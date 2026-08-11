Nam bệnh nhân 69 tuổi ngừng tim 15 lần, được cứu sống bằng kỹ thuật đặc biệt

Người bệnh M.Q.C. (69 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim và nhiều bệnh lý tim mạch. Trước khi nhập viện, ông xuất hiện tức ngực, khó thở, mệt nhiều nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh bị cuồng nhĩ với nhịp tim khoảng 160 lần/phút, chức năng tim suy giảm, phân suất tống máu chỉ còn 38%.

Không lâu sau nhập viện, người bệnh xuất hiện những cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, chuyển sang rung thất rồi ngừng tim . Các bác sĩ lập tức cấp cứu ngừng tuần hoàn. Sau khoảng 15 phút hồi sức, tim đập trở lại.

Sau khi chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, ông tiếp tục nhiều lần xuất hiện rối loạn nhịp nghiêm trọng và ngừng tim tái diễn. Tổng cộng người bệnh ngừng tim khoảng 15 lần.

Mỗi lần tim ngừng đập, các bác sĩ lại phải khẩn trương hồi sức, đồng thời tìm cách kiểm soát nguyên nhân gây rối loạn nhịp. Người bệnh rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng, phải thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao và lọc máu liên tục.

Để duy trì sự sống cho người bệnh, các ê-kíp hồi sức và tim mạch đã phải theo dõi rất sát sao, liên tục đánh giá diễn biến lâm sàng, phối hợp chặt chẽ trong từng giai đoạn điều trị. Việc kết hợp các kỹ thuật hồi sức tích cực và tim mạch chuyên sâu đã giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch và từng bước hồi phục.

Nam bệnh nhân thoát cửa tử nhờ chiến lược điều trị đặc biệt (Ảnh: BVCC)

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết đây là trường hợp đặc biệt nặng khi người bệnh có nhiều bệnh lý tim mạch nền, trong khi các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm liên tục tái diễn.

“Mỗi lần ngừng tim đều tiềm ẩn nguy cơ tổn thương não không hồi phục cũng như nguy cơ tử vong rất cao“, bác sĩ Vân nói.

Thuốc chống loạn nhịp được sử dụng nhưng không đủ để kiểm soát tình trạng. Người bệnh vẫn liên tục xuất hiện rung cuồng nhĩ và những cơn xoắn đỉnh - dạng rối loạn nhịp có thể khiến tim ngừng đập đột ngột.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật triệt đốt nút nhĩ thất và đặt tạo nhịp đường dẫn truyền. Đây là kỹ thuật giúp kiểm soát nhịp tim ở những người bệnh rung nhĩ, suy tim và rối loạn nhịp khó kiểm soát.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Sau một tuần điều trị tích cực, người bệnh tỉnh lại, tự thở oxy. Các cơ quan dần hồi phục, huyết áp ổn định và chức năng tim cải thiện. Ông được chuyển về Khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch tiếp tục theo dõi trước khi xuất viện.

Một tháng sau, người bệnh đã có thể sinh hoạt, lao động gần như bình thường. Các triệu chứng trước đó biến mất, tim đập đều, nhịp xoang được phục hồi. Phân suất tống máu thất trái tăng từ 38% lên 57%, trở về mức gần bình thường.