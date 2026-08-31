Nam ca sĩ 27 tuổi qua đời vì bệnh gan, bác sĩ nhắc nhở: Thấy 7 điều phải khám trước khi quá muộn!

Từ thần đồng âm nhạc lừng lẫy một thời đến kết cục bi thảm ở tuổi 27

Làng giải trí Trung Quốc và quốc tế mới đây chấn động trước thông tin nam ca sĩ Từ Kiệt (Xu Jie) qua đời ở tuổi 27 sau thời gian dài chống chọi với bệnh gan mãn tính.

Nam ca sĩ Từ Kiệt qua đời ở tuổi 27 vì bệnh gan

Sinh ra tại Trung Quốc, Từ Kiệt từng là hiện tượng âm nhạc nổi tiếng khắp khu vực khi mới 11 tuổi. Với chất giọng trong trẻo, cao vút cùng khả năng cảm thụ âm nhạc thiên bẩm, anh được truyền thông ưu ái gọi bằng danh xưng sao nhí sở hữu giọng hát tuyệt đẹp.

Tên tuổi của Từ Kiệt bùng nổ vượt giới hạn khi anh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc đình đám Siêu cấp thần tượng (Super Idol). Tại sân khấu này, màn thể hiện xúc động ca khúc "Lost Beauty" của giọng ca nhí 11 tuổi đã xuất sắc đánh bại cả đối thủ cực mạnh là Chu Lợi Tĩnh (Julie Jin), người sau đó trở thành Quán quân của mùa giải. Chiến thắng lịch sử giúp Từ Kiệt nổi tiếng chỉ sau một đêm, trở thành gương mặt đắt show trên các đài truyền hình lớn.

Sau khi bước vào độ tuổi trưởng thành, Từ Kiệt sang Thái Lan du học ngành âm nhạc và bắt đầu gặt hái những thành công nhất định tại thị trường giải trí Đông Nam Á. Tuy nhiên, sự nghiệp đang mở rộng thì biến cố sức khỏe ập đến khi anh phát hiện mắc bệnh gan.

Từ Kiệt từng được mệnh danh là "Thần đồng âm nhạc nhí"

Khoảng một năm trước, gia đình đã đưa anh trở về Đài Loan (Trung Quốc) để tập trung điều trị tích cực. Dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, tổn thương gan nghiêm trọng đã biến chứng không thể hồi phục, khiến nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào tháng 7. Sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của anh để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ.

Báo động về sát thủ thầm lặng: Vì sao bệnh gan khó phát hiện sớm?

Cái chết bi thảm của Từ Kiệt ở tuổi 27 một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của các bệnh lý về gan. Nhất là với những người trẻ tuổi. Đáng báo động, thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, các bệnh lý về gan đang cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mỗi năm, trong đó riêng ung thư gan đã khiến khoảng 830.000 người tử vong, tức trung bình mỗi ngày có hơn 2.000 người trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh này.

Lý giải nguyên nhân các bệnh lý về gan thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, bác sĩ Vương Dũng (Wang Yong), Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan Mật, Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh An Huy (Trung Quốc) chỉ ra rằng: "Gan là cơ quan duy nhất trong cơ thể không có dây thần kinh cảm nhận cảm giác đau. Do đó, ở giai đoạn đầu của viêm gan, xơ gan hay thậm chí là xuất hiện khối u, lá gan vẫn âm thầm chịu đựng mà không hề phát ra tín hiệu đau đớn rõ rệt. Do vậy, thường bị bỏ qua triệu chứng ở những giai đoạn đầu".

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Bác sĩ Ngụy Thiệu Minh (Wei Shaoming), Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy, Bệnh viện tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) bổ sung thêm: "Nhiều người, nhất là người trẻ thường chủ quan với phòng bệnh gan. Cho rằng rượu bia, thuốc lá nhiều mới hại gan trong khi còn rất nhiều thói quen nhỏ nhặt khác từ ăn uống tới sinh hoạt có thể âm thầm phá gan mỗi ngày. Nhiễm virus viêm gan B và C làm tăng nguy cơ ung thư gan gấp hàng chục lần do gây viêm mãn tính và xơ hóa tế bào nhưng cũng dễ bị xem nhẹ. Khi thấy dấu hiệu bất thường cũng cậy trẻ mà bỏ qua, không đi khám ngay nên khi phát bệnh thường đã muộn".

7 dấu hiệu cảnh báo bệnh gan cần đi khám ngay

Từ sự ra đi đau lòng của nam ca sĩ Từ Kiệt, hai bác sĩ một lần nữa phát đi báo động đỏ về chăm sóc sức khỏe lá gan. Đặc biệt, có 7 dấu hiệu tổn thương gan mà bạn không được xem nhẹ, phải đi khám ngay kẻo sớm rơi vào cảnh "hối không kịp":

- Đau và tức nặng vùng bụng trên bên phải: Đây là khu vực định vị của lá gan. Khi khối u phát triển hoặc gan bị viêm sưng, bao gan bị căng ra gây cảm giác đau râm râm, tức nặng rõ rệt. Bác sĩ Vương Dũng nhấn mạnh, nhiều người thường nhầm lẫn tình trạng đau tức vùng hạ sườn phải này với bệnh lý dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa, dẫn đến việc tự mua thuốc uống làm tăng thêm tải độc cho gan.

- Đau lan sang vùng vai phải: Cơn đau nhức ở vai phải không hoàn toàn do vận động hay xương khớp. Sự gia tăng kích thước bất thường của gan sẽ gây kích thích lên dây thần kinh hoành, từ đó dẫn đến các cơn đau phản chiếu lan truyền ngược lên vùng vai bên phải.

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- Mệt mỏi kéo dài, chán ăn, sụt cân nhanh: Chức năng gan suy giảm khiến quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng và đào thải độc tố bị đình trệ. Người bệnh thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức, sợ dầu mỡ, buồn nôn và suy nhược cơ thể.

- Sờ thấy khối u cứng ở vùng bụng: Khi dùng tay sờ hoặc ấn nhẹ vào vùng bụng trên, bệnh nhân có thể cảm nhận được một khối u cứng, bề mặt gồ ghề bất thường.

- Vàng da, vàng mắt kèm ngứa da: Khối u hoặc tổn thương gan gây tắc nghẽn đường mật, làm sắc tố mật bilirubin không thể thoát ra ngoài mà tràn vào máu. Sự tích tụ bilirubin dẫn đến hiện tượng lòng trắng mắt và da chuyển sang màu vàng nhạt đến đậm, kèm theo cảm giác ngứa ngáy dữ dội khắp cơ thể.

- Nước tiểu có màu trà đậm, phân xám nhạt: Việc dư thừa bilirubin trong máu khiến thận phải tăng cường đào thải qua nước tiểu, làm nước tiểu có màu sẫm như nước trà chè đậm. Ngược lại, việc thiếu hụt dịch mật xuống ruột khiến phân mất đi màu sắc đặc trưng, chuyển sang màu xám nhạt như đất sét.

- Chướng bụng, tích dịch hay còn gọi là cổ trướng: Bác sĩ Ngụy Thiệu Minh giải thích rằng khi tổn thương gan chuyển sang giai đoạn xơ gan nặng hoặc ung thư, áp lực tĩnh mạch cửa tăng cao kết hợp với giảm albumin máu sẽ làm dịch thoát ra tích tụ trong khoang bụng. Tình trạng cổ trướng này là tín hiệu cho thấy chức năng gan đã suy kiệt nghiêm trọng.

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Các bác sĩ nhấn mạnh, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như có tiền sử gia đình mắc bệnh gan, người mang virus viêm gan B, C hoặc thường xuyên uống rượu bia tuyệt đối không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám. Việc chủ động tầm soát định kỳ bằng siêu âm bụng kết hợp xét nghiệm máu đo chỉ số alpha-fetoprotein (AFP) là phương pháp tối ưu nhất để phát hiện sớm các bất thường, giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao và bảo vệ tính mạng kịp thời.

Nguồn và ảnh: HK01, China News