRAGON là trường hợp tiêu biểu cho khả năng mở rộng biên độ phát triển của nghệ sĩ Kpop trong bối cảnh toàn cầu hóa.

