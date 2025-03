Năm 2025: Hàng loạt trường đại học tăng học phí, cao nhất gần một tỷ/năm

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Mức học phí tối đa cho khóa 2025 - 2029 dự kiến tối đa khoảng 132 triệu đồng cho toàn khóa (các khoa có thể ít hơn, do số tín chỉ thực hành ít). (Năm 2024-2025: 863.000 đồng một tín chỉ lý thuyết, 1,1 triệu đồng một tín chỉ thực hành. Tân sinh viên của 8 ngành được giảm 50% học phí học kỳ đầu tiên, gồm: Kỹ thuật Nhiệt; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực; Khoa học chế biến, món ăn; Công nghệ dệt, may; Kinh doanh thời trang và dệt may; Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường và Công nghệ chế biến thủy sản).