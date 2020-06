Nam Anh: "Tôi yêu đơn phương chị Thanh Hằng"

Nam Anh cô gái 24 tuổi mang nhiều dự định và kế hoạch cho tương lai, tuy nhiên vì bồng bột và va vấp thuở mới vào nghề và vướng phải những định kiến không hay của công chúng. Nam Anh chia sẻ cô bị ám ảnh những đánh giá của xã hội về mình, thậm chí đôi lúc muốn dừng lại tất cả: "Em sợ thị phi, sợ những định kiến xấu của mọi người về em".

Trong bài phỏng vấn này, Nam Anh lần đầu tiết lộ tình cảm dành cho siêu mẫu Thanh Hằng - vị Huấn luyện viên của cô tại The Face Việt Nam 2018. Nam Anh chia sẻ cần cảm giác được yêu thương, chia sẻ và Thanh Hằng đã khiến cô cảm nhận được những điều ấy. Đặc biệt, Nam Anh cũng chia sẻ về chuyện từng làm "Tuesday" và mối quan hệ "sóng gió" với cô em song sinh Nam Em.

Từng dừng chân tại Top 10 The Face Việt Nam 2018, việc bạn bị loại khiến HLV Thanh Hằng vướng nhiều ý kiến trái chiều. Nam Anh biết điều này không?



Nhắc về The Face Việt Nam 2018 thì có rất nhiều kỷ niệm. Sẵn đây tôi thừa nhận luôn, quyết định khiến tôi đến với The Face Việt Nam là vì chị Thanh Hằng. Hôm đó, tôi đưa một người em đi thi The Face, tôi không nghĩ mình sẽ tham gia cho đến khi tôi thấy trong dàn Huấn luyện viên có chị Thanh Hằng. Nói thẳng ra, tôi từng thích chị Thanh Hằng, tôi thích chị từ bé xíu nên tôi mạo hiểm đi thi thử.

Trong chương trình, ai cũng nhận ra Nam Anh không có sự chuẩn bị quá nhiều, tôi là người rất lơ là và hay bị la nhất. Chắc là do tôi tập trung chú ý vào chị Thanh Hằng nhiều quá nên quên mất bản thân đang ở đâu, đang làm gì.

Vậy cảm xúc của Nam Anh dành cho Thanh Hằng ngoài việc một học trò dành cho HLV thì có điều gì khác không?

Thật ra, Nam Anh trong suy nghĩ của phần đông công chúng là một người đồng tính. Nói đúng ra, trước khi có mối quan hệ đồng tính, tôi đã quen một người đàn ông, đó là cuộc tình đầu tiên của tôi. Lúc yêu anh ấy tôi còn ngây thơ, dễ tin và không có kinh nghiệm trong cuộc sống nên khi phát hiện anh này đã có gia đình và 2 đời vợ tôi cũng không thể trách người ta được, chắc là do mình không tìm hiểu kỹ nên va phải sai lầm.

Lúc ấy tôi bị sốc nhiều, tôi thấy sao đàn ông ác quá, họ có thể lừa dối cô gái mới lớn như tôi, vì vậy Nam Anh không còn tin vào tình yêu với người khác giới nữa. Đồng thời, việc chứng kiến quá nhiều cảnh bạo lực gia đình ngày bé đã khiến tôi không có cái nhìn thiện cảm về đàn ông, tôi sợ.

Sau đó, tôi nhận ra mối quan hệ giữa nữ với nữ chắc sẽ an toàn hơn, ít nhất nó sẽ không để lại hậu quả cho bất kì ai phải chịu đựng. Chính vì điều này, tôi bắt đầu yêu đương với người đồng tính. Bây giờ nhìn nhận lại chắc tôi phải thừa nhận lỗi lầm khi quá vội để bắt đầu tình yêu đó.Trong lúc quen bạn ấy, bạn ấy rất tốt và thương tôi tuy nhiên bản thân tôi lại nhận ra chuyện tình này không mang lại cảm xúc thăng hoa như tình yêu, phải chăng chỉ do mình tự làm quá nó lên thôi.

Khi nhận ra những điều này, tôi chọn cách rời đi, tuy nhiên giai đoạn đó cả hai lại gặp khá nhiều mâu thuẫn. Tôi không thể nói cho bạn hiểu những cảm xúc và suy nghĩ của mình vì tôi sợ bạn sẽ tổn thương, những người đồng tính rất dễ bị đau lòng. Khi mối quan hệ này thật sự kết thúc, tôi trở nên cẩn trọng hơn khi bắt đầu với người mới.

Nói về mối quan hệ với chị Thanh Hằng, tôi thích chị ấy thật nhưng sau khi tiếp xúc và gần gũi tôi mới nhận ra cái thích đó chỉ là cảm giác cần 1 người đồng cảm và chia sẻ. Tôi cần người cho tôi cảm giác được yêu thương và chị Thanh Hằng khiến tôi cảm nhận được điều đó, tôi đã rung động thật sự. Chị ấy rất sâu sắc, vừa có thể mạnh mẽ như người đàn ông lại vừa mềm yếu, dịu dàng như người phụ nữ. Trong tôi, chị Thanh Hằng là một người hoàn hảo.

Hỏi thẳng ra: Đó có phải là tình yêu không?

Tôi đã rung động thật sự khi bắt gặp ánh mắt chị Thanh Hằng dành cho tôi lúc đang catwalk. Khoảnh khắc rung động đó khiến tôi không thể quên.

Người đồng giới gặp một người xinh đẹp là đã rất thích rồi, huống hồ chị Thanh Hằng lại là người tôi đã dành tình cảm và sự ngưỡng mộ nhất định. Tuy nhiên, chắc do tôi còn quá trẻ nên chưa kịp phân biệt cái thích đó là gì và tự ngộ nhận cho rằng đó là một tình yêu.

Nhưng sau này khi nhìn nhận lại, tôi mới nghĩ phải chăng đó chỉ là cơn say nắng bất chợt, là sự hâm mộ của một người em dành cho đàn chị đã qua bao sóng gió để có được thành công như hôm nay.

Team Thanh Hằng tại The Face Việt Nam 2018

Bạn dành nhiều sự thương mến và tình cảm cho Thanh Hằng nhưng bị chính người mình thần tượng gián tiếp loại đi khỏi cuộc thi mà bản thân đặt nhiều kì vọng. Nam Anh buồn và thất vọng không?



Đến hiện tại, tôi vẫn khẳng định tôi không thấy thất vọng. Tôi tham gia The Face không có sự chuẩn bị, tôi đến vì chị Thanh Hằng thôi. Xuyên suốt cuộc thi ai cũng nhận ra tôi rất xuề xoà, không có ý chí cũng không có cố gắng hay tâm quyết chinh phục bất kì gì cả. Tôi nghĩ chị Thanh Hằng đã cố bảo vệ tôi cho đến tập 9 nên tôi mới bị loại ở tập 9 chứ nếu chị đưa tôi vào ở tập 1 thì tôi cũng ra về ở đó luôn rồi. Tập 9 The Face Việt Nam theo tôi là 1 cái kết đủ đẹp rồi, mình vào sâu mà lỡ chiến thắng thì kì lắm nên thôi nhường lại cho những ai thật sự xứng đáng.

Nam Anh có nghĩ việc chị Thanh Hằng cố nương và bảo vệ bạn đến tập 9 là một cách "đáp trả" tình cảm?

Ờ nhỉ, trong quá trình đi thi, tối nào tôi cũng về nghĩ: "Ê hôm nay chị làm vậy là sao ta?", "Tại sao chị lại tốt như thế?",... những lúc đó tôi đã vẽ ra những viễn cảnh ABC, XYZ cực đẹp và lãng mạn. Nhưng thật ra, chắc là tôi yếu đuối nên chị muốn giữ tôi lại để tôi trưởng thành hơn để đối mặt với những HLV khác và có thể tự bảo vệ được. Mọi tình cảm chắc là do tôi tự tưởng tượng thôi.

Như vậy, Nam Anh cho rằng chỉ có bạn dành tình yêu đơn phương cho Thanh Hằng?

Đúng vậy.

Đến hiện tại, bạn và Thanh Hằng có giữ mối quan hệ tốt đẹp này nữa hay không?

Hiện tại cả tôi, Thanh Hằng và nói chung cả team vẫn giữ tình cảm tốt đẹp. Tuy nhiên, do công việc bận rộn nên lâu lâu mới họp lại để cùng nhau đi ăn uống, chia sẻ cuộc sống.

Hậu cuộc thi, Thanh Hằng và các học trò vẫn giữ quan hệ tốt đẹp

Khoảng thời gian ở bên Thanh Hằng, Nam Anh đã học hỏi được gì ở đàn chị?



Bản lĩnh – sự tự tin - mạnh mẽ là những điều tôi học được. Tôi cũng nhận ra bản thân mình là ai, và mình muốn trở nên như thế nào để cống hiến cho gia đình và xã hội. Sau The Face tôi trở về và nghiệm lại bản thân rất nhiều, trước đó tôi luôn tự ti nhưng sau khi gặp gỡ chị mọi suy nghĩ trong tôi tích cực hơn rất nhiều.

Có lần chị Thanh Hằng đã mắng tôi, khiến tôi khóc tại chương trình, nội dung đại loại là: "Tại sao em khóc, em không được yếu đuối, em không bảo vệ được mình thì có thể bảo vệ ai. Rồi làm sao em sống giữa thế giới này?". Đó là những lời của chị Thanh Hằng khiến tôi nhớ mãi.

Xấu hổ khi nhắc về lùm xùm với bạn đồng giới và từng muốn kết thúc cuộc đời...

Nam Anh có e ngại chuyện tình đồng giới của mình sẽ bị khui lại và làm đề tài bàn tán suốt hành trình sự nghiệp?



Tôi đã tưởng tượng ra điều này, ai trong chúng ta cũng có quá khứ. Tôi nhớ có câu: "Một vị thánh có một quá khứ, một tội nhân có một tương lai", quá khứ là thứ tạo nên tôi hôm nay. Vì thế, nếu những chuyện không vui bị mang ra nói thì tôi sẵn sàng tâm lý để trả lời thôi. Nam Anh hứa, có sao nói vậy, tôi sẽ không vì lợi ích bản thân mình mà lừa đối bất kì ai hết.

Nhưng đối với Nam Anh, bạn nghĩ việc mang cảm xúc và câu chuyện bản thân ra kể là cách khiến công chúng hiểu hơn về mình. Tuy nhiên, công chúng lại nghĩ đó là một cách Nam Anh đang chiêu trò?

Thực tế nếu nói Nam Anh đang dùng đời tư để PR thì tôi phải PR tất cả cuộc tình mình đã trải qua chứ, tại sao tôi lại dùng mối quan hệ đồng tính. Nhắc về lùm xùm trong mối quan hệ đó, tôi cảm thấy rất xấu hổ vì bản thân tôi không giải quyết được vấn đề mà phải nhờ đến người ngoài cứu giúp. Tôi đã không trưởng thành ở thời điểm đó.

Từng quen một người đàn ông và phát hiện anh ta có 2 đời vợ, sau đó lại xảy ra lùm xùm với người yêu đồng tính, vậy Nam Anh còn tin vào tình yêu hay không?

Tôi vẫn tin có tình yêu thật sự. Tình yêu rất đẹp nên đừng nhìn phiến diện mà nghĩ sai về nó. Chúng ta nên tìm hiểu trước khi bắt đầu một mối quan hệ để tránh những tổn thương không đáng có.

Sau những chuyện tình cảm đã qua, Nam Anh nghĩ thế nào về một cuộc hôn nhân?

Nam Anh từng nghĩ sẽ kết thúc cuộc đời ở đây luôn, tôi không muốn bất kì một "sản phẩm" nào từ dòng máu của tôi ra đời. Thượng đế đã thử thách tôi nhiều quá, từ bé đến lớn tôi chỉ đi tìm một tình yêu đích thực cũng khó đến vậy sao?

Nhưng hiện tại, tôi đã nghĩ mọi thứ tích cực hơn, tôi biết mình nên dành thời gian để yêu thương cuộc sống, cống hiến cho công việc thay vì nghĩ những điều khiến bản thân khổ sở và đau buồn.

Còn những cuộc hôn nhân của giới LGBT, họ cũng bắt đầu từ tình yêu nên không đáng bị đem ra phát xét. "Mỗi hoa mỗi cây, mỗi người mỗi cảnh", chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn và cảm xúc của người khác. Mình ngồi một chỗ phát xét người khác thì mình có mang được cho người ta hạnh phúc không, nếu không thì đừng làm thế.

Nếu bây giờ có một người đến với Nam Anh, người đó có những tính cách như chị Thanh Hằng hoặc giả sử có thể là chị Thanh Hằng, bạn sẽ lần nữa mở lòng và cho bản thân được yêu thương chứ?

Chắc chắn rồi, trong tình yêu tôi chỉ cần 2 tâm hồn có sự giao thoa, có thể dựa vào nhau để sống thì mình bắt đầu thôi.

Chuyện bắt đầu hẹn hò với chị Thanh Hằng là điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ trong tư tưởng. Đối với tôi, chị sống rất rất lý trí và có sự nghiệp rất khủng khiếp nên giờ mình vô tình phá sự nghiệp của chị thì kì lắm. Nhưng nếu có bắt đầu thật sự, đó là chuyện của tự nhiên, tôi không thể nói trước được tương lai nên không thể tưởng tượng được cảm xúc của mình lúc đó sẽ như thế nào. Khi nào nó diễn ra thì hạnh phúc đón nhận thôi.

Việc bỗng dưng trải lòng và chia sẻ rất nhiều về tình cảm giấu kín bao năm với chị Thanh Hằng, bạn có sợ khi bài phỏng vấn này được chia sẻ, Nam Anh sẽ phải đối diện với nhiều tranh luận từ công chúng?

Một vấn đề đưa ra thì chắc chắn sẽ bị bàn luận rồi. Tôi chỉ hy vọng mọi người đừng hiểu sai và làm việc gì ảnh hưởng đến chị. Đến hiện tại, 2 chúng tôi chỉ dừng lại là mối quan hệ thầy trò và nó không phát triển đi xa hơn nữa.

Nếu mọi người có bình luận, xin nhẹ nhàng với chị, tôi sẽ gánh những lời lẽ nặng nề hơn cũng được. Đối với tôi, Thanh Hằng là người tôi chịu ơn rất nhiều vì thế mọi thị phi hãy để phần tôi.

Tôi muốn thay đổi cái nhìn của công chúng để đi thi Hoa hậu

Những ngày vừa qua, theo dõi Nam Anh thấy bạn dành nhiều thời gian cho việc thiện nguyện, làm các công tác xã hội và hạn chế tham gia sự kiện giải trí. Không biết là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hay còn 1 lý do nào khác?

Thật sự việc này có rất nhiều lý do, khoảng thời gian vừa qua là lúc tôi cho bản thân mình lắng lại để suy nghĩ về cuộc sống. Từ những chuyện xảy ra trước đó, tôi trân trọng cuộc sống hơn và biết mình nên làm nhiều ý nghĩa cho xã hội. Một dự kiến của Nam Anh là năm 2021 sẽ thi Hoa hậu Hoàn vũ vì vậy tôi đang từng bước thay đổi cái nhìn của công chúng.

Một phần cũng phải thừa nhận rằng tôi không tham dự sự kiện là do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây là tình tình chung của tất cả nghệ sĩ mà!

Trong khoảng thời gian vừa rồi, Nam Anh đã chiêm nghiệm điều gì mới mẻ hơn cho cuộc sống không?

Trước giờ tôi sống theo guồng quay của xã hội, nghĩa là xã hội quy ước tôi sống thế nào thì tôi sống thế đấy mới tốt. Tôi chạy đua để kiếm tiền nhưng quên mất rằng dù bản thân có rất nhiều tiền nhưng tai họa có thể đến bất kì lúc nào, tiền bạc chẳng cứu được mình. Chính vì điều này tôi thấy trân trọng cuộc sống nhiều hơn.

Tôi vừa nghe Nam Anh chia sẻ bạn muốn tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ 2021, tại sao bạn lại có quyết định này?

Ai cũng biết tôi từng phát ngôn: "Tôi không biết đi thi Hoa hậu để làm gì?", tôi có nhiều định kiến về Hoa hậu. Tôi từng đi xăm và nghĩ không bao giờ thi sắc đẹp đâu, nhưng nay tôi phải chịu đau để xóa nó đi cho đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc thi. Nói về lí do thì có rất nhiều, nhưng chất xúc tác mạnh nhất đó là vì cộng đồng. Có lần tôi tham gia một chuyến thiện nguyện, người đồng hành cùng tôi mới bảo: "Sao con không thi hoa hậu đi?" để kêu gọi mọi người dễ dàng hơn. Tôi cần có một danh hiệu để tiếng nói có sức nặng.

Tiến đến Hoa hậu Hoàn vũ 2021 là một quyết định quan trọng, Nam Anh có chia sẻ điều này với Thanh Hằng chưa?

Thật ra khi tôi có lời đề nghị tham gia cuộc thi, chị Thanh Hằng đã bảo tôi: "Ok, em nên thử, hãy thử sức mình đi". Nhưng thời điểm đó tôi chưa tự tin, tôi sợ mình lại "trời ơi đất hỡi" như ở The Face nên thôi không nghĩ nữa. Đến giờ, số phận đưa đẩy thì tôi đi thi thôi.

Theo dõi Nam Anh gần đây, dễ dàng nhận ra phong cách của bạn thay đổi khá nhiều, thậm chí có thể gọi là nổi loạn hơn trước. Đây có phải là một trong những định hướng mới của bạn?

Có người từng góp ý với tôi rằng nên xây dựng một hình ảnh nhất định để công chúng có thể nhớ đến. Trước đây tôi bảo thủ, đề cao cái tôi nên không muốn thay đổi cho đến sau này nghĩ đơn giản hơn nên quyết định chọn cho mình định hướng nhất định.

Ai cũng biết bản thân Nam Anh thích thì mới làm được, tôi cảm thấy bản thân đang thay đổi rất tốt. Sau khi nhận được rất nhiều lời khen của mọi người, tôi sẽ chọn đây là hình ảnh mũi nhọn để phát triển.

Đi thi hoa hậu, cô gái nào cũng đặt cho bản thân tham vọng chinh phục vương miện. Nhưng vương miện nào cũng có sức nặng, Nam Anh có sợ đời tư của mình bị đem ra soi mói và đánh giá?

Với tôi, cái gì cũng có cái giá của nó. Khi tôi đến cuộc thi đồng nghĩa với việc tôi phải chấp nhận hết. Hiện tại, tôi đang tập cho bản thân cách sống có kế hoạch, mục tiêu và tích cực hơn. Tôi rất ghét sống khuôn khổ, đây cũng là lí do khiến tôi không muốn thi hoa hậu. Nhưng giờ mình phải dẹp bỏ cái ích kỷ của bản thân để vì cộng đồng.

Ai cũng có những thiếu sót nên đời mới có 2 chữ "sai lầm", không ai hoàn hảo cả. Tôi đến với Hoa hậu Hoàn Vũ lúc 25 tuổi, độ tuổi không còn quá trẻ nên đây sẽ là 1 yếu tố khiến tôi quyết tâm hơn. Tôi chỉ còn 1 năm cuối cùng, sau đó là già rồi, ở nhà làm người phụ nữ của gia đình thôi. Tôi mong quyết định này sẽ khiến công chúng có cái nhìn mới mẻ và tích cực hơn về tôi.

Nam Anh từng khóc nức nở khi bị HLV Thanh Hằng mắng trên sóng truyền hình.

Tôi lo Nam Em khó vượt qua những áp lực và dại dột làm điều ảnh hưởng bản thân

Từ hiện tại đến năm 2021 khi đi thi HHHV, Nam Anh có cho bản thân những dự định nào khác không?

Tôi dự định sẽ ra MV, tuy nhiên hiện tại suy nghĩ tiêu cực của công chúng về tôi còn nhiều quá. Tôi muốn thay đổi bản thân và khiến khán giả tin tưởng hơn khi đó tôi mới dám ra sản phẩm. Tôi thừa nhận bản thân đã sai khi có những hành động và phát ngôn khiến công chúng nghĩ không đúng về bản chất của mình thì giờ là lúc sửa sai thôi. Tôi là một người có ý chí phấn đấu, có nỗ lực vươn lên và một trái tim nhân hậu chứ không phải "cà lơ phất phơ" như mọi người nghĩ.

Tôi hứa, khi đến với HHHV 2021 sẽ có một Nam Anh hoàn toàn khác!

Nhưng nói thế không có nghĩa tôi hối hận về những gì đã qua trong quá khứ, bởi có nó mới có Nam Anh ngày hôm nay. Tôi nghĩ mình đang trả giá cho những việc mình ngây ngô thời trẻ thôi.

Nam Anh và Nam Em từng gây xôn xao với những lùm xùm chị em bất hoà, hiện tại mối quan hệ của 2 bạn thế nào?

Tôi nghĩ nguyên nhân là do cuộc sống của tôi và Nam Em đều rất áp lực, vô tình chúng tôi không tìm cách giải tỏa mà ném nó vào đối phương. Kiểu "Tại sao mày áp lực mày lại bỏ vào tao?" khiến 2 bên không có suy nghĩ tốt về nhau. Để được như hiện tại chúng tôi đã trải qua một hành trình lắm sóng gió. Lúc mới nói chuyện lại, cả hai không dám nhìn vào mắt nhau vẫn ngại ngùng lắm, còn không dám ăn cơm chung nữa mà. Nhưng đến khi Nam Em gặp sự cố phải nhập viện, tôi là người đưa em ấy vào viện xong 2 chị em cảm động và bắt đầu nối lại tình cảm với nhau.

Tôi hy vọng, lỡ mai nay có xảy ra sóng gió hay ồn ào gì, xin mọi người đừng lôi Nam Em vào chuyện này để chị em chúng tôi có được bình yên. Đừng gọi tôi là "chị song sinh của Nam Em" khi nói về những thông tin thị phi, đều này khiến chúng tôi không vui. Gia đình hiện tại chỉ còn 2 chị em nưa tựa mà sống thôi, hãy để chúng tôi hòa thuận với nhau.

Mọi sai lầm của Nam Anh hãy để Nam Anh tự nhận lấy, tôi sẽ chịu mọi chỉ trích và bình luận của khán giả. Xin đừng lôi người không liên quan vào sự việc này. Nam Anh và Nam Em đã sóng gió rất nhiều rồi!

Cách đây ít tháng, Nam Anh và Nam Em cùng nhau làm 1 tập đập hộp vướng phải nhiều tranh luận. Nhiều người còn cho 2 bạn đang "cà khịa" chị Ngọc Trinh?

Thường người ta thích cái gì quá, họ sẽ nỗ lực kiếm tiền để tậu cho bằng được. Lúc trước thấy Nam Em đi mua đồ hiệu tôi cũng ham quá, xong sau này khi kinh tế ổn hơn tôi có rủ em ấy cùng đi mua. Nam Em vốn rất yêu thích đập hộp, thấy người ta làm bà ấy ham lắm nên tôi cũng thử cùng làm xem sao. Nhưng tập đó bị chửi quá nhiều nên không muốn làm nữa. Phần vì tôi thấy bấy nhiêu đó là đủ rồi, tiền nên dùng đầu tư những việc khác ý nghĩa hơn.

Còn nói về "cà khịa" chắc không đúng, đó gọi là "đu trend" hợp lí hơn. Chúng tôi thấy người ta làm, ham quá nên bắt chước thì bị chửi thì chịu.

Làm nghệ thuật không ai muốn mình giống người khác, nhưng bạn lại đặc biệt có 1 cô em sở hữu nhan khắc song sinh. Điều này khiến Nam Anh áp lực không?

Nói không áp lực là nói xạo, tôi nhìn 1 người đẹp hơn mình đã thấy áp lực rồi chứ huống hồ gì là nhìn Nam Em. Việc tôi thay đổi suy nghĩ tích hơn, tập sống có định hướng và hoài bão hơn một phần cũng là vì Nam Em. Tôi biết cô em của mình đang gặp một vấn đề lớn mà chính em ấy cũng không gỡ rối được khiến người bị như tôi cũng rất lo lắng.

Đây là lúc tôi siết bản thân lại để sống vì người khác, tôi không cho phép bản thân ích kỷ nữa. Có như vậy chị em tôi mới có thể hạnh phúc hơn trong tương lai.

Tôi lo lắng, thật sự lo cho Nam Em rất nhiều, có những chuyện xảy ra tôi không biết liệu em sẽ xử lí như thế nào, tôi sợ cô em của mình không vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và làm việc gì đó tổn hại đến bản thân. Tâm lí ảnh hưởng đến lối sống rất nhiều, hơn ai hết tôi biết cả Nam Anh và Nam Em không có một chỗ dựa tinh thần vững chắc từ bé đến hiện tại.

Cuộc sống có sóng gió thế nào cũng chỉ chúng tôi tự chịu, không người định hướng khiến chúng tôi va vấp và cũng có thể do thế nên Nam Em mới vướng phải những sai lầm của hiện tại. Tôi mong Nam Em dành thời gian sống chậm lại, để thấu cảm cuộc sống và chọn một hướng đi đúng. Tôi hy vọng Nam Em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.