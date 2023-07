Nam ca sĩ đình đám suy sụp tinh thần vì bị fan nữ quấy rối

Đằng sau ánh hào quang, Kpop ẩn chứa nhiều góc tối ít người biết. Trong video mới nhất, C.A.P (cựu thành viên Teen Top) đã hé lộ về tình trạng idol nam bị fan nữ quấy rối tình dục tại Kpop. Anh kể về trải nghiệm của chính bản thân: "Công việc của thần tượng gần giống như hẹn hò với fan. Hầu hết fan nữ đều bảo tôi nói 'Anh yêu em' hoặc muốn tôi nắm tay họ. Nhưng một số người đã quấy rối tình dục tôi. Họ chạm vào vòng 3 của tôi, ưỡn ngực về phía tôi. Điều đó khiến tinh thần tôi suy sụp. Những fan kỳ lạ đó yêu cầu tôi làm đủ thứ vô lý".

C.A.P nhấn mạnh: "Là idol nam không có nghĩa rằng bạn sẽ không bị quấy rối. Idol nam cũng có thể là nạn nhân". Cựu thành viên Teen Top cũng không hài lòng với thực trạng idol theo đuổi đam mê sân khấu, nhưng lại phải mang thêm hình tượng bạn trai, bạn gái của fan theo yêu cầu của công ty quản lý.

C.A.P từng suy sụp tinh thần vì bị fan nữ quấy rối tình dục

Nam idol mong muốn Kpop có thể thay đổi và mọi idol bất kể giới tính đều được bảo vệ. Anh tâm sự rất muốn tạo ra sự thay đổi nhưng còn vướng nhiều ràng buộc: "Khi còn là idol, tôi gắn bó với quá nhiều người xung quanh, như là các thành viên, công ty và nhân viên. Nên tôi không thể tự do cư xử theo ý mình. Nếu tôi phạm sai lầm, mọi người xung quanh đều bị ảnh hưởng".

C.A.P có tên thật là Bang Min Soo, sinh năm 1992 và ra mắt cùng Teen Top từ năm 2010. Trong Teen Top, nam idol đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Teen Top đã hoạt động được 13 năm và có nhiều bản hit như Miss Right, No More Perfume On You... Vào tháng 5 vừa qua, C.A.P rời nhóm, chấm dứt hợp đồng với công ty sau khi bê bối livestream hút thuốc, mắng mỏ người hâm mộ.