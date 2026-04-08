Hậu "sida" đình đám một thời: Có nhà 8 tầng ở Vũ Trọng Phụng, biệt thự ở Đại Kim, được chồng yêu chiều

Vai diễn để đời Hậu "sida" trong phim Gió qua miền tối sáng

NSƯT Linh Huệ sinh năm 1973 tại Hòa Bình (nay thuộc Phú Thọ). Năm 1989, chị thi đỗ vào Đoàn Kịch nói Hà Tây - cái nôi nuôi dưỡng đam mê diễn xuất. Sau này, nữ nghệ sĩ công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và tham gia nhiều vở diễn sân khấu nổi bật như Những bóng đen còn đó , Hai mươi ngày oan trái , Điệp khúc vi-rút , Mảnh đất lắm người nhiều ma …

NSƯT Linh Huệ

Tuy nhiên, phải đến vai Hậu trong bộ phim truyền hình Gió qua miền tối sáng , tên tuổi Linh Huệ mới thực sự bùng nổ. Khi lên sóng vào năm 1998, phim đã tạo nên cơn sốt với sự tham gia của loạt ngôi sao nổi tiếng như tài tử Lê Tuấn Anh, NSND Minh Hòa, NSƯT Linh Huệ, NSND Trọng Trinh...

Nhân vật Hậu "sida" với số phận bi kịch của Linh Huệ đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, đồng thời giúp chị giành giải Diễn viên trẻ xuất sắc năm 1999. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đưa Linh Huệ trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ.

Linh Huệ vào vai Hậu "Sida" trong phim Gió qua miền tối sáng

Sau thành công ban đầu, nữ nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu qua hàng loạt vai diễn trong các phim như Chủ tịch tỉnh, Bánh đúc có xương, Thông gia ngõ hẹp hay Nơi giấc mơ tìm về . Dù đảm nhận vai chính hay phụ, Linh Huệ luôn tạo được chiều sâu nhân vật nhờ lối diễn chân thật, tinh tế.

Gần đây, chị xuất hiện trong hai bộ phim của VTV là Đồng hồ đếm ngược và Không giới hạn . Chia sẻ với báo Dân trí , Linh Huệ cho biết hai vai diễn này được nhận ở hai thời điểm khác nhau nhưng lại phát sóng cùng lúc.

Trong Đồng hồ đếm ngược , chị vào vai bà Hòa - mẹ của nhân vật do Thanh Sơn thủ vai, có nhiều phân đoạn giàu cảm xúc. Còn ở Không giới hạn , nữ nghệ sĩ đảm nhận vai vợ một vị thượng tướng, tuy thời lượng không nhiều nhưng đòi hỏi sự nền nã, kín đáo và chiều sâu tâm lý. Những lựa chọn vai diễn cho thấy sự đa dạng và khả năng thích nghi của Linh Huệ sau nhiều năm làm nghề.

Không ồn ào, không chạy theo hào quang, NSƯT Linh Huệ bền bỉ với nghề bằng sự nghiêm túc và đam mê. Chính điều đó giúp chị giữ được vị trí vững chắc trong lòng khán giả suốt hơn ba thập kỷ.

Cuộc sống giàu có, viên mãn trong biệt thự ở Đại Kim

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSƯT Linh Huệ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc và điều kiện kinh tế vững vàng.

Nghệ sĩ Linh Huệ và ông xã

Nữ nghệ sĩ có một tổ ấm viên mãn bên chồng là doanh nhân. Hai người quen nhau từ thời chị còn công tác tại đoàn kịch. Thú vị là chồng chị từng theo đuổi diễn viên Quách Thu Phương trước khi bén duyên với Linh Huệ. Dù ban đầu không có thiện cảm, thậm chí ghét vì bị tán tỉnh, nhưng sự kiên trì suốt 7 năm của ông xã đã khiến chị cảm động và đồng ý kết hôn.

Linh Huệ kể lại một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian quay phim tại Vũng Tàu, chị bị ốm và cảm thấy cô đơn, thì chồng hiện tại bất ngờ xuất hiện tại khách sạn sau khi báo trước là gửi quà. Chính những hành động chân thành ấy đã dần chinh phục trái tim nữ diễn viên.

Nữ nghệ sĩ trẻ đẹp ở tuổi 53

Sau khi kết hôn, chồng Linh Huệ không chỉ yêu thương, mà còn luôn tạo điều kiện để vợ theo đuổi đam mê nghệ thuật. Sự thấu hiểu và đồng hành chính là nền tảng cho cuộc hôn nhân bền vững của cả hai.

Hiện tại, gia đình Linh Huệ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước tại Hà Nội. Chị có một căn nhà 8 tầng, diện tích mặt sàn 74m2 nằm trên phố Vũ Trọng Phụng, Hà Nội. Vì không ở nên gia đình nữ nghệ sĩ cho thuê kinh doanh.

Ngoài ra, vợ chồng chị còn có một dãy nhà gồm 35 phòng gần khu vực Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, phục vụ sinh viên thuê trọ, cùng khoảng 5 phòng homestay dành cho khách.

Nữ nghệ sĩ và gia đình hiện đang sống trong một căn biệt thự bề thế

Tổ ấm chính của gia đình Linh Huệ nằm tại khu đô thị Đại Kim, là một căn biệt thự rộng 150m2. Trong đó, 2 tầng dưới được cho thuê, còn 3 tầng trên là không gian sinh hoạt riêng của gia đình. Đây được xem là nơi nữ nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên sau những giờ làm việc.

Dù có điều kiện kinh tế dư dả, Linh Huệ lại có lối sống khá giản dị. Chị cho biết chỉ sử dụng đồ hiệu trong những dịp cần thiết như sự kiện hay giao lưu. Trong đời thường, nữ nghệ sĩ thoải mái đi chợ bằng xe máy, mang theo điện thoại đơn giản.

Bên cạnh sự nghiệp và tài sản, niềm hạnh phúc lớn nhất của Linh Huệ còn đến từ các con. Con gái đầu đã tốt nghiệp và đang làm việc tại Mỹ, trong khi con trai sinh năm 2003 theo học ngành kinh tế và đang học cao học tại Úc. Với chị, việc chứng kiến các con trưởng thành chính là thành quả lớn nhất của cuộc đời.